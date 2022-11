Daniela Basso salió a defender a Raúl Jiménez ante su debut en Qatar 2022: “El trato es muy injusto”

La pareja lleva varios años de relación formal (Foto: Instagram/danielabassom)

Desde que Gerardo Tata Martino, técnico de la Selección Mexicana, confirmó que Raúl Jiménez estaba dentro de la lista de convocados para la Copa Mundial de Qatar 2022, la afición empezó a atacar al delantero del Wolverhampton, pues se sabía que una lesión lo aquejaba y que generaba incertidumbre en torno a su calidad deportiva con el Tri.

Ahora, un par de horas de que inicie la participación del combinado nacional en Qatar 2022, la pareja del artillero mexicano salió a dar la cara ante las múltiples críticas que ha recibido el mexicano por parte de cientos de connacionales que se encuentran insatisfechos por la convocatoria de Jiménez con el Tricolor.

Fue por medio de su cuenta de Twitter donde la también conductora aseguró que entre compatriotas la falta de apoyo y la suma de crítica no permite que se avance como nación: “El peor enemigo de un mexicano es otro mexicano, y ni se diga de la mayoría de la prensa mexicana, están generando solo cosas negativas y el trato es muy injusto. No se diga la cantidad de mentiras. Lo vuelvo a repetir: más fuertes que nunca”, señaló.

El peor enemigo de un mexicano es otro mexicano, y ni se diga de la mayoría de la prensa mexicana, están generando solo cosas negativas y el trato es muy Injusto. No se diga la cantidad de mentiras. Lo vuelvo a repetir más fuertes que nunca. — Daniela Basso (@danielabassom) November 21, 2022

Ante una defensiva por las opiniones encontradas en la prensa mexicana y en especial los medios de comunicación especializados en deporte, las respuestas también le han llegado a la actriz de televisión, generando un debate viral pues entre los principales argumentos en contra de su pareja se encuentra el factor de que este será su primer juego en 77 días, justo en época mundialista.

“No es que seamos enemigos, quiero y muero por ver a México ganar esta Copa pero ese lugar no era de él”. “Creo que hay que aprender a saber qué batallas luchar y defender lo indefendible no es listo de tu parte”. “La prensa mexicana no está en contra solo de él, sino de todos y sobre todo de su director técnico”. “Si de dichos se trata, ‘zapatero a tus zapatos’, tu sigue en la tv y los espectáculos y nosotros en lo que es de deportes”. “Injusto que él se subiera al mundial en esas condiciones y además el Tata ni lo tiene considerado para Polonia”, respondieron internautas.

Internautas tampoco aprueban su participación (Foto: Twitter/ @miseleccionmxEN)

‘Tata’ Martino y las razones por las que lo convocó a Qatar 2022

Ante la división de apoyo al mexicano, tanto por los fans de la Selección Nacional Mexicana y los mismos deportistas, el director técnico, en un encuentro con la prensa, confesó la estratega que el argentino tiene y cuáles son las razones de su convocatoria: “La decisión de Raúl se tomó por la evolución que ha tenido y lo que hablamos con el cuerpo médico. Seguramente mañana tendrá minutos ante Suecia”, confirmó.

Sin embargo sus palabras no han sido suficientes, pues los ataques de incluso compañeros también han reflejado una negativa en contra del jugador mexicano, por lo que Guillermo Ochoa ha sido otro que salió en su defensa pues para el arquero titular del conjunto tricolor -Raúl- ha recibido críticas “injustas”, ya que no conocen verdaderamente los deseos de Raúl por volver a jugar con México.

Guillermo Ochoa es de los pocos que lo ha defendido públicamente REUTERS/Kim Hong-Ji

“A Raúl lo veo con ganas y una ambición y un deseo de jugar enormes; de querer estar en la cancha, de querer aportar al equipo. Las ganas de volver a ese nivel, de volver a jugar fútbol que ha mostrado Raúl […] Lo he visto trabajando horas extras”, compartió el ex novio de Dulce María, durante la conferencia de prensa previa al debut del Tri.

