Los mejores memes que dejó la presentación de My Chemical Romance en México

A pesar del excelente show que ofreció la banda, no se salvaron de que los fans realizaran memes (Foto: Twitter / @PhanniyLSchmidt)

La banda estadounidense de rock, My Chemical Romance, durante su primer día de presentación en el Corona Capital 2022, situado en el Autódromo Hermanos Rodríguez, estuvo lleno de sorpresas desde su “himno emo” hasta los peluches de Dr. Simi que recibieron e inclusive tamales inspirados en su música.

La agrupación de rock tiene más de dos décadas siendo una de las bandas top en todo el mundo, y en cada oportunidad que tocan tierras mexicanas, los fans desatan su euforia, puesto que su música fue la que acompañó a toda una generación de adolescentes que habrían formado parte de la tribu urbana conocida como Emo.

A pesar de que gran parte de los fans ya creció y modificaron su forma de vestir o expresarse, se siguen manteniendo fieles a sus artistas favoritos.

Después de seis años de estar separados, MCR regreso a la escena musical con una gira que pasó por el territorio mexicano gracias al Corona Capital de este año. La hora de su presentación fue en punto de las 23:30 horas en la que lucieron sus icónicos looks.

My Chemical Romance fue unas de las presentaciones más esperadas de la noche (Twitter @Corona Capital)

El integrante que acaparó las miradas de la presentación fue Gerard Way, el vocalista, puesto que lució un vestuario estilo medieval y un disfraz de esqueleto. Entre las canciones más importantes que se escucharon durante el evento fueron:

- Bury Me In Black.

- The Fundations of Decay.

- I’m Not Okay.

- Three Cheers for Sweet Revenge.

- Give Em Hell Kid.

- Boy Division.

- The Ghost Of You.

- Planetary Go.

- Teenagers.

- Helena.

Adicionalmente, la aplicación de Tik Tok transmitió en vivo la presentación de la banda, para las personas que no tuvieron la oportunidad de asistir al festival, además, los mejores momentos de la presentación se pueden encontrar en la cuenta oficial del evento de la misma app, ya que fueron los mismos asistentes quienes capturaron sus interpretaciones.

La agrupación durante el concierto recibió múltiples peluches del Dr. Simi, el cual era un gesto de cariño que marcó a todas las presentaciones que ofrecieron grandes estrellas durante este año en México, cabe mencionar que en cuanto se volvieron tendencia en redes sociales, provocaron que algunos mexicanos que asistieran a conciertos fuera del país recrearan esa -actualmente- tradición.

Gerard le pidió a los fans que le arrojaran más muñecos del Dr. Simi (Twitter @CoronaCapital)

Justo como sucedió con la banda en Budapest, cuando recibió uno de los muñecos sin saber qué era, debido a eso, a la banda no le tomó por sorpresa, sino que al contrario, los recibieron con amor e incluso Gerard le pidió a los fans que le lanzaran más.

A pesar de la excelente interpretación que ofrecieron, no se pudieron salvar de que los fans mexicanos los hicieran tendencia en Twitter por medio de memes, por ejemplo:

* My chemical romance tocando Helena*

* flashback escuchandola en la secundaria* pic.twitter.com/Hv7nm1Libz — Leo Cisneros (@LeoCisneeros) November 19, 2022

La mayoría de los asistentes no pudieron evitar sentirse nuevamente en su juventud escuchando Helena.

x: enserio te vas a poner triste porque My chemical romance no incluyó en su setlist "I don't love You" ?



Yo: pic.twitter.com/wUWNcFOM1V — 𝙸.𝙼 𝚂𝙾𝚁𝙰 || 𝚂𝚃𝚁𝙴𝙰𝙼 𝙽𝚅𝚁𝙼𝙽𝙳🦭 (@minsooha_im) November 19, 2022

Además de las canciones que pudieron escucharse, a los fans les pegó que no incluyeran uno de los himnos más icónicos de la banda.

My Chemical Romance nos dejó sin palabras...🥹🖤 pic.twitter.com/cfm9h392QS — Corona Capital (@CoronaCapital) November 19, 2022

Sin embargo hubo casos en los que la experiencia de volver a escucharlos fue una de las emociones más intensas que pudieron sentir.

yo trabajando, sintiéndome miserable porque no fui a ver a my chemical romance por jugarle al adulto independiente pic.twitter.com/4clCEpysNm — moni (@rameninjapon) November 18, 2022

También hubo casos de personas que no pudieron ir al concierto porque el trabajo o los compromisos de “adultos” no les permitió tener tiempo de ver a su banda favorita.

yo desde mi casa cantando a todo pulmón las canciones que My chemical romance estaba presentando pic.twitter.com/PfTp51MQuG — 𝙸.𝙼 𝚂𝙾𝚁𝙰 || 𝚂𝚃𝚁𝙴𝙰𝙼 𝙽𝚅𝚁𝙼𝙽𝙳🦭 (@minsooha_im) November 19, 2022

Mientras que los asistentes del concierto aprovecharon la ocasión para cantar a doto pulmón sus canciones preferidas.

