El Mozart moderno mexicano que le da elegancia a temas como Mi Bebito Fiu Fiu o El Ansioso de Grupo Marrano

Daniel Crutze logra introducir todo tipo de melodías a las fiestas elegantes en donde toca (Foto: TikTok/@crutze.musica)

Aunque en TikTok predominan los bailes y memes o videos graciosos, hay creadores de contenido que han sabido aprovechar esta red social para mostrar su arte o aportar información útil a los usuarios, uno de ellos es el pianista de conciertos Daniel Crutze.

En diversas entrevistas, el músico ha expresado que su mamá, su papá y su hermana se dedican a tocar piano, por lo que él “heredó” el talento, al estar en contacto con este arte desde niño, a los 17 años decidió estudiar en la Escuela Superior de Música de Toluca. Tras una oportunidad por ganar un concurso, concluyó sus estudios en el Conservatorio de Milán.

Daniel Crutze ha ganado popularidad en la red social de videos cortos al interpretar todo tipo de música y no solo la académica o culta, pero como toca en restaurantes y fiestas de salón, adapta cualquier melodía para que suene de forma amena y elegante, incluso si se trata de temas como El Ansioso, de Grupo Marrano.

Así son muchas de las peticiones de este pianista (Foto: TikTok/@crutze.musica)

En uno de sus videos de TikTok, interpretó este tema ante una pareja de extranjeros diciéndoles que se trataba de una “canción romántica tradicional mexicana”, pero en otra grabación Daniel la interpretó en su piano para complacer a una familia de alguna fiesta.

El músico que se autonombra como El Rey Midas del Piano posee una gran habilidad para que todas sus canciones tengan una ejecución limpia, a través de su cuenta de TikTok, también atiende las peticiones que le hacen sus seguidores, pero no se limita solo a eso, sino que responde preguntas y curiosidades respecto a su trabajo.

Recientemente afirmó que le molesta cuando alguien “pretende saber algo que no conoce” y le pide canciones cuyas partituras no fueron originalmente escritas para piano. Sin embargo, le gusta cuando alguien quiere compartir su conocimiento con él o incluso le hace la propuesta de tocar juntos.

Las peticiones de sus seguidores -tiene más de un millón en TikTok- son muy variadas, pues recientemente publicó un video donde tocó Mi Bebito Fiu Fiu, el remix y cover de Thank You de Dido, pero hecho por Tito Silva y Tefi C. Para sorpresa del pianista, los asistentes de la fiesta elegante donde lo tocó se sabían la letra a la perfección y en lugar de molestarse, comenzaron a cantarla.

Entre otros temas, El rey midas del piano ha tocado melodías como Se amerita de Junir H, la clásica banda sonora de Mario Bros, la Sontata Appassionata de Beethoven, varias versiones de Bohemian Rhapsody de Queen, In the hall of the mountain king en compañía de Argentina Durán, River Flows in You de Yiruma, Balada I -Your Lie in april, Clocks de Coldplay e incluso el tema de apertura de Los Padrinos Mágicos, una caricatura de Nickelodeon.

El pianista Daniel Crutze ha explicado en muchas ocasiones que una de sus bandas sonoras es la de Interestellar (2014), compuesta por Hans Zimmer. Es por esto que cada que le hacen una petición con canciones de este soundtrack, no duda ni un segundo en hacerlas.

El pianista trata por igual a todas las piezas musicales y poco a poco ha ganado fama por “atreverse” a mezclar la gran habilidad musical que tiene con sus gustos personales, la música académica o culta y las aleatorias peticiones de sus seguidores.

