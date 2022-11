Quién es la actriz que podría sustituir a Rebecca Jones en la telenovela “Cabo” de Televisa

Rebecca Jones tenía un papel estelar en “Cabo” de Televisa (Foto: Instagram/@la_rebeccajones)

A pesar de que en los últimos días se ha reportado que Rebecca Jones ha tenido mejoras significativas en su estado de salud, su regreso a la telenovela de Televisa que estaba grabando podría estar en problemas, pues diversos medios y periodistas de espectáculos han comenzado a afirmar que se tuvo que tomar la decisión de tener que continuar sin ella, pues los retrasos ya no son una opción.

El pasado 2 de noviembre trascendió que la actriz había sido internada en un hospital de la Ciudad de México y se encontraba en estado de gravedad debido a una deficiencia pulmonar, sin embargo, ya dejó el área de cuidados intensivos y se encuentra en recuperación.

Pese a ello y contrario a lo que había mencionado o posiblemente tratado, el productor José Alberto El Güero Castro estaría viéndose orillado a tener que no cumplir con su palabra de mantener a la actriz con su personaje dentro de Cabo, pues lo que ya había sido grabado no sería suficiente para poder esperarla más y también debido a que la telenovela se encuentra al aire y la mitad de sus grabaciones son en locaciones exteriores desde el popular destino turístico del sur de México.

Rebecca Jones grabó cerca de la mitad de la telenovela (Foto: Instagram/@cabotelenovela)

Cuando se confirmó la noticia, su publirrelacionista Danna Vázquez aseguró que el productor se ha mantenido en las mejores condiciones para que “se respete su lugar dentro de la telenovela”, así como incluso él le había dado todas las facilidades para que solo se enfoque en su estado de salud. Pero ante la situación, la televisora de San Ángel ya habría tomado la decisión de quién será la actriz que la sustituirá en el proyecto, pues su personaje es fundamental dentro de la trama.

Azela Robinson podría tomar el papel de “Lucía de Noriega”

La actriz que se ha consagrado como una de las grandes villanas de los melodramas mexicanos habría sido ya convocada para retomar el trabajo de Rebecca Jones dentro de Cabo, sin embargo, no es algo oficial. Hasta el momento el productor José Alberto El Güero Castro no ha confirmado o desmentido las especulaciones. No obstante, actores de la telenovela han sido cuestionados al respecto y no han descartado esa posibilidad.

Azela Robinson es considera como una de las "grandes villanas de telenovela" (Foto: Instagram/@azelarobinson)

Qué ha dicho Bárbara de Regil, la protagonista de Cabo

La influencer Bárbara de Regil tuvo un encuentro con la prensa y fue cuestionada sobre la posible salida de la primera actriz, luego de los grandes retrasos que ha tenido la producción. Aunque externó que aún no se sabe nada, sí aseguró que lo que ahora le preocupa es que Rebecca se encuentre bien y porno se recupere.

“Primeramente estamos preocupados por ella y porque ella esté bien, que esté de regreso… No sabemos qué va a pasar, evidentemente nos hemos retrasado porque no ha estado, pero estamos preocupados por ella que por pensar en el retraso. Se está recuperando y lo único que queremos es que regrese”, comentó De Regil.

"Cabo" es el primer protagónico en Televisa de Bárbara de Regil (Foto: Instagram/@barbaraderegil)

Sobre el gran rumor de que Azela Robinson será quien ocupe su lugar, agregó: “No sabemos, yo también he escuchado eso, pero nada está seguro, entonces como que no queremos… Ni siquiera yo les quiero decir algo que no sabemos todavía, se va recuperando y va bien por lo visto”, finalizó la actriz.

Diego Amozurrutia tampoco descartó los rumores

El antagonista del melodrama, fue otro de los integrantes del elenco que hablaron al respecto y, al igual que Bárbara de Regil, refirió que su bienestar físico es lo más importante y que lo óptimo sería no sobrecargarse con el trabajo.

Diego Amozorrutia fue otro de los actores que retomó el rumor (Foto: Instagram)

“Estoy pendiente de su salud. Las cosas pueden ir bien, lo que es un hecho es que, quizás, trabajar, ahorita, para ella, podría ser demasiado pesado. Lo más importante es su salud”.

