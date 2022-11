Entre peluches y mariachis, así recibieron sus fans a Harry Styles en Monterrey

Harry Styles recibió dos peluches Dr. Simi que sus fans le lanzaron durante el show en Monterrey. (Twitter: @lthsemnl / @marieloveslarry)

Harry Styles, uno de los hombres y artistas más cotizados del mundo ya se encuentra en México, pues el pasado 20 de noviembre arrancó su gira por el país en la Arena VFG de Guadalajara, Jalisco. Su tour Love On Tour acaba de pasar este 22 de noviembre por Monterrey, Nuevo León y la próxima parada será en Ciudad de México el 24 y 25 de noviembre.

El británico ha ofrecido hasta el momento dos shows increíbles y esta noche del 22 de noviembre en Monterrey recibió lo que tanto prepararon con cariño sus apasionadas fans. Los peluches de Dr. Simi se hicieron presentes durante el concierto y Harry muy contento los levantó como señal de victoria y agradeció a los asistentes por los detalles.

En total, el cantante recogió dos peluches, uno gracias a las redes sociales se sabe que lo realizó una fan de Harry. En Twitter @marieloveslarry, la chica publicó fotografías del muñeco perosnalizado para Styles y comentó lo feliz que se encontraba.

No puedo creer que Harry agarró mi Dr. Simi. Estoy tan contenta, lo hice con mucho amor

“Si Harry quedo encantadísimo con los peluches del Dr.Simi, lo que le espera cuando sea en Foro Sol le van a llover miles”, “Ya quiero ver cuál será el traje de Harry, qué canciones tocará, si levanta algún Dr. Simi”, “Lo bueno que él y la banda siempre guardan los peluches”, “No sean atascadas, no le avienten 20 porque se puede caer”, comentaron los internautas al ver las fotografías y videos que inundaron Twitter tras el show del cantante inglés en Monterrey.

Pero eso no ha sido todo lo que las seguidoras de Harry Styles han hecho por él, pues un día previo a este concierto, el 21 de noviembre le llevaron serenata con todo y mariachis al también actor. Un grupo conformado por cientos de personas que se declararon fans de Styles, dieron con el hotel Live Aqua sobre la avenida Lázaro Cárdenas en San Pedro Garza García, donde supuestamente se está hospedando el cantante. Tras pasar horas a las afueras del inmueble decidieron cantarle a su ídolo acompañados de guitarras, éxitos como Watermelon Sugar al estilo del mariachi.

Posible setlist de Harry Styles para Ciudad de México

-Daydreaming

-Golden

-Adore You

-Daylight

-Keep Driving

-Matilda

-Little Freak

-Satellite

-Cinema

Harry Styles tras conquistar Guadalajara (Foto: Twitter/@lthsemnl)

-Music for a Sushi Restaurant

-Treat People With Kindness

-What Makes You Beautiful

-Late Night Talking

-Watermelon Sugar

-Love of My Life

-Sign of the Times

-Medicine (en ocasiones)

-Boyfriends

-As It Was

-Kiwi

Pero no todas fueron buenas noticias, pues la reventa de boletos está imparable en todo México. Fue precisamente en Monterrey donde se reportó a través de redes sociales que varias personas no lograron ingresar al concierto de Harry Styles en la Arena Monterrey, ubicada en el estado de Nuevo León. Aparentemente, sus boletos resultaron ser falsos, por lo que al momento de ser revisados por la máquina de los guardias de entrada el escáner no logró leer los códigos de barras.

La razón de esta tragedia fue provocada por la gran cantidad de revendedores, ya que la gente suele comprar de esta manera sus entradas porque comprarlas de forma legal se volvió complicado; los boletos se acaban en horas o minutos, hay largas filas virtuales e incluso las plataformas como Ticketmaster suelen fallar.

