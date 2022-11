Así fue el reencuentro de My Chemical Romance y sus fans en México tras 14 años

My Chemical Romance en el Corona Capital 2022. (Twitter @Corona Capital)

Uno de los festivales más esperados en el año post pandemia por fin llegó. La edición número 12 del Corona Capital arrancó el viernes 18 de noviembre con un cartel de ensueño.

La banda que encabezó este primer día, fue My Chemical Romance. Desde las 15:00 los escenarios se encendieron y cientos de asistentes que arribaron temprano al Autódromo Hermanos Rodríguez disfrutaron los actos de Blondshell, Walloes, L.S. Dunes y Viagra Boys para ir calentando motores.

La tarde-noche cayó en el Corona y consigo trajo de los shows más memorables del festival, entre ellos Cigarettes After Sex, Marina y White Lies.

Finalmente a las 23:30 horas, las luces se tornaron rojizas en el escenario principal. Esa fue una señal muy clara de que era verdad, las miles de almas reunidas estaban a punto de presenciar uno de los conciertos más épicos de la historia del Corona Capital.

La instalación y escenografía del escenario Corona simulaban varios edificios de la Ciudad de México, las dos pantallas a los lados y la principal que funcionó como fondo contaron con la mejor definición de gráficos que se haya visto en el festival.

La banda originaria de Nueva Jersey congregó a miles de fans que los esperaron por años. (Twitter @CoronaCapital)

Faltando algunos minutos para la media noche, Gerard Way, Mikey Way, Ray Toro y Frank lero aparecieron. El público enloqueció , por fin se dio aquel regreso tan anhelado, la banda que marcó la vida de una generación entera había vuelto a saldar todo lo debido.

Gerard Way se presentó en esta ocasión vestido como un caballero medieval, lució además un maquillaje sencillo con una base blanca y algunos detalles rojos. Mientras que Frank Iero, Mikey Way y Ray Toro portaban atuendos más casuales.

El misterioso setlist del Corona Capital 2022

Todo el show transcurrió tal y como se esperaba, sin embargo MCR no tocó Vampires Will Never Hurt You, la canción quedó descartada del ser por razones desconocidas. Probablemente se debió a un ligero retraso debido a que en las primeras filas del público se estaban aplastando, por lo que la banda abandonó el escenario por unos cuantos minutos.

El día uno del Corona Capital fue sold out. (Twitter: @CoronaCapital)

Los originarios de Nueva Jersey lograron mezclar canciones de todos sus álbumes en una sola noche. Otra de las que omitieron pero que es uno de los sencillos que los lanzó a la fama, fue I Don’t Love You.

Otra de las joyas que los fans agradecieron escuchar por primera vez fue Bury Me in Black.

Tras 14 años de su último show en tierras mexicanas, precisamente fue en el mismo Autódromo Hermanos Rodríguez que los estadounidenses tocaron por última vez ante sus fieles seguidores, en el Zero Fest de 2008, donde compartieron escenario con The Smashing Pumpkins, The Mars Volta y Austin TV.

El ambiente para este Corona Capital se sentía nostálgico, fue un reencuentro con un viejo amigo que se va de viaje por años a un país lejano. Los asistentes que querían ver a esta banda lo demostraron de todas las formas posibles, fue un desfile de disfraces referentes a los personajes de cada uno de sus álbumes.

Las chicas finalmente cumplieron de caracterizarse de “Helena” por una noche, aparecieron los superhéroes creados por Way y absolutamente todos, utilizaron la característica sombra negra y roja.

