Qué son y cómo surgieron los “dabloons” virales de TikTok

Los Dabloons son la moneda ficticia con la que se hacen intercambios por diversión en TikTok (Tiktok/@thedarioshow, @offical..dabloon..fbi y @millos999)

En TikTok surgen tendencias todos los días, pero ninguna había creado una “economía propia” dentro de esta red social hasta que llegaron los dabloons, una moneda ficticia con la que se pueden hacer todo tipo de intercambios solo por diversión.

A través de videos virales, cientos de jóvenes y adolescentes “regalan” dabloons, otros más aseguran que ya les “robaron” sus monedas, también hay quienes “venden” objetos y por supuesto, hay internautas que ya comienzan a preocuparse por la “inflación” y la “pobreza”, tal como en la vida real.

En la comunidad de habla inglesa, todo comenzó por un meme de gato negro (Twitter/@Fvntxy_)

Se trata de una simulación de la economía global pero de forma digital y sin valor alguno fuera de TikTok. Este juego de rol lo inició la comunidad angloparlante, pero ya llegó hasta los usuarios de Latinoamérica.

El audio con el que se hizo viral la tendencia —y el que usan las personas que tienen dabloons — es la versión acelerada de My Singing Monsters de Cold Island, que forma parte de un videojuego RPG (Real Player Game, es decir, juego de rol).

Originalmente, los dedos del gato indicaban la cantidad de "dabloons" (Captura de pantalla)

La tendencia cobró fuerza después del 22 de noviembre en TikTok, en poco más de 48 horas, ya hay al menos 85 mil videos creados con el mismo audio, pero ya se publicó contenido usando otras canciones y sonidos.

Los videos de dabloons comenzaron por el meme en el que un gato regala estas monedas ficticias, tal como ocurre en los videojuegos que tienen misiones en un mundo virtual y conforme se avanza, el jugador va encontrando personajes que asignan tareas, venden armas, obsequian objetos, toman una actitud hostil, piden ayuda o incluso dan consejos y pistas.

De acuerdo con Know Your Meme, el meme del gato negro surgió en 2021 en una cuenta de Instagram, pero no fue hasta noviembre de 2022 cuando cobró fuerza en TikTok, en estricto sentido solo se trataba de regalar y recibir dabloons (monedas), pero las personas rápidamente hicieron uso de su imaginación para hacer más complejo y disfrutable el juego colectivo, pues ya se pueden vender cosas y luego hacer videos sobre la gran cantidad de dinero acumulado.

“No sé como explicarle a mis papás que regalé 5 mil dabloons, tengo una misión, soy un aventurero, tuve una mansión pero la perdí y que todo esto que pasó fue por un gato negro que me dio mis primeros 10 dabloons”, se pudo leer en el video de una joven internauta.

Cabe señalar que la presencia de esta moneda en TikTok desconcertó a más de un internauta, pues no todas las personas están familiarizadas con los juegos de rol como Catan o Calabozos y Dragones (el que aparece en el primer capítulo de la serie Stranger Things).

Aunque sería imposible vigilar que todos los participantes de este juego colectivo respeten las reglas, ya surgieron algunas cuentas parodia que aseguran ser el “FBI (Agencia Federal de Investigación) de los dabloons”, pues hay personas que están causando inflación al regalar demasiadas monedas en un mismo video o no tienen en cuenta que deben contabilizar sus dabloons de TikTok.

Entre las “convenciones” de las reglas de esta economía inventada se encuentran:

-No se pueden ofrecer más monedas de las que se poseen

-No se pueden regalar más de 100 dabloons en un mismo video.

Originalmente, la cantidad de dabloons otorgada tenía una estrecha relación con la cantidad de dedos que el gato negro tenía, estos felinos —en la comunidad angloparlante— saludaban a los internautas con un “Hola viajero, toma 10 dabloons y escucha”.

