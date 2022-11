Talina Fernández defendió a Coco Levy ante acusaciones de abuso sexual: “Sé a quien eduqué”

Talina Fernández tuvo tres hijos: Jorge, Patricio y Mariana Levy. (Foto Instagram: @talinafernandezoficial, @cocolevyguion)

Una vez más Talina Fernández saltó en defensa de su hijo, Jorge Coco Levy, por las acusaciones de presunto violencia sexual que existen en su contra y que lo mantienen en medio de un proceso legal sin resolver. La periodista mexicana sigue firme pese a los testimonios que hicieron públicos aproximadamente ocho mujeres y, en esta ocasión, aseguró que el productor sería incapaz de violentar de esa manera a cualquier persona por la educación que recibió.

Del amor a la muerte: Alejandro Iriarte y Mariana Levy fueron novios en su juventud Hijos de dos figuras emblemáticas del entretenimiento mexicano, Maxine Woodside y Talina Fernández, los fallecidos Alejandro y Mariana sostuvieron un romance del cual “la dama del buen decir” guarda un buen recuerdo VER NOTA

La participante de la segunda temporada de MasterChef Celebrity y conductora de televisión sostuvo un encuentro con los medios, donde inevitablemente fue cuestionada sobre la denuncia que Danna Ponce interpuso en contra de su hijo, quien fue vinculado a proceso el 04 de octubre de este 2022. Sin profundizar en detalles aseguró que todos se encuentran muy unidos y que el ex productor de Videocine es inocente.

Danna Ponce denunció al productor ante las autoridades correspondientes después de que su testimonio se viralizó en redes sociales. (Foto instagram: @dannaponce_)

Coco está muy bien. Yo no soy abogada, Coco no hizo nada, todo es falso y todo va a salir bien. Estamos juntos mis hijos y yo; yo sé a quien eduqué y a quien crie.

Pero eso no fue todo, Talina Fernández arremetió en contra de quienes, desde su perspectiva, estarían tratando de “dañar” a Coco Levy: “Hay gente muy hija de la tiznada, me voy a sentar”.

La Dama del buen decir no quiso seguir hablando al respecto, pero aprovechó la ocasión para presentar a su novio, José Manuel. También adelantó que en los próximos días estrenará ¿Y por qué no?, un programa de entrevistas que realizará junto a su hijo menor, Patricio, después de que ambos fueron despedidos de su proyecto radiofónico.

Talina Fernández aseguró que Danna Ponce fue diagnosticada con trastorno mental

Fue en junio de 2022 cuando la actriz egresada del Centro de Educación Artística [CEA] recurrió a sus redes sociales para denunciar públicamente al productor por presuntos actos de violencia sexual que habría cometido en su contra cuando estaba buscando trabajo. Tan solo unos días después formalizó su testimonio ante las autoridades correspondientes al tiempo en que surgieron más señalamientos como el de María Bobadilla, quien también inició un proceso legal.

María Bobadilla hizo formal su denuncia contra Coco Levy por violencia psicológica

Tras darse a conocer avances en las investigaciones, Jorge Levy fue vinculado a proceso sin prisión preventiva. En medio de todo este proceso, Talina Fernández arremetió en contra de Danna Ponce y aseguró que, tras compadecer ante las autoridades habría evidencia de que es Borderline -trastorno límite de la personalidad-.

Filtraron la supuesta colaboración entre Christian Nodal y Cazzu Los cantantes estarían preparando una canción de género urbano juntos, en la que hablarían de su relación VER NOTA

“(Me siento) Tranquila. (Las acusaciones) Son mentiras. Afortunadamente no hay causa para dictarle prisión ni mucho menos, tendrá que ir a firmar mientras sea el juicio, pero pues la niña fue declarada en los estudios psicológicos como border, de esas personas que... están entre...”, declaró para diversos medios.

Asimismo, la ex conductora de Sale el sol explicó que difícilmente alguien dentro de la industria en México considerará contratar a la actriz ante todo el escandalo que se desató y contó que su hijo la está pasando “muy mal” porque no solo está en duda su integridad, también perdió su trabajo en Videocine.

Por qué Tania Rincón se va de Hoy Entre abrazos, la conductora agradeció al público y a la producción por esta nueva oportunidad en su carrera VER NOTA

“La ha pasado del cuerno, porque Televisa, sin más, lo corrió y por 30 años de trabajo no pagó. Entonces, eso no se vale, además, ahorita cualquier muchachita que quiera ser famosa pues arma un cuete así. Lamentablemente, a ella no creo que la vaya a contratar nadie”, comentó.

Después de aproximadamente cinco meses desde que Danna Ponce levantó su denuncia en contra del productor se desconoce cuándo se llevará a cabo el juicio y en qué etapa se encuentra el proceso legal que comenzó María Bobadilla.

SEGUIR LEYENDO: