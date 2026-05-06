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5 ideas fáciles para decorar tu casa el Día de las Madres

El interés por crear ambientes especiales en casa adquiere protagonismo en las semanas previas a la celebración

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starbucks dia de las madres
(Starbucks)

En Google Trends, las consultas sobre decoración del Día de las Madres muestran un aumento puntual, junto con búsquedas asociadas a felicitaciones para 2025 y 2026, etiquetas temáticas y regalos hechos a mano.

El interés por crear ambientes especiales en casa adquiere protagonismo en las semanas previas a la celebración.

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Los usuarios buscan ideas sencillas y recursos accesibles para transformar el hogar en un espacio de homenaje.

El panel de tendencias revela que, entre las primeras cinco consultas más populares, la decoración se posiciona entre los temas principales, junto a felicitaciones y detalles personalizados.

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Flores naturales en el centro de la mesa

Google Trends (Captura)
Google Trends (Captura)

Una opción recurrente consiste en utilizar flores naturales como elemento visual central. Arreglos con rosas, margaritas o lirios brindan color y aroma, sin requerir técnicas complejas. Un centro de mesa con flores frescas puede prepararse en minutos y adaptarse al estilo de cualquier comedor o sala.

Google Trends identifica que estas propuestas coinciden con el aumento de búsquedas relacionadas con decoración, lo que sugiere una preferencia por soluciones inmediatas y de bajo costo que aporten un ambiente festivo.

Guirnaldas y banderines hechos en casa

Además de las flores, las guirnaldas y banderines elaborados manualmente figuran entre las opciones más consultadas. Papeles de colores, listones y cartulina permiten crear adornos personalizados con frases como “Feliz Día de las Madres” o los nombres de los integrantes de la familia.

Elaborar estos elementos en casa fomenta la participación de niños y adultos, y añade un toque personal a la celebración. La tendencia de “regalos para el Día de la Madre hechos a mano”, también en aumento, se vincula con estas alternativas de decoración.

Ramos buchones
Vendedores de flores esperan tener una buena venta para el festejo del 10 de Mayo Día de las Madres, después de un año difícil por la pandemia de COVID-19.

Etiquetas y mensajes personalizados

El uso de etiquetas personalizadas para identificar platos, bebidas o incluso regalos se consolida como otra práctica habitual. Desde tarjetas impresas hasta etiquetas escritas a mano, estos detalles refuerzan el sentido de pertenencia y cuidado en la decoración.

Google Trends destaca la consulta “etiquetas para el día de las madres” como una de las de mayor crecimiento, lo que confirma el interés por detalles que hagan sentir especial a la homenajeada.

Iluminación ambiente con velas y luces cálidas

Las velas y las luces cálidas, como series led o lámparas portátiles, crean un entorno acogedor. Distribuir velas decorativas en la mesa principal o en distintos puntos de la casa aporta una atmósfera íntima y festiva. La iluminación ambiente resulta sencilla de implementar y se adapta a reuniones de cualquier tamaño.

Esta alternativa, aliada de las propuestas anteriores, no requiere de instalaciones especiales y puede integrarse a la decoración general con facilidad.

Murales de fotos familiares

Otra idea consiste en montar un mural de fotos familiares. Seleccionar imágenes representativas de momentos compartidos y exhibirlas en una pared o sobre una mesa refuerza el sentido de la celebración. Los usuarios buscan inspiración para presentar estos recuerdos de manera creativa, utilizando marcos, hilos o pinzas de colores.

Las búsquedas relacionadas con decoraciones y regalos hechos a mano incluyen propuestas que combinan recuerdos visuales y mensajes afectivos, en línea con las tendencias detectadas en Google Trends.

23/04/2021 El Día de la Madre es la ocasión especial para sorprender a mamá con el regalo beauty ideal. MADRID, 23 (CHANCE) Se acerca el Día de la Madre y con él la ocasión perfecta para mimar a una de las personas más importantes de nuestra vida con un regalo especial que no sólo realce su belleza, sino que también la haga sonreír de esa manera tan única y tan propia de 'mamá' que siempre nos hace sentirnos como en casa. POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD CORTESÍA CLARINS
23/04/2021 El Día de la Madre es la ocasión especial para sorprender a mamá con el regalo beauty ideal. MADRID, 23 (CHANCE) Se acerca el Día de la Madre y con él la ocasión perfecta para mimar a una de las personas más importantes de nuestra vida con un regalo especial que no sólo realce su belleza, sino que también la haga sonreír de esa manera tan única y tan propia de 'mamá' que siempre nos hace sentirnos como en casa. POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD CORTESÍA CLARINS

El registro de consultas en ascenso confirma que la decoración del Día de las Madres se orienta hacia opciones personalizadas, de fácil ejecución y con énfasis en el valor emocional.

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