Harry Styles en México: tras conquistar Guadalajara, esto pueden esperar sus fans de Monterrey y CDMX

Harry Styles tras conquistar Guadalajara (Foto: Twitter/@lthsemnl)

¡Harry Styles está en México! Luego de una exitosa presentación el pasado domingo 20 de noviembre en la Arena VFG de Guadalajara, Jalisco, el cantante ya ha dado una viral muestra de lo que su tour Love On Tour le ofrecerá en sus siguientes destinos dentro de la tierra Azteca: Monterrey, Nuevo León y la CDMX.

Luego de que el pasado 19 de noviembre la cuenta Harry Styles Updates -dedicada a traerte las últimas noticias sobre el cantante y que está verificada por él y Twitter- compartiera que el ex integrante de One Direction ya se encontraba en el sur del país, siendo la foto con un fan la muestra de ello, la expectativa sobre su regreso ha sido alta.

Tras verse obligado a cancelar en 2020 debido a la pandemia de COVID-19, su segunda gira mundial que promociona su segundo y tercer álbum de estudio, Fine Line y Harry’s House, los tapatíos han sido los primeros en poder ver el show completo, siendo las fotos y videos de sus asistentes compartidas en en redes sociales, el primer adelanto para sus fans regios y chilangos.

Setlist de Harry Styles en México

Este podría ser el setlist de Harry Styles en México (Foto: Twitter/@TheHarryNews)

Tras el inicio en Estados Unidos de lo que será una larga lista conciertos, el británico ha cambiado dos veces su setlist y esto se debe a que a mediados de Mayo estrenó su aclamado álbum Harry’s House, el cuál recibió 7 nominaciones a los premios Grammys 2023, previo a la edición latina, por lo que ya ha comenzado a aprovechar la oportunidad para incluirlas en su show.

Antes de llegar a tierra Azteca, se presentó en el Kia Forum y las canciones con las que Harry deleitó a sus fans han mantenido su lugar, por lo que para el evento realizado en Guadalajara fueron las mismas, que se espera también lleguen el próximo martes 22 de noviembre a la Arena Monterrey mientras que el jueves 24 y viernes 25 en el Foro Sol de la Ciudad de México.

-Daydreaming

-Golden

-Adore You

-Daylight

-Keep Driving

-Matilda

-Little Freak

-Satellite

-Cinema

-Music for a Sushi Restaurant

-Treat People With Kindness

-What Makes You Beautiful

-Late Night Talking

-Watermelon Sugar

-Love of My Life

-Sign of the Times

-Medicine (en ocasiones)

-Boyfriends

-As It Was

-Kiwi

Un vestuario que ha desatado críticas y memes

Aunque coloquialmente sus fans en México aseguran que el estilo de look del cantante es muy similar o inspirado al que en su momento llegó a utilizar Juan Gabriel, algunos han manifestado tener una gran decepción luego de verlo con una camisa de rayas blancas y rojas, así como un pantalón de corte recto con campana en la parte inferior de color café, dejando atrás la ropa extravagante, colorida, con plumas y lentejuela.

Así lució el cantante durante su primera presentación en México (Foto: Twitter/@TheHarryNews)

“En videos, presentaciones de premios y así con ropa super femenina o que socialmente podría ser considerada como no apta para hombre y llega a México con solo ese vestuario”. “Después de todo, lo que importa es su música, pero si quería ver esos trajes tan raros y estilo del Divo de Juárez que lo han hecho popular en internet”. “Su ropa siempre ha sido como muy queer y esto fue tan hetero, que espero que venga a la CDMX con toda la fantasía que nos da verlo con plumas, brillos y así”, escribieron asistentes en internet.

(Foto: Twitter)

Los memes que se han generado son debido a que más de un internauta ha bromeado que dicha camisa de rayas es en honor al Club Deportivo Guadalajara, siendo la camiseta oficial Las Chivas su referente para el vestuario.

Harry Styles habló en español

Harry Styles diciendo dos palabras en Español en su concierto de Guadalajara y nosotras ya casi le damos la residencia Mexicano.



Que lindo se veia por favor 😍🥺❤️#LoveOnTourGuadalajara#HarryStylespic.twitter.com/5erIan72he — Laura Geek ⚯͛ 💙🏳️‍🌈🌻 (@laura_geek28) November 21, 2022

Con unas cuantas palabras, el británico cerró su show en Guadalajara, causando sensación entre sus asistentes, en redes sociales y levantando la expectativa para sus siguientes destinos: “¡Los amo! Hasta la próxima... Buenas noches México”, finalizó.

