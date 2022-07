De la pastorela al terror: usuarios de TikTok mostraron sus “peores disfraces” de festivales infantiles

(Foto: captura de TikTok/@lea.betancourt/@liz_nessa/@marmohappy_16/@marthc06)

En TikTok los usuarios se unen a tendencias de todo tipo, aunque la mayoría son de bailes, esta red social de videos cortos también ha servido para que las personas cuenten anécdotas graciosas o aprovechen para dar consejos de maquillaje, sin embargo, en las últimas semanas de julio, la gente compartió sus disfraces de festivales infantiles, causando risa e incluso “miedo” por los inesperados resultados.

Muy similar a los memes de “expectativa vs realidad”, los usuarios mostraron los disfraces que ideaban sus padres cuando eran niños, a pesar de que la intención solo era cumplir con alguna tarea de primavera, obra de teatro o pastorela, la falta de tiempo o de materiales adecuados provocaba que los trajes terminaran por no parecerse en nada al objetivo encargado.

El audio viral en el que las personas colocaron sus recuerdos de la infancia es un remix de la canción Sometimes When I’m Lonely de Dan Croll, en realidad, este tema musical ya se había utilizado en miles de videos para tomar la traducción de la letra y mostar “algo” en lo que se piensa en momentos aleatorios de la vida.

Máscaras chuecas, pintura mal puesta, proporciones exageradas y maquillaje distorsionado se volvieron los elementos característicos de estos “disfraces extraños”, entre los comentarios de varios videos, hay quienes incluso ya piden que Netflix haga una serie de terror inspirada en los trajes o por lo menos, que se les escriba una creepypasta (cuento de terror difundido en foros de internet).

“Le piden a mi mamá que me vista de estrella de Belén”, escribió una usuaria en su video, aprovechando el cambio de música del audio viral, mostró que su familia decidió hacer el traje con papel de baño y vendas, causando que en lugar de parecer una estrella, la niña luciera como una momia o algún tipo de zombie colgado del techo ya en la pastorela escolar.

Lo mismo ocurrió con una uva, un castor, un camello, una flor de primavera, un payaso e incluso pollos. Aunque algunos usuarios retomaron fotografías que no les pertenecían, el audio de los disfraces de TikTok sumó miles de videos de personas mostrando sus “fallidos” disfraces caseros.

Conforme el audio se fue haciendo cada vez más viral, las personas crearon una competencia involuntaria de “los peores disfraces” de festivales infantiles, hasta el momento no hay ningún concenso o veredicto en común, pero en cada nueva sorpresa surgen comentarios como “La estrella le sigue ganando” o “este deja hermoso al de la florecita de primavera”.

Lo que es cierto es que uno de los más impactantes disfraces de terror fue el del usuario @rodrigopinanueva, quien mostró una fotografía donde estaba con una “doble cabeza”. Lo más llamativo de la caracterización fue que en lugar de usar sangre falsa o pintura, los padres del joven usaron sangre real de ave: “La cabeza tenía tripas de pollo, pero me vomité y mejor me la quitaron”, escribió Rodrigo. Entre los comentarios surgieron frases como “¿Están bien tus papás?” o “¿y no te dio salmonella?”

Como hubo quienes empezaron a compararlos con personajes populares de terror, algunas cuentas se dedicaron a hacer collages, montajes y recopilaciones de los mejores disfraces. Por otro lado, algunos jóvenes “lamentaron” no poderse unir al reto de TikTok porque sus familias hacían excelentes trajes que los hacían verse tiernos y por supuesto, se trataba de caracterizaciones totalmente apegadas al encargo original de la maestra o el maestro.

“mi mami era costurera y siempre me hacía mis disfraces bien lindos” y “ni cuando era improvisado, una vez me disfrazó de calabaza. Mi vestido blanco y una mascara se calabaza (muy bonita) No trágico.” fueron frases que se pudieron leer en algunos comentarios. Finalmente cada persona mostró que sus padres se preocupaban por cumplir con las tareas y hacían su mejor esfuerzo de acuerdo con sus posibilidades y creatividad.

