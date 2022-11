“Me dolió”: Nadia lloró por los comentarios de Alejandra Toussaint sobre su mamá

Nadia confesó que desconocía los comentarios que hizo Alejandra Toussaint sobre su madre y rompió en llanto al hablar sobre el odio que ha recibido (Instagram/@masterchef/@alelatosa)

Luego de que Alejandra Toussaint reveló que la madre de Nadia le pidió permiso para rezar por ella porque había “perdido el camino”, la egresada de La Academia rompió en llanto al pedirle a su excompañera que no hablara de esa forma de su mamá, pues este tipo de situaciones incrementa el odio de las redes sociales que actualmente está enfrentando.

Durante una trasmisión en vivo con La Comadrita en Twitter, Alejandra Toussaint dijo que la mamá de Nadia se acercó a ella y quiso rezar por ella. Lo primero que habría dicho la señora fue: “Señor Jesucristo, es una buena muchacha, pero ha perdido su camino, que regrese a creer en ti”, lo cual causó una gran indignación en la cantante porque lo vio como una falta de respeto.

En este contexto, Nadia fue invitada al programa De lo que uno se entera, donde le leyeron lo que dijo Alejandra sobre su madre, y la reacción de la exacadémica no fue buena, pues confesó que era la primera vez que lo escuchaba y que Toussaint le llamó para disculparse por lo que dijo pero, antes de saber de qué hablaba, le propuso olvidar todo y tener una relación cordial.

La relación entre Alejandra y Nadia fue mala casi desde el inicio del programa (Twitter/@MasterChefMx)

“Toussaint me acaba de hablar el domingo y me dijo: ‘Perdóname por haber hablado de ti. Me arrepiento mucho, discúlpame’. Yo le dije: ‘¿Sabes qué? Yo no me enteré de qué fue lo que dijiste, pero sí, no te preocupes. Borrón y cuenta nueva’”, respondió Nadia, y le pidió a la actriz que no hable de su mamá.

“Híjole, se me hace bien mala onda que hable de mi mamá. O sea, habla de mí, pero de mi mamá, no”

Fue entonces que la cantante comenzó a llorar, pues desconocía que la actriz habló sobre su mamá, no sobre ella. Esto le causó tristeza ya que ella considera que el trato que le dio a su excompañera siempre fue respetuoso y no habría recibido lo mismo por parte de Toussaint.

“No voy a hablar de ella, pero francamente todo esto sí me ha tocado estarlo viviendo y ha sido muy difícil, porque ustedes me conocen desde hace 20 años y siempre mi trato ha sido respetuoso con toda la gente (...) Creo en Dios, creo en Jesucristo y creo en la Biblia, y no tengo por qué avergonzarme de eso”, explotó la intérprete.

Entre lágrimas, Nadia dijo que le dolieron los comentarios de su excompañera y de los usuarios en redes sociales (Captura de pantalla/YouTube)

Ya entre lágrimas, Nadia agregó que los comentarios que se hicieron sobre ella en el reality y en redes sociales le han afectado emocionalmente y, el hecho de que Alejandra habló sobre su mamá, hace que esta situación empeore.

Y es que, según dijo la cantante, su mamá tiene Asperger y el hecho de que rezó por Toussaint no fue de “mala fe”.

“No sé qué sucedió con mi mamá, pero mi mamá nunca lo hace de mala fe. Ella tiene Asperger y si alguien le va a decir que le cae mal, va y se lo dice, no va a decir algo a medias tintas porque ella no entiende doble sentido (...) Me duele, me duele un chorro, honestamente”

Nadia comentó que su experiencia en MasterChef Celebrity pasó a ser una “prueba de vida”, pues tuvo que exigirse tener dominio de sus emociones ante las críticas que enfrentó.

Acerca de los comentarios de Alejandra, la cantante dijo que le desea lo mejor, así como también a las personas que le han “tirado hate”.

“Yo deseo que lo mejor que me ha pasado a mí, les pase a ustedes”

