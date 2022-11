“Sold out falso”: Yuri no habría llenado su concierto en la CDMX como fotos la exhibieron en redes sociales

Yuri no habría llenado su concierto en la CDMX como fotos y videos la exhibieron en redes sociales (Fotos: Getty Images/ Twitter/@paulina-dayz)

“Cancelar” a un artista o figura pública ha tenido distintas formas de hacerlo desde que la sociedad decidió comenzar a “castigar” los actos y comentarios que “políticamente” no son “correctos”. Lo que parecía ser solo una guerra verbal o cibernética ha tomado una nueva forma que ha evidenciado el rechazo a una famosa.

Guillermo del Toro reaccionó a homenaje que Drag Queens en ‘La Más Draga’ 5 le hicieron El director mexicano ganador del Oscar no dudó en externar su opinión sobre los diversos atuendos que las artistas realizaron inspiradas en sus obras más aclamadas y populares VER NOTA

Las declaraciones y opiniones personales de Yuri sobre temas de la comunidad LGBT+ han generado todo un movimiento en su contra que ya ha cobrado su primera gran factura, pues a pesar de que la empresa Zignia Live -compañía de entretenimiento dedicada a la presentación de artistas, deportistas y espectáculos en vivo a nivel nacional- anunció en todas sus redes sociales que el concierto de la cantante era Sold out, asistentes en redes sociales han evidenciado que aparentemente eso no fue cierto.

“Yuri La Menos” habría sido el motivo para que la mexicana en primera instancia pospusiera su fecha original en la Arena Ciudad de México -2 de junio- y luego tuviera que poner en varias ocasiones en 2x1 todos los boletos sin importar la sección. Aún con ello, más de un usuario en redes sociales seguía asegurando que esta sería la forma de “cancelarla”, pues sus posturas constantemente han generado fricciones con los integrantes de la comunidad.

Así anunciaron el supuesto "sold out" de la cantante (Foto: Facebook)

“Oficialmente anunciamos ¡SOLD OUT! Para todos los que ya tienen sus entradas, nos vemos esta noche en punto de las 9 p.m. en #ArenaCDMX para disfrutar del mega espectáculo de Yuri #EuforiaTour 2022″, escribieron en redes sociales la empresa, el recinto, e incluso la misma cantante.

Alaín Pinzón: el día a día del activista que hace el trabajo de la Secretaría de Salud VIHve Libre es una asociación que ayuda a entregar retrovirales, gestionan citas con doctores y apoya a obtener pruebas de la Viruela del Mono, para personas que no los encuentran o se les ha rechazado este servicio VER NOTA

Sin embargo, desde los primeros momentos previos al show varios asistentes comenzaron a reportar en sus redes sociales que el lugar no se “llenaba” a pesar de que estaban a punto de iniciar. Las transmisiones oficiales de la Arena Ciudad de México y el equipo de trabajo de la jarocha compartieron fragmentos donde se podía observar que la parte más cercana al escenario sí estaba “a reventar”, pero lo demás no, siendo incluso ocultado por ellos que no hacían tomas hacia dichas partes.

El lugar no se habría llenado como se anunció (Foto: Twitter/@matias-lopz)

Las fotos y videos de que gran parte del famosos lugar, que tiene una capacidad de hasta 22 dos mil personas, no estaba lleno como había sido anunciado en redes sociales, terminaron siendo un motivo más de burla en contra de la cantante y de “prueba” de que la mejor “cancelación” es aquella donde se le ignora a una persona por completo, incluyendo sus shows y la compra de los accesos para estos mismos.

Los comentarios transfobicos de la “Kim Kardashian mexicana” y Luzelba Mansour en “Rica, famosa, latina” Durante una fiesta organizada por Kimberly Flores a su esposo Edwin Luna, el vocalista de La Trakalosa, la actual pareja de Vicente Fernández Jr. y la empresaria se burlaron de Jaylin Castellanos, integrante de ‘Acapulco Shore’ VER NOTA

“Que después de esto no le quede duda a ninguna persona, aunque no sea de la comunidad LGBT+, que cuando nos hagan algo o se metan contra nosotros, les daremos también la espalda y este tipo de situación lo demostró”. “El poder de los LGBT es tan grande que cambió la fecha, los puso 2 x 1 y ni así lo llenó”. “Lo que más pena ajena da es que anunciaron que estaba vendido en su totalidad y las fotos y videos de los asistentes demuestran todo lo contrario”. “Incluso su mismo equipo de trabajo como que no enfoca para atrás porque se sabía que estaba vacío”, agregaron usuarios en redes.

Imágenes previas al show (Fotos: Instagram/@arenacdmx)

Recordemos que desde el 2021, algunas de las opiniones personales de la cantante sobre religión o la comunidad LGBT+ han provocado que gran parte del colectivo ya no apoye su carrera profesional, siendo esta una aparente y nueva prueba, pues aunque ella en cada oportunidad ha asegurado que no “se ha metido con ellos”, más de un la ha tachado de “traidora”, pues en el pasado muchos de sus fans pertenecen a dicha unión de la diversidad sexual.

SEGUIR LEYENDO: