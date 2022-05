Yuri quiere a Anahí y Fernanda Castillo para su bioserie; comunidad LGBT+ lo desaprueba

Yuri quiere a Anahí y Fernanda Castillo en su bioserie (Foto: Instagram/@fernandacga) Foto: @anahi/ Instagram Cuartoscuro.com Moisés Pablo

La relación entre Yuri y la comunidad LGBT+ parece no llegar a una tregua de paz y por ello todo lo relacionado a la cantante suele estar en la mirada pública. Ahora, con la noticia de que se está realizando un proyecto en formato de bioserie sobre su vida, la jarocha ha revelado las actrices que le gustaría que la interpretaran, pero sería con una de ellas que los fans rápidamente le han pedido que no acepte la propuesta porque podría perjudicarla, ya que gran parte de sus fans son personas pertenecientes a la diversidad sexual.

Yuri ya ha revelado los primeros detalles sobre su gran proyecto que podría ver a la luz por fin en el 2023, sin embargo su confesión de querer a Anahí y Fernanda Castillo dentro del proyecto interpretándola en diferentes etapas de su vida no ha sido del agrado de los fans de la RBD.

En la más reciente emisión de Venga La Alegría, tras ser cuestionada por esta situación, Yuri confesó: “Las dos son divinas, las dos están bellas, mucho más lindas que yo. Me encantaría, cualquiera de ellas dos, bueno en diferentes etapas, porque Fernanda es un poco más madurita que Anahí, pero las dos son divinas”, expresó.

La cantante cambió las fechas de su nueva gira musical (Foto: Instagram/@oficialyuri)

Ahora, en redes sociales los fans de la intérprete de canciones como Sálvame, Mi Delirio y No Te Quiero Olvidar le han pedido a la cantante no aceptar la propuesta de su colega, pues el movimiento y hashtag #YuriLaMenos no ha pasado al olvido, sino todo lo contrario, ha crecido tras la ola de declaraciones y enfrentamientos que la jarocha ha tenido en diversas entrevistas, dejando un mal sabor de boca para la comunidad LGBT+.

“Yuri la menos no va a venir a mal vibrar a Anahí con su bioserie, para empezar ella sabe que la mayor parte de sus fans somos gays y lesbianas, por lo que hacer ese papel sería una mentada de madre para nosotros”. “Sí Anahí no quiere ni regresar a la música, que le hace pensar a esa señora homofóbica que puede conseguirla para interpretarla en su bioserie que nadie pido y nadie quiere ver”. “Anahí es muy lista y sabe que no puede traicionar a sus fans y la ideología que durante años ha defendido incluso en canciones como Libertad, con Christian Chávez”, expresaron en Twitter.

Los fans de Anahí no quieren que acepte el papel Foto: Instagram/@anahi

Durante la misma entrevista, la cantante agregó que esperaría la aprobación de su productor para poder invitar a las artistas al llamado para las grabaciones de la serie:

“Si me dice que sí el productor, claro que les hablaría con mucho gusto”, pues aseguró que no teme el realizarles la propuesta ella misma: “No tengo ningún tapujo de decir: ‘Ay no que le hable tal’, ay ¿Por qué no? Si son compañeras, son artistas, son hermosas, son exitosas. Estamos leyendo, dentro de dos semanas, el primer borrador del primer capítulo y ya me dijo el productor, y yo creo que el año que viene ya se hará”, describió ante las cámaras.

"YuriLaMenos" inició tras su polémica participanción en "La Más Draga" 4 Foto: Cuartoscuro

A pesar de su confesión y la polémica con la comunidad LGBT+, los deseos de la intérprete de canciones como Maldita Primavera, Detrás de mi ventana y Una Mentira Más parecen algo imposible, al menos por la participación de la líder de RBD, ya que hace solo unos días aseguró que jamás volverá a cantar y se ha esfumado la idea de que regrese a su faceta como actriz, pues aunque en el pasado había dejado entrever que podría ser solo con un proyecto de mínima duración y que realmente la convenciera, ahora a confirmado que no regresará a las telenovelas, aunque las recuerda con gran cariño.

“Muchas gracias, pero yo creo que pues eso es un recuerdo hermoso en mi vida, pero ya”, expresó aunque también se deslindó de todos los rumores que existen sobre una posible bioserie de la banda, una reciente entrevista para el canal de YouTube de Tony Stars TV.

