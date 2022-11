Pensiones y becas no se perderán si Morena es derrotada, porque son un derecho y no un favor, señaló Madrazo

FOTO: YERANIA ROLÓN/CUARTOSCURO.COM

Roberto Madrazo, ex dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), señaló que los apoyos sociales no se perderán si Morena pierde una elección, debido a que estos son un derecho y no un favor partidista, por ello criticó que el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador manipule a las personas haciéndoles creer que dejarán de percibir los recursos en caso de una derrota morenista.

Marcha del 13N habría rebasado en número a los votos que obtuvo Morena en 4 gubernaturas En respuesta a la marcha en defensa del INE, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que encabezará una marcha al Zócalo por su cuarto año de gobierno VER NOTA

El ex gobernador de Tabasco cuestionó, además, el uso de las conferencias mañaneras por parte del presidente de la República para hacer un llamado abierto para votar por Morena en la elección de 2024.

“Señor Presidente, usted no puede utilizar la mañanera para pedir el voto a favor de su ‘transformación’. Eso es proselitismo. Le exigimos que deje de violar el artículo 134 constitucional. Respete la equidad entre partidos”, dijo en su cuenta de Twitter.

(Fotos: Facebook/PMNoticiasMx, CUARTOSCURO)

El ex gobernador de Tabasco, aclaró en sus redes sociales sobre el destino inalterable de los apoyos sociales distribuidos a lo largo y ancho del país, pues estos se entregan a sus beneficiarios independientemente del partido en el poder.

La razón por la que Vicente Fox podría buscar la presidencia en las elecciones del 2024 El ex mandatario mexicano resaltó lo grave que es “mover” al INE cuando se acerca un proceso electoral tan importante como el que se realizará en el 2024 VER NOTA

El ex aspirante presidencial señaló que el partido guinda está incurriendo en este tipo de prácticas en el Estado de México, a las puertas de la elección de 2023, donde Delfina Gómez, aún en su cargo como senadora, ya realiza giras por toda la entidad.

“Es muy importante que los electores sepan que los apoyos sociales son derechos, no favores, y que ningún partido se los puede quitar. Morena no puede decirle a los electores que si Morena pierde, ellos perderán sus apoyos. Basta de manipular el voto”.

Morena pide a sus miembros llevar gente a la marcha del 27

Mario Delgado la reforma electoral de AMLO (Foto: Twitter/@mario_delgado)

Luego dela marcha ciudadana del 13 de noviembre en defensa de la democracia, el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió a quienes critican su propuesta de reforma electoral y aseguró que el pueblo “quiere marchar” de manera libre, y que por eso encabezará una movilización el próximo 27 de noviembre en la Ciudad de México para festejar sus cuatro años de gobierno.

En qué consiste el “plan b” de AMLO en caso de que no se apruebe su reforma electoral El presidente López Obrador acusó que a la oposición le urge discutir a la brevedad la propuesta que mandó para reformar al Instituto Nacional Electoral debido a que no se cuenta aún con el voto de las dos terceras partes para aprobarla VER NOTA

Este mismo jueves 17, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, instó a sus militantes a llevar más gente.

Durante un evento de Morena en el estado de Morelos, Delgado preguntó a los alcaldes y legisladores estatales a cuántas personas iban a llevar a la marcha de AMLO.

“A ver, el Comité Ejecutivo, ¿le va a echar ganas? Senador, ¿vas a llevar gente? ¿Diputada? ¿Senadora? ¿Cuánta gente vas a llevar? ¿Dónde está el presidente de Cuautla? ¿Vas a ir a la marcha o no? Ya dijo que sí el Presidente. Inviten, a ver si es cierto. Los quiero ver en la marcha ¡eh!”

Al respecto y entre risas, la senadora Lucy Meza dio una cifra: “Unos 10 mil”.

(Foto: Twitter/mario_delgado)

AMLO pidió una avalancha de votos para Morena

El jueves 17 de noviembre, el presidente López Obrador se quejó por no contar con la mayoría calificada en el Copngreso para aprobar sus reformas a la Constitución, por ello lanzó un llamado al pueblo para que en la siguiente elección federal voten en ola por Morena, partido que el tabasqueño fundó luego del 2012.

“En el caso de nosotros, ganamos la mayoría y se lo agradezco mucho a la gente, pero para llevar a cabo las reformas constitucionales se requieren dos terceras partes, no mayoría simple”, dijo el mandatario en su habitual conferencia mañanera.

“Entonces, hacia adelante tiene que ser una avalancha de votos. Independientemente del partido, del candidato, hay que votar por la transformación, por el proyecto de nación. Eso es lo más importante”, expresó el presidente de la República.

SEGUIR LEYENDO: