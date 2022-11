Tras ocho días desaparecida, localizaron con vida a Alisson Carrillo en Metro San Antonio Abad

Alisson Carrillo fue localizada con vida por la Fiscalía de la CDMX (especial)

Durante la noche de este miércoles las autoridades capitalinas dieron a conocer la localización de la menor de edad Alisson Carrillo, quien habría sido reportada como desaparecida desde el pasado 8 de noviembre en la alcaldía Gustavo A. Madero.

“No pienso regresar”, el mensaje de Alisson Carrillo de 13 años a su familia tras haber desaparecido en CDMX El 8 de noviembre fue vista por última vez en su Secundaria ubicada en la colonia Bondojito; a una semana sus familiares hicieron una manifestación, sin saber que horas más tarde la menor publicaría un video asegurando que se fue sola y pidiendo que “no se haga más escándalo” VER NOTA

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó a través de un comunicado que tras la denuncia realizada por la familia de la menor, se llevaron a cabo las diligencias para dar con su paradero.

De acuerdo con el desplegado, fue encontrada en las inmediciaciones de la estación de San Antonio Abad del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

Por qué la estación Zócalo - Tenochtitlán permanecerá cerrada hasta nuevo aviso Entre el Fan Fest del Mundial de Qatar 2022 y la instauración de la tradicional Verbena Navideña, cientos de internautas han comenzado a especular sobre el cierre de la estación ya que los motivos no fueron especificados por autoridades capitalinas VER NOTA

La menor fue vista por última vez en su Secundaria Técnica número 99 en la colonia Bondojito tras irse por su propia cuenta, según afirmó en redes sociales poco después de que se realizara una manifestación, pidiendo que se detuvieran las labores de búsqueda.

Cuando la madre de Alisson llegó a la escuela para recogerla, no la encontró ahí. De acuerdo con su hermana, estaba con otro de sus compañeros debido a que la menor tenía miedo de salir sola, pero al dejarla por un breve momento y regresar, no la encontró.

(Foto: Especial)

Por la falta de la menor y tras varios días sin noticias de ella, un grupo de personas salieron el lunes 14 de noviembre a manifestarse cerrando el cruce de las avenidas Ferrocarril Hidalgo y Victoria dentro de la colonia Tres Estrellas exigiendo la localización de Alisson.

Una pareja fue golpeada en un restaurante de Polanco en presunto ataque homofóbico La víctima permaneció tendido en el piso con el pie fracturado a las afueras del restaurante en Avenida Masaryk VER NOTA

Tras el bloqueo, Alisson compartió un video en redes sociales donde desmentía lo dicho por su hermana acerca de haber estado con un compañero suyo. “Yo me fui por mi propia voluntad, yo no me salí con nadie (...) Les quería venir a decir que estoy bien y pedirles que ya no se haga más escándalo”.

A pesar de que la menor no dio detalles sobre su ubicación ni más detalles aparte de que se encontraba bien, la Fiscalía, por medio de trabajo interinstitucional, logró dar con el paradero de la menor quien se encontraba con un adolescente que también tenía reporte de ausencia aunque no especificaron de quién se trataba.

Alisson subió un video en redes sociales en el que confesó haberse ido por su propia cuenta (especial)

Añadieron que desde un primer momento el Ministerio Público de la Fiscalía de Búsqueda de Personas Desaparecidas, adscrito a la Coordinación General de Investigación de Delitos de Alto Impacto comenzó las investigaciones para dar con Alisson instruyendo al personal de Trabajo Social para recabar los datos necesarios de la menor y llevar a cabo el rastreo, así como la emisión de la ficha de búsqueda.

Asimismo, solicitó apoyo a la Comisión de Búsqueda de Personas y al Centro de Control C5 de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México; la Dirección de Enlace y Comunicación de la Policía de Investigación (PDI), y Servicios Médicos y Urgencias de la capital.

Fue así que en coordinación con los trabajos de inteligencia, gabinete y campo realizados por detectives de la Policía de Investigación, apoyados con la información y actuar interinstitucional, lograron dar con Alisson en las inmediaciones del Metro.

SEGUIR LEYENDO: