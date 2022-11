Una vez más Pepillo Origel anunció su retiro: “Hasta aquí llegué”

"Pepillo" ha declarado que en el medio del espectáculo existe un ambiente de hipocresía (Foto: captora de pantalla)

Una vez más el periodista Juan José Origel ha expresado su deseo por dejar el medio artístico y el periodismo de espectáculos, pues luego de cuatro décadas abocado a ello, el también llamado “Pepillo” se encuentra a punto de decirle adiós a todos sus seguidores.

En esta ocasión, el presentador del programa Con permiso reveló que ahora sí se despide de la televisión, las cámaras y los reflectores que lo han acompañado durante su trayectoria. “Hay un momento en la vida en el que tienes que decir ‘Ya, hasta aquí llegué’ ¿Por qué? Porque más vale que te digan así ‘Ay, no te vayas’, a ‘Ya que se vaya éste’, ¿no?”, contó a las cámaras del programa Hoy recientemente.

Esta declaración no es la primera en su tipo por parte de reportero, pues ya ha anunciado su intención de retirarse desde hace algún tiempo.

Origel prefiere que el público no lo vea envejecer a cuadro (Foto: Archivo)

Desde su participación en radio, a principios de los 90, para luego formar parte del equipo de Ventanenado en 1996, cuando surgió en la pantalla de TV Azteca, el comunicador logró una gran proyección en el medio del entretenimiento, esto aunado a su calidad de “amigo de las estrellas”.

Tras su salida de la producción liderada por Pati Chapoy, Origel saltó a Televisa, donde encabezó proyectos como La botana y La oreja, continuando con su trayectoria en el medio artístico como entrevistador de actores, cantantes y otras figuras del espectáculo, pero esta labor ya “hartó” al periodista nacido en León, Guanajuato, pues pronto le dirá adiós a los reflectores.

Contador de profesión, el hombre de 75 años contó que tras cuatro décadas de labores consecutivas en medios impresos y de televisión, ya planea su retiro, pues el medio ha cambiado respecto a como él lo conoció. Así lo declaró en mayo de este 2022:

“Ya decidí que 2022 es mi último año en los medios de comunicación y no será un retiro a medias, sino total”, dijo el también empresario a la revista TVNotas y aseguró que, no importando la oferta laboral que le hagan, seguirá firme en su decisión de dejar atrás la vida pública.

Sin embargo, Pepillo admitió que sí lamenta abandonar su programa Con permiso, que desde hace unos años conduce al lado de Martha Figueroa en la señal de Unicable, pero prefiere retirarse ahora pues prefiere no verse “viejo” a cuadro.

Juan José detalló que la industria del espectáculo ha cambiado a tal grado que ahora no hay relaciones sinceras entre los famosos y la prensa, por lo que su estatus ha cambiado al paso de los años.

“El medio ya no es como antes, ahora hay mucha hipocresía en el ambiente y me harté por eso; ahora ya no hay amistad, no hay cariño, la gente ha cambiado mucho. Antes decían que yo era ‘el amigo de las estrellas’, pero si ahora le hablo a 10, es mucho”, recalcó.

Ya en enero de 2020, Juan José había hablado de su retiro: “Estoy encantado de la vida; he sido una gente querida en el medio y para tres gentes que no me quieren en el medio, no me importa […] Me gustaría que la gente me dijera: ‘¡Ay, no! ¿Por qué te vas?’ y no: ‘¡Ay, ya vete!’”, expresó entonces.

Sin embargo, al poco tiempo se incorporó a la sección de espectáculos del programa Hoy, invitado por la fallecida productora Magda Rodríguez: “Yo ya había dicho, de hecho la nota salió de que me retiraba, no es que me retire, lo que pasa es que de pronto dices: ‘ya es tiempo de que haga una vida, hace muchos años de estar aquí’”, aseveró.

