Vivir Quintana y su poderoso mensaje para las niñas mexicanas: “Pueden ser las protagonistas de estas historias”

Mabel Cadena, Lilitia Wright, Angela Bassett, Lupita Nyong'o y otras mujeres protagonizaron la secuela de "Black Panther". (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

En los últimos años Marvel se convirtió en una de las primeras compañías internacionales en transformar las narrativas de sus producciones en pro de la inclusión. Gracias a ello, artistas del todo el mundo han tenido la oportunidad de compartir su talento sin importar su idioma, identidad de género o color de piel. Un ejemplo de este cambio tan necesario en la sociedad se vio reflejado en Black Panther Wakanda Forever, donde actores y músicos mexicanos colaboraron por primera vez con el UCM fuera de estereotipos.

Tenoch Huerta y Lupita Nyong’o celebraron con merengue en el estreno de “Wakanda Forever” Los actores llenaron de sabor la premier que se llevó a cabo en la Ciudad de México y compartieron con sus fans su alegría por pertenecer al UCM VER NOTA

En entrevista con Infobae México Vivir Quintana aplaudió el trabajo que tanto ella como sus compañeras artistas realizaron en esta nueva película, pues considera que cada una desde su trinchera logró inspirar a nuevas generaciones de mujeres que sueñan con algún día formar parte de la industria del entretenimiento en proyectos de alcance mundial o desempeñarse en áreas que son consideradas muy lejanas.

Cast member Letitia Wright attends the premiere of "Black Panther: Wakanda Forever" in London, Britain November 3, 2022. REUTERS/Toby Melville

Abrirle paso a las niñas que van ahorita al cine, que escuchan y ven, para que realmente crean que es posible, que pueden hacerlo, que es posible que puedan estar ahí, que puedan ser las protagonistas de estas historias tan maravillosas en donde antes no se reflejaban. Creo que eso es super importante.

Con mucho cariño reconoció el desempeño de Tenoch Huerta como Namor, pero en esta ocasión centró su atención en hablar sobre representación de las mujeres en la industria cinematográfica, en especial de las mexicanas, pues considera que de cierta manera están haciendo historia al abrir caminos, tal y como en su momento lo hizo Salma Hayek en Eternals.

La cantautora enriqueció la cinta con "Árboles bajo el mar" en colaboración con la rapera de origen zapoteca Mare Advertencia Lirika.(Foto Instagram: @vivirquintana)

“Estamos ya llegando a ese punto en donde nos estamos dando cuenta del poder tan grande que tenemos y que debemos tener las mujeres, sobre todo en esta película en la que se creía antes que los mexicanos o las mexicanas podemos solamente aspirar a ciertos papeles, a ciertos personajes, y ahora ser protagonistas de las historias, protagonistas de las canciones, estar en estos proyectos tan grandes para mí creo que es una de las cosas por las que hemos estado haciendo este tipo de canciones, este tipo de música, de lucha”, dijo.

Pedrito Sola “regañó” a Tenoch Huerta por su pronunciación en inglés, pero terminaron bailando cumbia “Namor” confesó que hace casi 20 años trabajó en TV Azteca, pero no como actor VER NOTA

Vivir Quintana aseguró que además de la historia de ciencia ficción que se cuenta Black Panther Wakanda Forever el mensaje que sin lugar a dudas rescató fue el empoderamiento femenino y aplaudió los temas sociales que se tocaron, pues considera que fue una carga muy fuerte y poderosa: “Ver que un montón de mexicanos trabajamos ahí me da mucha alegría”.

La cantautora mexicana reconocida a nivel internacional por Canción sin miedo formó parte del soundtrack de Black Panther Wakanda Forever con Árboles bajo el mar en colaboración con la rapera de origen zapoteca Mare Advertencia Lirika. Según contó durante la entrevista, no se enteró que formaría parte de la película hasta unos días antes del estreno en cines, pues desde que recibió la invitación todo se manejó con hermetismo.

Tenoch Huerta reaccionó a “cosplay” de fanático que se disfrazó de “Namor” La cinta que dio cierre a la Fase 4 del “Universo Cinematográfico de Marvel (UCM)” llegó a los cines de México el pasado 9 de noviembre VER NOTA

“En marzo me convocaron para estar en un proyecto ‘muy bonito e importante’, pero no te dicen más; fui al estudio y solo fue un ‘Es un proyecto para Marvel’. Ahí conocí a Ludwig y fue muy buena persona, lo cual ayudó al proceso creativo que de verdad estuvo muy loco. Me empezó a hacer preguntas como ‘¿Cuándo era chiquita qué te gustaba comer?, ¿A qué se dedican tus papás?, ¿De dónde eres?’, entonces introspectivos mucho, pero después llegó Mare Advertencia Lirika y ahí inició el reto”, contó.

“Nos dijo que pasáramos al estudio y dijo ‘Les voy a contar que es una película donde le queremos dar mucho peso a las mujeres, sobre todo a las madres, porque son muy importantes, pero luego van a saber por qué. Entonces tiene una hora para escribir una canción’. ¡Una hora y a ciegas! Solo nos puso la música que es de fondo y de ahí pueden partir”, agregó.

SEGUIR LEYENDO: