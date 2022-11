El motivo por el que Gloria Trevi le habría negado colaboración a Yuri (Fotos: Getty Images/ Instagram/@gloriatrevi)

La cantante Yuri continúa con su racha de polémica y en esta ocasión se ha visto involucrada otra importante colega: Gloria Trevi. Diversos medios de comunicación y periodistas de espectáculos han asegurado que la jarocha habría tratado de colaborar con la regia para su concierto en la Arena Ciudad de México, pero el rotundo “no” habría sido por un poderoso motivo.

La investigadora del programa ¿Quién es la Máscara? nuevamente se encuentra en la comidilla del público mexicano y las redes sociales, luego de que trascendiera que dicha invitación fue hecha por una aparente falta de venta de boletos en su concierto de la CDMX, como parte de la gira Euforia Tour. Tema por el que habría recorrido en una primera instancia su fecha original -27 de mayo- y aún así no habría logrado llenar el recinto, según asistentes en internet.

Aunque de momento ninguna de las dos se ha pronunciado ante la polémica, el aparente motivo ha sido bastante claro para los fans de ambas y siendo considerado por internautas como “razonable”, pues las controversiales declaraciones de Yuri y la fija postura de Gloria Trevi desde el inicio de su carrera en los años 80, son parte de los argumentos más sólidos.

La cantante ha perdido una gran cantidad de seguidores en redes sociales (Foto: Instagram/@oficialyuri)

Gloria Trevi no habría aceptado por apoyo a la comunidad LGBT+

La intérprete de clásico pop en español como Con los ojos cerrados, El favor de la soledad y El recuento de los daños desde que inició su carrera en 1985 ha mantenido una postura a favor de la diversidad sexual, por esa razón gran parte de sus fans son pertenecientes a la comunidad.

Muestra de ello son canciones como Todos Me Miran, Ábranse perras o Yo soy su vida tienen una lírica, melodía e, incluso, protagonistas en sus videos musicales dirigidos a la comunidad LGBT+, por lo que los internautas confían en la noticia y aplauden, bajo la idea de ser cierto, a la regia por haber puesto al movimiento por encima de su amistad con Yuri, una posible remuneración económica o la oportunidad de tener una colaboración con otra artista que tiene una trayectoria importante en México.

Gloria Trevi besando a Mónica Naranjo como muestra de cariño a la comunidad LGBT+ por parte de ambas (Foto: Captura de pantalla/IG @gloriatrevi)

En redes sociales la viralidad de la noticia ha escalado nuevamente debido al movimiento “Yuri La Menos”, pues a solo un par de días de que la jarocha arremetió contra sus detractores con un término común entre la comunidad LGBT+ y fuera tomado como burla y reto, nuevamente se pone en tela de juicio si la “cancelación” a su carrera artística es tan “ligera” como ella lo ha considerado.

“Gloria seguramente sabe que lo que ha dicho y expresado sobre nosotros está muy mal, así que de ser cierto que cool por la Trevi”. “Yuri la menos y hasta Gloria Trevi lo sabe, así que ahora ella que ‘soporte’ que no solo la estamos cancelado nosotros, sino toda la industria que sí es consciente de que la comunidad LGBT+ es uno de los mercados más importantes para cualquier artista y no ser aliado o defensor de nuestros derechos es imperdonable”. “Esto no es un chisme, está más que claro que ella no quiso por todo lo que ha dicho sobre el matrimonio igualitario y meter su religión como un argumento en contra del derecho de ser y amar a quien uno quiera”, externaron usuarios.

Yuri no habría llenado su concierto en la CDMX

Yuri no habría llenado su concierto en la CDMX como fotos y videos la exhibieron en redes sociales (Fotos: Getty Images/ Twitter/@paulina-dayz)

Las declaraciones y opiniones personales de Yuri sobre temas de la comunidad LGBT+ han generado todo un movimiento en su contra que ya ha cobrado su primera gran factura, pues a pesar de que la empresa Zignia Live -compañía de entretenimiento dedicada a la presentación de artistas, deportistas y espectáculos en vivo a nivel nacional- anunció en todas sus redes sociales que el concierto de la cantante era Sold out, asistentes en redes sociales evidenciaron que aparentemente eso no fue cierto.

