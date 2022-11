“Por eso tengo ese carácter”: Sandra Cuevas presumió ser de Tepito

Sandra Cuevas creció en Tepito, reveló (Twitter/Sandra_Cuevas)

Hace unos días se inauguraron las letras monumentales del barrio de Tepito. Hoy, Sandra Cuevas, alcaldesa de la demarcación Cuauhtémoc en la Ciudad de México, colgó un video a través de sus redes sociales en donde reveló que ella se forjó en el “barrio bravo” y de ahí viene su carácter.

La edil expresó sentirse orgullosa de tener sus orígenes en dicha localidad, considerada como una de las más peligrosas de la capital del país, ubicada al interior de la colonia Morelos, también caracterizada por su actividad dentro del comercio informal, así como por sus altos niveles de delincuencia.

“Estas letras son para todos ustedes, estas letras significan lo maravilloso que es el barrio bravo de Tepito. Yo me siento muy orgullosa porque, precisamente, aquí me formé, más de 20 años gracias a que mis papás son comerciantes del barrio bravo de Tepito; aquí nos formamos. Por eso tengo ese carácter, porque aquí nos hicimos”, reveló la funcionaria.

El arraigo por los lugares donde nacimos, vivimos o crecimos; nos forjan como personas. El alma del #BarrioBravoDeTepito es lo más cercano a la forma de ser del mexicano, que a pesar de su histórico rezago social, resiste gracias a la nobleza de su gente que nunca pierde la fe. pic.twitter.com/7o4vKbxXU2 — Sandra Cuevas (@SandraCuevas_) November 17, 2022

La alcaldesa, quien tomó el mando hace un año, invitó a la ciudadanía a cuidar las letras que recién develó, además que también se cuide todo lo que se hace en el barrio de Tepito.

Sandra Cuevas arribó al poder de la mano de la coalición Va por México, con la que le arrebató la demarcación a Morena. Desde el comienzo de su gestión se vio envuelta en diversos escándalos, entre los que destaca el arrojar pelotas con billetes pegados desde el edifico de gobierno, el borrar rótulos y arte urbano, así como por presuntamente cerrar un deportivo sin razón.

Entre las polémicas también se encuentra una declaración donde expresó que no le gustan los pobres. “A mí no me gustan los pobres. Yo fui pobre y no me gustan los pobres porque quiero a la gente y se le he dicho cuando camino por las colonias populares”.

Cuevas Nieves se ha visto envuelta en varios escándalos a lo largo de su gestión (Alcaldía de Cuauhtémoc)

Por otro lado, documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) revelados a través de los Guacamaya Leaks, dieron a conocer que presuntamente Sandra Cuevas tendría nexos con células delictivas de la capital del país; específicamente con la Unión Tepito.

El nombre de la ahora alcaldesa aparece en documentos relativos de seguridad y delincuencia denominados “Campos de Poder en la Ciudad de México”.

“Señalamientos de medios de comunicación de esta Ciudad, al igual que información compartida en redes sociales, relacionan al Alcalde de Cuajimalpa de Morelos, Mtro. Adrián Ruvalcaba Suárez con el Grupo delictivo de ‘los lenin canchola’; de la misma manera a la Alcaldesa de Cuauhtémoc, Dra. Sandra Xantall Cuevas Nieves con integrantes de ‘la Unión Tepito’”, se lee en el texto.

Detrás de Sandra Cuevas se encuentra una presunta extorsionadora de la Unión Tepito, quien se identificaba como funcionaria de la alcaldía (FGJ CDMX)

“Recientemente la Dra. Sandra Xantall Cuevas Nieves, Alcaldesa de Cuauhtémoc, fue de objeto de un proceso penal, por agredir a integrantes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México”, destacó el archivo filtrado.

Sin embargo, pese a los señalamientos, la Sedena no especificó sobre la forma en que el actual alcalde de Cuajimalpa y Cuevas Nieves podrían estar relacionados con grupos criminales capitalinos. Cabe señalar que Sandra Cuevas fue absuelta por presuntamente haber agredidos a dos policías auxiliares de la SSC.

Entre tanto, la Unión Tepito es un cártel chilango dedicado a la venta de droga, secuestros, extorsiones y cobro de piso a comerciantes, principalmente en la alcaldía Cuauhtémoc, aunque tiene presencia en toda la capital, la cual se ha disputado con otros grupos delictivos en la última década.

