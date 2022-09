El nombre de la sección de Gustavo Adolfo Infante que habría sido “robada” a Origel y Martha Figueroa

Martha aseguró que ella y Origel propusieron el nombre que hoy lleva la sección de Imagen Televisión (Foto: Getty Images)

En medio de la polémica que persigue a Gustavo Adolfo Infante en los últimos días, luego de que el periodista tuviera un exabrupto al aire en el que se lanzó contra sus compañeras Joanna Vega-Biestro y Ana María Alvarado, quienes comparten con él la sección “Pájaros en el alambre” del matutino Sale el sol, ahora Martha Figueroa reveló que dicho programa “se robó” su idea original.

Fue en su programa Con permiso donde Figueroa expresó que el nombre de “Pájaros en el alambre”, la sección de espectáculos del matutino de Imagen Televisión, fue una invención suya y de Juan José Origel, pues se la propusieron al productor de la emisión algún tiempo atrás.

Y es que cuando Pepillo y Figueroa comentaron la polémica entre Gustavo Adolfo Infante y sus compañeras en el matutino, Martha recordó que Origel y ella fueron los que tuvieron la ocurrencia del nombre que hoy lleva la sección de espectáculos de Sale el sol.

“Pues resulta que Gustavo Adolfo Infante se empezó a pelear con Joanna Vega-Biestro, Kaffie y Ana María Alvarado, que son los cuatro que están ahí en la sección de chismes...”, comenzó a relatar la periodista de Unicable.

“Por cierto, yo recuerdo que tú y yo dimos el nombre de la sección. ¿Te acuerdas cuando tuvimos una junta con Andrés (Tovar) nuestro exproductor, que era productor de ahí (de Imagen TV) y dijimos: ¿por qué no se llama esto ‘Pájaros en el alambre’?”, recordó la presentadora.

Martha Figueroa rememoró que ella y su compañero estaban “peloteando” ideas para nombrar a uno de los programas en los que han hecho mancuerna, resultando que el nombre actual del matutino habría sido idea de la dupla de periodistas.

“Y (Andrés Tovar) dijo: ‘Uhm no, siento que no va a pegar’ y dijiste ‘Bueno, pues entonces ‘Hablar por hablar’ que no sé qué y no pues no. Bueno, ‘Hacer y deshacer’, ‘ah eso sí' (...) Y le pusieron después allá ‘Pájaros en el alambre’. No se anden robando las ideas”, expresó la comunicadora, quien también participa en el programa Hoy.

“Pero ellos no tienen la culpa”, le contestó Origel, “No, pero el público tiene que saber, por tener la información”, reviró Martha.

¿Por qué “Pájaros en el alambre” tomó relevancia?

El pasado 8 de septiembre Gustavo Adolfo Infante se exaltó en plena transmisión en vivo, pues cuando estaban dando la información de un presunto romance entre Giovanni Medina, ex esposo de Ninel Conde, y la actriz Sherlyn González, recibió un mensaje por parte del aludido, quien negó la información.

Esta situación generó comentarios de Joanna, Alex y Ana María, lo que encendió a Infante, quien expresó que él es “el único que lleva exclusivas” al programa y comentó que, a su parecer, sus compañeras siempre cuestionan la información que él presenta.

Gustavo Adolfo Infante amenazó con renunciar a “Sale el Sol” si no despiden a una de las conductoras

Todo escaló a más cuando Gustavo Adolfo Infante les dijo “pónganse a trabajar” y les dijo que “la neta, ya me cayeron gordas”. Aunado a ello, dijo que se sentía incómodo trabajando al lado de Vega-Biestro, y puso sobre la mesa renunciar al programa si su compañera continuaba laborando ahí.

Joanna expresó que estaba siendo amenazada por el periodista y la situación se hizo viral y mediática. Tras ello, Infante ofreció disculpas al aire: “No en todos los trabajos tenemos que ser hermanos y llevarnos bien, pero sí tenemos que llevarnos con respeto y profesionalismo”.

Por su parte, Joanna Vega-Biestro hizo un llamado a la no violencia y aceptó las disculpas de su compañero: “El que alguien opine diferente de ti, no significa que te está faltando al respeto, creo que ese es el mensaje que nos podemos quedar”.

