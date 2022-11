Así captaron a Harry Styles paseando por las calles de CDMX

El cantante fue captado en calles de la CDMX con unos amigos. (Twitter @HarryMexOficial)

Harry Styles, el cantante y actor británico arribó este 23 de noviembre a la Ciudad de México para seguir con su gira “Love Tour” por el país. El inglés salió a dar un paseo un día previo a sus próximos conciertos, pues la CDMX es uno de sus sitios favoritos, por lo que fue captado recorriendo algunas calles de la Roma Norte, Chapultepec y la Condesa.

El artista estuvo acompañado por dos amigos y a él se le vio bastante relajado vistiendo muy casual unas bermudas, una sudadera azul marino deportiva, una gorra del mismo color, tenis con calcetas blancos y lentes de sol obscuros.

Por su parte, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum se enteró de que Styles se encontraba paseando por la capital y aprovechó para reiterar su orgullo por la CDMX.

Algunos de los afortunados fans lograron reconocerlo y tomarle fotografías de lejos, mientras que otros cuantos lograron obtener un autógrafo del intérprete de Sign of The Times. Harry Styles, también recorrió una buena parte de Chapultepec y tomó un recorrido en la Casa-Taller de Luis Barragán, el famoso arquitecto mexicano.

Harry tomó el recorrido en el museo y fue súper amable (como siempre) con el personal y repartió muchos autógrafos.

Harry dio autógrafos a fans hoy en CDMX! pic.twitter.com/as6G8oxr1L — Harry Styles México (@HarryMexOficial) November 24, 2022

Ha causado tal euforia la visita de Styles a México que, tras el recibimiento que le dieron sus fans en Guadalajara y Monterrey hace unos días, las seguidoras del inglés también acudieron a las afueras del hotel St. Regis para ver si conseguían una foto o firma del cantante. De igual manera, a través de Twitter usuarios reportaron que ya se encuentran fans acampando fuera del Foro Sol para alcanzar un buen lugar para su concierto este 24 y 25 de noviembre.

Posible setlist de Harry Styles para Ciudad de México

-Daydreaming

-Golden

-Adore You

-Daylight

-Keep Driving

-Matilda

-Little Freak

-Satellite

-Cinema

-Music for a Sushi Restaurant

-Treat People With Kindness

-What Makes You Beautiful

-Late Night Talking

-Watermelon Sugar

-Love of My Life

-Sign of the Times

-Medicine (puede variar)

-Boyfriends

-As It Was

-Kiwi

Harry Styles paseando por Chapultepec previo a su concierto en CDMX. (Twitter @HarryMexOficial)

“Harry paseando por Chapultepec, por CHAPULTEPEC, ¿Porqué no soy tu favorita Dios?”, “Manifestando que mañana Harry vuelva a darse un rol por Chapultepec y me lo encuentre”, “Gracias a las fans que no acosaron a Harry y salió a caminar tranquilamente”, “Chapultepec fue bendecido”, “Que pongan una placa ahí donde diga que dios piso el suelo hoy”, fueron algunos de los comentarios que internautas compartieron sobre la llegada del británico a la ciudad.

Cabe recordar a todas aquellas personas que hayan adquirido boletos con revendedores o personas externas a la boletera que deben tener cuidado, ya que durante el acceso para el concierto en Monterrey se reportó a través de redes sociales que varios fans no lograron ingresar al evento en la Arena Monterrey, ubicada en el estado de Nuevo León.

Reportaron estafa con boletos revendidos para el concierto de Harry Styles en Monterrey. (TikTok/@gretagarzon y Twitter/@1D_Updates_BR)

Aparentemente, sus boletos resultaron ser falsos, por lo que al momento de ser revisados por la máquina de los guardias de entrada el escáner no logró leer los códigos de barras.

La razón de esta tragedia fue provocada por la gran cantidad de revendedores, ya que la gente suele comprar de esta manera sus entradas porque comprarlas de forma legal se volvió complicado; los boletos se acaban en horas o minutos, hay largas filas virtuales e incluso las plataformas como Ticketmaster suelen fallar.

