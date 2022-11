Las críticas que Ricardo Peláez recibió cuando se convirtió en comentarista deportivo

Ricardo Peláez recibió críticas cuando se convirtió en comentarista deportivo (Foto: Instagram/@rpl9)

Es habitual que una vez que los futbolistas se retiran de las canchas emprendan una nueva carrera en los medios de comunicación para convertirse en comentaristas deportivos. En México, diferentes televisoras cuentan en su nómina a diferentes ex figuras en la cancha y comparten sus opiniones en las transmisiones de la Liga MX y de la Selección Mexicana.

Uno de ellos es Ricardo Peláez, quien ya ha tenido experiencia en la televisión deportiva pues colaboró con Televisa Deportes y con ESPN; sin embargo, su debut en la televisión no fue aplaudido como lo que consiguió en la cancha, en realidad recibió una serie de críticas y la mayoría provinieron de sus compañeros de la Selección Mexicana.

Recientemente el ex director deportivo de Chivas confesó cómo fue aquel recibimiento de sus ex compañeros del Tri. En entrevista con Antonio de Valdés para su canal de YouTube, Peláez recordó cómo fue aquella primera experiencia en los medios y lo que vivió al encontrarse con el equipo tricolor.

Ricardo Peláez llegó a colaborar en ESPN (Foto: captura YouTube/ESPN Deportes)

Una vez que hizo oficial su retiro del club Guadalajara y colgó los botines, Televisa se acercó a Peláez para ficharlo como comentarista deportivo. Sin pensarlo demasiado Ricardo aceptó, así que emprendió una nueva etapa en su carrera, pero no imaginó las críticas que recibiría.

Cuando le tocó cubrir partidos del combinado nacional llegó a coincidir con los jugadores, así que fue ahí donde recibió comentarios negativos. “Me retiro en el 2000, Televisa transmitía ,como hasta ahora, todos los partidos de la Selección Mexicana y a veces viajábamos y coincidíamos con la selección en el avión”, recordó Ricardo Peláez.

Y es que sus ex compañeros de juego le llegaron a hacer bromas pesadas en aquellos vuelos pues les incomodó que Peláez se convirtiera en comentarista deportivo. Entre ellos señaló a Óscar Conejo Pérez, Luis Roberto Alves, Claudio Suárez y más jugadores de ser partícipes de las críticas y bromas.

“Yo recién retirado, vamos a un partido de la Selección y me empiezan los jugadores a aventar cosas; Luis Hernández, Conejo, Oswaldo, Davino, Beltrán, Claudio, García Aspe, Braulio Luna, Ramón Ramírez, Hermosillo, Zague, todos ellos en esa selección”.

Pero lo que más sorprendió a Ricardo Peláez fue los reproches que le dijeron pues los futbolistas pensaron que Peláez “les tiraría” en la televisión.

“Yo ya me había retirado, me retiré en el 2000. Llegamos al viaje y me dijeron ‘¡¿cómo de comentarista?! nos vas a estar tirando en la televisión con todo’, ‘yo pensé que serías directivo, entrenador’, ‘¿cómo que comentarista? ¡por favor!’, textual dicho por todos”.

Tras salir de Chivas, Ricardo Peláez podría regresar a la televisión deportiva con TUDN (Foto: Instagram/ @enriquebermudez_)

En aquel momento, el ex jugador se guardó su opinión y siguió con su nueva profesión pues ahí se le dio la oportunidad de llegar a la directiva del club América y después a la Selección Mexicana.

Pero, conforme transcurrió el tiempo quienes se quejaron de la decisión de Peláez por convertirse en comentarista también lo hicieron en su momento, por lo que el ex directivo tapatío repasó la lista que llegó a mencionar y llegó a la conclusión de que todos tomaron el mismo camino.

“¡Todos! ¡todos!, moraleja: no escupas (para arriba) porque te cae en la cara. Todos en algún medio, en algún momento, otros siguen, otros ya no pero todos pasaron por ahí. Y después yo paso a ser directivo”

Cuando narró los partidos de la Selección Mexicana coincidió con Enrique El Perro Bermúdez, incluso prestó su voz para ambientar el videojuego de la FIFA en 2006. Más tarde tuvo participación en ESPN en programas como Fútbol Picante. Ahora, tras salir de Chivas, Peláez podría regresar a la televisión deportiva, pero ahora con TUDN para la Copa Mundial de Qatar 2022.

