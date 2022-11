Los grandes momentos y las perlitas de los Latin Grammy 2022: del blooper de Thalía y Anitta al histórico triunfo de una artista trans

Sebastian Yatra and John Legend perform during the 23rd Annual Latin Grammy Awards show in Las Vegas, Nevada, U.S., November 17, 2022. REUTERS/Mario Anzuoni

La edición número 23 de los Premios Latin Grammy ha reunido a una larga lista de celebridades en la Michelob ULTRA Arena del Mandalay Bay Resort and Casino en Las Vegas. En una noche repleta de glamour, desfilaron por la alfombra roja y luego recibieron las estatuillas los artistas latinos más reconocidos.

Fito Páez se llevó todo en los Latin Grammy 2022: ganó los tres premios a los que aspiraba El artista rosarino, que celebra los 30 años de El amor después del amor, se impuso como Mejor disco de pop-rock por Los años salvajes y en los apartados de canciones de rock y pop-rock VER NOTA

El premio Grammy que podría convertirse en un Record Guiness

A sus 95 años Ángela Álvarez ganó su primer Latin Grammy como “Mejor nuevo artista”. Un ejemplo de que la juventud está en la mente y que nunca es tarde para perseguir un sueño. A una edad en que la mayoría de los artistas reciben homenajes por su trayectoria, esta cantante cubana ha sorprendido en Las Vegas con un disco de quince nanas escritas por ella y titulado con su propio nombre.

Angela Alvarez se ganó un Grammy (Foto: Captura Twitter)

Christian Nodal y Cazzu: A rojo pasión

Cazzu y Chistian Nodal (Foto: Captura Twitter)

La pareja desfiló por primera vez en la alfombra roja de Person Of The year de los Premios Latin Grammy 2022. Lo que comenzó como el rumor de un romance pasajero, se tornó en una relación oficial de dos artistas que se aman mucho y que dicieron mantener su vínculo en forma privada. Sin embargo, en esta oportunidad disfrutaron de la noche en la que se animaron a mostrarse juntos en la red carpet y se convirtieron en la pareja de la gala.

Eva Ayllón, Susana Baca, Nicole Zignago y Araceli Poma, las peruanas que lucharán hoy por un Latin Grammy Las peruanas buscan conquistar al público latinoamericano con su talento. Este 2022, la ceremonia continuará destacando lo mejor de la música y aquí te lo contamos. VER NOTA

El golpe que le dio Thalía a Anitta en el rostro durante los ensayos

Thalía y Anitta (Foto: Captura Twitter)

El blooper de la noche lo protagonizaron Thalía y Anitta. Las cantantes, que se llevan genial entre ellas y se han convertido en amigas a pesar de haberse conocido recientemente, vivieron un hecho que casi termina en un accidente.

Katy Esquivel, ‘What The Chic’, sorprendió con su aparición en los Latin Grammy 2022 La influencer peruana posó al lado de Yuya, Kenia Os y más artistas invitados al evento. En sus redes sociales compartió todo lo que vivió durante la noche. VER NOTA

Todo ocurrió cuando la intérprete de Amor a la mexicana golpeó accidentalmente con su pie a la cantante de Envolver en el rostro. Pero lejos de enojarse, este pequeño incidente les sacó unas buenas carcajadas.

Sin embargo, lo que en realidad ocurrió se vio en un video que compartió Thalía en el que se muestra a los cuatro conductores en un ensayo. En ese instante, las artistas latinas están como saltando en el sillón donde estaban sentadas, la primera sube toda su pierna y Anitta baja su torso y cara, alcanzando justamente el pie de su compañera. Acto seguido, Thalía envuelve en un abrazo a Anitta y todo queda en un incidente divertido, porque afortunadamente les causó unas estruendosas carcajadas.

La insólita declaración de amor de Marc Anthony a Nadia Ferreira

Marc Anthony y Nadia Ferreiro (Foto: Captura Twitter)

Uno de los momentos más espectaculares de la noche fue cuando el cantante portorriqueño, quien ha sido nominado en cuatro categorías, al subir a recibir su primer premio le dio un romántico mensaje de amor a su novia Nadia Ferreira desde el escenario. “Gracias Nadia por acompañarme, por darme lo mejor de ti, gracias por hacerme el hombre más feliz”, expresó, para luego agradecer al equipo que hizo posible que se llevara dicho galardón.

La exreina de belleza sonrió desde la platea mientras su novio no paraba de agitar las manos mostrándose completamente enamorado de ella.

El histórico triunfo de una artista trans

Liniker

La artista Liniker triunfó en la categoría Mejor álbum de música popular brasileña. Y lo particular fue que se convirtió en la primera artista transgénero en ganar un Latin Grammy por “Indigo Borboleta Anil”y. La cantante de 27 años brindó un emotivo discurso entre lágrimas que conmovió al público. “Soy una cantante compositora y actriz brasileña. Hoy algo histórico acontece en la historia de mi país porque es la primera vez que un artista transgénero gana un Grammy”, dijo visiblemente emocionada.

Nicky Nicole le agradeció a Christina Aguilera: “Me enseñó tanto”

La cantante y compositora argentina se detuvo en la alfombra roja para hablar sobre su ídola Christina Aguilera, a quien admira profundamente. “Yo tenía muchos nervios antes de conocerla, y este año estuvimos nominadas con la canción Pa las muchachas y eso me llena de orgullo”, dijo la rapera rosarina feliz y emocionada. Y agregó: “Ella a mí me dio una mano enorme y unos consejos preciosos y sé que me alegra poder contar con ella, no solo en lo musical sino también en lo personal. La verdad es que a través de la música conseguí amigas tan valiosas, eso es lo mejor. Muchas mujeres van a estar rompiéndola hoy en los Latin Grammy”, concluyó la artista.

📢 Nicki Nicole hablando de Christina Aguilera en la alfombra roja de los #LatinGRAMMY pic.twitter.com/9GIxKeELrJ — Nicole cucco✨ (@naikinicole19_) November 18, 2022

Seguir leyendo: