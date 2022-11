Bad Bunny en México: anunciaron más boletos para sus conciertos en Monterrey

El intérprete nació el 10 de marzo de 1994; actualmente tiene 28 años. (Foto: AFP)

Bad Bunny se convirtió en uno de los representantes del género urbano más fuertes a nivel internacional gracias a sus canciones y estilo. Por esa razón no resulta extraño que cada vez que anuncia un concierto desata un caos entre sus fans y está vez no fue la excepción, pues debido a la alta demanda en las presentaciones que tiene programadas para en México se anunció que venderá más entradas.

Cuando todo parecía perdido para los fanáticos mexicanos que no alcanzaron boletos para World’s Hottest Tour apareció un rayo de luz. La empresa Domo Care recurrió a su cuenta oficial en Facebook para comunicar que en los próximos días se llevará a cabo una venta especial para los shows que conejo malo ofrecerá el 03 y 04 de diciembre en el Estadio BBVA de Monterrey.

(Captura de Pantalla Facebook: Domo Care)

De acuerdo con la información, los boletos estarán disponibles para todo público, sin embargo, se desconoce la mecánica que tendrán que seguir todos aquellos que no gasten guarden un poco este Buen Fin.

La noticia sorprendió a los fanáticos mexicanos, quienes en cuanto se enteraron difundieron la información entre sus conocidos logrando que el cantante puertorriqueño se posicionara entre las principales tendencias de redes sociales.

Bad Bunny en su presentación en el SoFi Stadium en Inglewood, California, EE. UU., el 30 de septiembre de 2022. (REUTERS/Mario Anzuoni)

¿Cuánto cuesta ver a Bad Bunny en Monterrey y CDMX?

El intérprete de Ojos lindos, Me porto bonito y Tití me preguntó logró sold out en los shows que tiene programados en Monterrey para principios de diciembre de 2022, pero ante la posibilidad de encontrar boletos disponibles resulta importante conocer cuánto cuestan aproximadamente.

Las entradas para su show en el Estadio BBVA van desde los 976 pesos mexicanos en las áreas más alejadas del escenario hasta los 9 mil 150 en cancha. Aunque todavía se desconoce en qué área específica se abrirá disponibilidad, es muy probable que los costos se mantengan.

Bad Bunny en la premier de "Bullet Train" en Los Ángeles, California, U.S., Agosto 1, 2022. (REUTERS/David Swanson)

Respecto a los cuatro conciertos que ofrecerá en el Estadio Azteca ubicado en la Ciudad de México se sabe que ya no hay entradas disponibles. En este caso, sus fanáticos que afortunadamente alcanzaron boletos tuvieron que desembolsar 660 pesos mexicanos para presenciar el espectáculo desde los lugares más altos del recinto, atrás del escenario.

Quienes adquirieron boletos para estar enfrente pagaron desde 3 mil 600 pesos mexicanos hasta 8 mil 450.

Benito Antonio Martinez Ocasio, nombre real del cantante, tiene dos figuras de cera. (REUTERS/Mike Segar)

Bad Bunny tuvo 10 nominaciones en los Latin Grammy 2022 pero no se presentó

El intérprete puertorriqueño continúa rompiéndola a donde quiera que va, pues ha logrado que su música se escuche alrededor del mundo sin importar el idioma. Gracias al éxito que ha logrado con sus nuevas canciones fue considerado como posible ganador en 10 categorías del Latin Grammy 2022, pero no se presentó en la ceremonia de premiación que se llevó a cabo en Estados Unidos.

Aunque no estuvo presente arrasó en las categorías de música urbana; se llevó los galardones a “Mejor Canción Urbana”, “Mejor Fusión/Interpretación Urbana” por Tití me preguntó y “Mejor Canción de Rap/Hip-Hop” por De museo. También recibió el premio a interpretación de reggaetón por Lo siento BB en colaboración con la mexicana Julieta Venegas.

“Fue un sueño para mí trabajar con Julieta, nunca pensé que se me iba a dar [...] gracias a la unión que tiene la música hoy en día se me dio la oportunidad y que mejor que hacerlo con mi hermano Benito”, comentó Tainy durante la ceremonia.

