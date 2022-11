Cuál es la verdad detrás de la “amenaza” del alcalde de Cuautla a sus trabajadores

LANZA AMENAZAS ALCALDE DE CUAUTLA A TRABAJADORES QUE NO ASISTAN A CONVOCATORIA

Rodrigo Arredondo y su esposa, advirtieron que trabajadores que no asistan a la Alameda no se les pagará la parte de aguinaldo “que falta”.

Pasarán lista.#rodrigoarredondo pic.twitter.com/h4b6EqpAIa