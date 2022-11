Amanda Miguel regresará a la música tras su gran luto y revalorar la vida: “La grabé pensando en Diego Verdaguer”

Amanda Miguel regresará a la música (Foto: Instagram/@yoamandamiguel)

Amanda Miguel está lista para retomar el resto de los ámbitos de su vida, como lo es su carrera profesional como cantante. Tras el sensible fallecimiento de su esposo Diego Verdaguer, la argentina ha afrontado toda dificultad para escribir y lanzar su nuevo sencillo, Cariño Mío, la cual está dedicada a él.

Así fue la aparición de Yuya y Siddhartha en la alfombra roja de los Latin Grammy 2022 El intérprete de ‘Únicos’ y la conocida creadora de contenido presumieron su amor y posaron por primera vez juntos en una pasarela de este tipo VER NOTA

El próximo viernes 25 de noviembre , la recientemente honrada en el Latin Grammy a la “Excelencia Musical” compartirá con sus fans el esperado regreso, desde que su “compañero de vida” perdió la vida en enero del 2022 a causa de COVID-19.

De la mano de Gustavo Farías, el estreno de este sencillo solo será la continuación de su carrera como solista, pues eso no significa que termine su gira por Estados Unidos, Siempre te amaré, en conjunto de su hija, Ana Victoria Verdaguer.

Los mejores shows de los Latin Grammy 2022: Christian Nodal, Christina Aguilera y más Cantantes y bandas de Latinoamérica se dieron cita en Las Vegas para la ceremonia de entrega de los premios en forma de gramófono VER NOTA

“Cariño Mío se la dedico al amor, a la conexión mágica que tuvimos Diego y yo; la canto pensando en él y tiene sentido con lo que estoy viviendo, porque estoy segura que somos seres eternos, sólo abandonamos nuestro cuerpo, por eso los grandes amores perduran, siempre estarán en el alma y sin duda ´Dos aguas van formando el mismo río’´”, expresó la cantante para su disquera.

La cantante fue recientemente honrada en el Latin Grammy a la “Excelencia Musical” (Foto: Instagram/@yoamandamiguel)

Fue grabada recientemente en Los Ángeles, California, con la participación de más de 30 músicos, mientras que las cuerdas se grabaron en Europa. Por ello, para la cantante es muy importante iniciar su nueva era con algo “impecable”, pues después de ello estrenará un nuevo disco que también ha calificado como “muy fino y en el cual está poniendo toda su dedicación y alma”.

El cruce hot entre Rosalía y Rauw Alejandro en la ceremonia de los Latin Grammy 2022 La cantante española cautivó al público durante la entrega número 23 de la premiación, y entre ellos, a su actual novio VER NOTA

“Lloré varias veces durante la grabación, fue difícil; lo mismo me ocurre en ocasiones durante el show, las emociones son como el mar, suben y bajan. Lo que he aprendido en los últimos tiempos se reflejará en este álbum, mi entendimiento de la vida… estoy buscando hacer un disco de mucha calidad, Diego me motiva a crear algo excelso, él siempre trabajaba por la perfección, por lograr algo más, es mi ejemplo”, agregó.

La cantante no había podido retomar su carrera como solista desde la partida de su esposo Fotos: Instagram / @yoamandamiguel

Amanda Miguel ha vendido más de 40 millones de discos a lo largo de 43 años de carrera desde que debutó formalmente en 1979, convirtiéndose en una figura respetada y una de las más estrellas de la música en español a la que más covers le han realizado con su clásico Él Me Mintió. Por ello, para ella fue importante que se le reconociera en vida y no de manera póstuma, algo que le agradeció recientemente a Los premios Grammy Latinos son galardones otorgados por la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación.

“Para mí este reconocimiento fue como la culminación de toda una vida dedicada a la música, toco el piano desde los cuatro años… y aunque a mí me tocó recibirlo, siento que fue para los dos, para Diego y para mí, porque él me llevó siempre de la mano, en lo profesional y en lo personal. Que te premien en vida es una bendición y lo agradezco”, mencionó.

Por último, la cantante compartió lo que ha sido su duelo personal tras perder a Diego Verdaguer, quien el próximo 27 de enero del 2023 cumplirá su primer año de muerto.

El cantante perdió la vida a principios del 2022 (Instagram)

“Perder a mi esposo, a mi primer y único amor, a mi principal admirador y maestro, sin duda me marcó, pero la vida tenía que continuar. Aún con el corazón roto, no perdí la fe, entendí que podía seguir amándolo de otra forma y ser feliz, contagiarme del afecto de otros y estar viva en todos los aspectos; agradezco lo que me rodea, tengo un entorno bueno, una familia que amo, un nieto que es mi impulso y alegría y mucho por construir, por experimentar, por apreciar, por honrar… pero sin duda, la música es mi ancla”, finalizó.

SEGUIR LEYENDO: