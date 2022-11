“¿Cuánta gente vas a llevar?”: Mario Delgado instó a legisladores de Morena ir a la marcha de AMLO

Mario Delgado, dirigente nacional de Morena (Foto: Twitter/mario_delgado)

A pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el pueblo “quiere marchar” y que por eso encabezará una movilización el próximo 27 de noviembre en la Ciudad de México para festejar sus cuatro años de gobierno, este jueves el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, instó a sus militantes a llevar más gente.

Durante un evento de la autollamada “Cuarta Transformación” (4T) para hablar a favor de la Reforma Electoral en Cuernavaca, Morelos, Delgado preguntó a los alcaldes y legisladores estatales a cuántas personas iban a llevar a la marcha de AMLO.

“A ver, el Comité Ejecutivo, ¿le va a echar ganas? Senador, ¿vas a llevar gente? ¿Diputada? ¿Senadora? ¿Cuánta gente vas a llevar? ¿Dónde está el presidente de Cuautla? ¿Vas a ir a la marcha o no? Ya dijo que sí el Presidente. Inviten, a ver si es cierto. Los quiero ver en la marcha ¡eh!”

Al respecto y entre risas, la senadora Lucy Meza dio una cifra: “Unos 10 mil”.

Militantes de la 4T que asistieron a la reunión en Cuernavaca (Foto: Twitter/mario_delgado)

“Unos 10 mil, dice ¡Muy bien!”, remató el dirigente.

El mismo llamado a participar se lo hizo al gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, pues anunció que oficialmente ya forma parte de las filas del partido guinda, después de llegar al puesto por una alianza con el Partido Encuentro Solidario (PES).

“Ya lo convencí, ya está en Morena el Gobernador Cuauhtémoc Blanco, pero yo no me voy a ir al América, yo le sigo yendo a los Pumas”

En su discurso, Delgado calificó a López Obrador como el político más perseguido del país, pero también el que tiene una profunda convicción; sin embargo, dijo, la 4T no ha logrado sus objetivos por culpa de “la derecha”, que sigue defendiendo intereses y privilegios.

En Morelos, la #4T avanza con fuerza y paso firme. Bienvenido @mario_delgado a nuestro bello estado, te recibimos con los brazos abiertos. pic.twitter.com/5YKkLN9OKE — Cuauhtémoc Blanco (@cuauhtemocb10) November 17, 2022

Asimismo, aprovechó para minimizar y descalificar la marcha en defensa del INE realizada el pasado 13 de noviembre y a la que acudieron al menos 70 mil asistentes, afirmando que estuvo convocada con mentiras.

“Según ellos eran muchos, yo digo ‘¡uy, híjole!’, no saben lo que es una manifestación, con qué poco pinole les da tos, ¿verdad?”

“Ha habido muchas mentiras de estos de la derecha; ¡híjole!, cómo les encanta inventar cosas falsas; mentiras, campañas negras, sucias. No hay manera de creerles”, añadió.

Y es que subrayó que el partido busca que, entre otros cambios, los consejeros “sean elegidos directamente por la ciudadanía”, además de que recordó que perciben un salario mayor que el de López Obrador.

(Foto: Reuters)

“No queremos árbitros a modo; a nosotros nos gusta el juego limpio, nos gusta la democracia; ellos son los que tienen las historias de fraudes y de abusos en las elecciones”

Por ello, reclamó a los legisladores de la 4T que no apoyan en el Congreso de Morelos al ex futbolista, al que calificó como un “gran aliado”, acusándolos de traidores que no tienen futuro en el movimiento.

Al final de su intervención, los presentes corearon: “¡Es un honor estar con Obrador!”, “¡Es un honor estar con Obrador!”.

La propuesta de AMLO ha causado polémica, pues sus detractores señalan que es un mecanismo para debilitar al INE, al reducir su presupuesto y que el partido en el poder tenga injerencia en el nombramiento de los responsables de la organización electoral, aunque AMLO asegura que traerá más democracia al país.





