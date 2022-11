Danna Paola desató críticas por desafinar y molestarse con su ingeniero de audio

La cantante se presentó por primera vez en el Auditorio Nacional. (Captura Twitter - Captura Instagram: @dannapaola)

Danna Paola continúa envuelta en el escándalo por su XT4S1S Tour, pues tras cancelar las presentaciones que tenía programadas en Veracruz y San Luis Potosí por una crisis emocional y el incumplimiento de sus distribuidores, retomó su gira en Guadalajara y Ciudad de México para deleitar a sus fans con sus éxitos; lamentablemente no todo resultó como esperaba.

Todo comenzó el viernes 11 de noviembre, cuando la protagonista de Atrévete a soñar se posicionó entre las principales tendencias de redes sociales tras sufrir un aparatoso golpe en una ceja por dejarse durante su coreografía. Después de pasar alrededor de 15 minutos en observación médica regresó al escenario para terminar con su show, pero no pudo evitar las críticas aunque se disculpó.

Danna Paola sufrió un accidente durante su concierto en Guadalajara, se abrió la ceja y se golpeó la rodilla. (Foto: Twitter @marioluna31)

Pero eso no fue todo, usuarios de redes sociales tapatíos se dijeron decepcionados porque supuestamente habría hecho playback. Danna Paola hizo caso omiso a las opiniones negativas y siguió preparándose para el show que ofreció el miércoles 16 de noviembre en el Auditorio Nacional, un momento muy importante en su carrera, ya que fue la primera vez que se presentó como cantante en el prestigioso recinto.

No obstante, en TikTok circula un video que, de acuerdo con la información que compartió el usuario Enrique Zarate en su post, habría sido tomado durante el concierto que ofreció en Guadalajara. El breve fragmento audiovisual llamó la atención porque capturó el momento exacto en que Danna Paola desafinó cuando interpretaba La Nave del Olvido -icónico tema de José José- y lanzó una desafiante mirada a su ingeniero de audio.

Y es que aparentemente algo abría ocurrido detrás de bambalinas que afectó la interpretación de la cantante mexicana al grado de que se quitó el apoyo que estaba recibiendo a través de un audífono. Sin embargo, su desagradable gesto quedó al descubierto, pues justo en ese momento la cámara que estaba en el escenario le hizo un acercamiento.

“La mirada de te vas mi chavo”. “el ingeniero: YA VALIO MADRES...”. “Esas miradas me lanza mi mamá”. “Ex ingeniero”. “Alguien perdió su trabajo ese día”. “Para poder cantar afinado debes escuchar bien tu voz, al estar ante tanto ruido, requiere de audífonos que si le funcionen”. “Esas expresiones de Danna no cambian”, “Desafío porque al cometer el error de sonido Danna pierde su tonalidad”, fueron algunas reacciones.

(Captura Instagram: @dannapaola)

La actriz de 27 años no ha dado declaraciones al respecto y sin más continuó con su gira en la CDMX, donde aparentemente también provocó el disgusto de sus fans, pues no cantó Mundo de caramelo, tema principal de Atrévete a soñar. Sin embargo, muchos otros aplaudieron su espectáculo gracias a que incluyó varias canciones de su repertorio y entre lágrimas cantó El primer día sin ti, una canción que también destacó en dicha telenovela.

“Esa canción me gusta mucho más que la de mundo de caramelo”. “Lo está logrando y se lo merece!”. “Merece saber que mucha gente la amamos”. “Crecimos con ella”. “Siempre he sido Fan de esa canción, que bonito, creí que la cantaba”. “Porqué no tengo amigas que amén esa canción como yo”, escribieron en TikTok.

Danna Paola ¿se vio obligada a comenzar su XT4S1S Tour?

Los rumores que giran en torno a la esperada gira de Danna Paola comenzaron a raíz de una entrevista que un supuesto miembro de su staff ofreció para TVNotas. De acuerdo con sus declaraciones, la actriz que colaboró en Élite se habría sido obligada a realizar las fechas que tenía programadas o de lo contrario sería demanda por incumplimiento de contrato y podría perder 25 millones de pesos.

