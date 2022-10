El irónico motivo por el que Tenoch Huerta casi pierde su papel en ‘Black Panther: Wakanda Forever’

Tenoch Huerta pudo haber perdido su personaje REUTERS/Mario Anzuoni

Black Panther: Wakanda Forever esta llegando y con ello una serie de secretos que rápidamente han conquistado el mundo del internet, pues esta segunda entrega de la saga que no pudo finalizar el actor Chadwick Boseman, debido a que falleció en el año 2020 a causa de cáncer de colon, se ha convertido en el proyecto de Marvel Studios y Disney con mayor número de expectativa, y aún más para los mexicanos que tendrán representaciones actoral en ella.

El actor nacido en Ecatepec, Estado de México, Tenoch Huerta se ha convertido en uno de los protagonistas de la película, a pesar de que es el villano de la historia. Pero casi pierde su personaje, Namor que gran parte del tiempo se desenvuelve en agua, y todo por culpa de un irónico motivo que ahora está siendo tratado de una manera igual de divertida.

El actor mexicano lo confesó en una entrevista con “El Escorpión Dorado” que mintió con el objetivo de tener el papel, aunque en su mente siempre tuvo presente que debía aprender a nadar para ejecutar su personaje: “Si les digo que no sé nadar, no me van a dar la chamba”, reconoció en charla con Alex Montiel, cuando gran ironía pues su personaje vive en el mar.

(Marvel Studios)

Con su estreno, el actor asistió a la premier, donde también se captó a actores como Lupita Nyong’o, Angela Bassett, Letitia Wright, Danai Gurira, Dominique Thorne y Michaela Coel, así como al director Ryan Coogler, y es que esta obra de ficción de Marvel ha apostado desde su inicio por el talento afroamericano y el empoderamiento femenino, pero después asistió a un popular programa.

El exitoso intérprete tuvo una entrevista con Jimmy Kimmel, conocido por ser el productor ejecutivo y presentador del talkshow Jimmy Kimmel Live!, de la cadena ABC, desde 2003, y ahí Tenoch confesó que ya está aprendiendo a nadar y que se esfuerza, esto a pesar de que lo ponen a practicar con flotadores para niños, aunque dejó ver que está dispuesto a todo con tal de formar parte del mundo de Black Panther: Wakanda Forever con el personaje de Namor.

“Y luego (mi equipo) llamó al productor Nate (Moore), me devolvió la llamada... y me volvió a preguntar: ‘¿Sabes nadar?’ ‘Nunca me ahogué’”, le dijo. “Y luego mi equipo volvió a llamarme e insistió: ‘Pero ¿sabes nadar?’ (les respondió) ‘Nunca me ahogué’”. Al final Huerta admitió a su equipo que no sabía nadar, para su frustración”, expresó en la entrevista.

El mexicano aseguró estar feliz con sus raíces latinas REUTERS/Mario Anzuoni

‘Namor’ será un mutante dentro del UCM

En una entrevista con Empire donde Tenoch Huerta confirmó que Namor es un mutante en el Universo Cinematográfico de Marvel, esto concuerda con los orígenes en los cómics, ya que al personaje se le suele referir como el primero de ellos.

“Después de la revelación de T’Challa al mundo de la verdadera naturaleza de Wakanda al final de Black Panther, Namor cree que Talocan está bajo amenaza. Esa decisión pone en peligro a Talocan. Y tiene que tomar medidas para protegerse”, resaltó para Empire.

Tenoch Huerta será Namor . © 2022 MARVEL.

Hace unos días se dio a conocer que la nueva película, tendrá una duración de 2 horas y 41 minutos. Black Panther: Wakanda Forever llegará a las salas de cine el próximo 10 de noviembre y posiblemente rompa muchos récords de asistencia, pues la emoción que tiene sus fans no solo por el mexicanos sino también por el ver que pasará con la historia sin el integrante original, mantiene el título de la película como la más esperada de este 2022.

