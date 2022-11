“Eres parte de la lista de mexicanos que ya triunfaron en Marvel”: Blue Rojo y su llegada a ‘Black Panther’

Blue Rojo fue el encargado de interpretar "Inframundo" en los créditos de "Black Panther: Wakanda Forever" (Foto Infobae/@Jovani Perez)

El metraje que tiene como antagonista principal al afamado actor mexicano, Tenoch Huerta en el rol principal de Namor, Black Panther: Wakanda Forever, ha acaparado la mirada de millones al rededor del mundo por la participación de diversos connacionales tales como Mabel Cadena (Namora) y Josué Maychi (Attuma).

Mabel Cadena confesó que fue lo más difícil de haber dado vida a “Namora” en “Black Panther: Wakanda Forever” La cinta que da fin a la Fase 4 del “Universo Cinematográfico de Marvel (UCM)” se puede encontrar en cines desde el pasado 9 de noviembre VER NOTA

Sin embargo, fuera de cámaras, dentro de la banda sonora de la puesta cinematográfica de Marvel también existe una diversidad musical de varios mexicanos entre los que se puede destacar a Santa Fe Klan, Alemán, Vivir Quintana, Mare Advertencia Lirika, Foudeqush, Snow Tha Product, Calle x Vida, ADN Maya Colectivo y Blue Rojo.

Este último tuvo la oportunidad de hablar con Infobae México, sobre su llegada al Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) en el tracklist de la cinta que lo reunió con grandes personajes como Rihanna y el multipremiado compositor sueco, Ludwig Göransson que ha participado en Creed, Creed II, Venom, Tenet y la primera cinta de Black Panther (2018).

Blue Rojo conocido de manera más personal como Santiago Ogarrio es un cantante, compositor y productor mexicano que nació en Chula Vista, un barrio chicano de San Diego, en California, pero creció en Tijuana. A temprana edad se mudó a la Ciudad de México, donde demostró un talento innato en la música y dio sus primeros pasos en su carrera.

Tenoch Huerta sí quiere que España se disculpe con México por la Conquista El actor, quien se encuentra en las promociones de “Black Panther: Wakanda Forever”, habló sobre la violencia que persiste en México hacia los mismos mexicanos VER NOTA

Después de trabajar de manera independiente por algunos años, debutó con su álbum, Solitario (2021). Sin saber un año más tarde, este proyecto que nació como base de carrera, lo acercaría a Marvel Studios, pues fue gracias a la canción Soy tu payaso Papi del ya mencionado sello discográfico por el que se acercaron a él para trabajar en Black Panther: Wakanda Forever.

“Fue algo inesperado, me busco el productor, Camilo Lara y me dijo ‘que es de Marvel, puedes venir a una sesión’, fui, me microfilmaron, no tenía idea a lo que iba, había mucha gente. Me comentaron que escucharon Soy tu payaso Papi, una que hice yo solo en mi cuarto, tiene como un tema místico y se centraba en la Ciudad de México, les gusto mi estilo”

El intérprete que participó en la Voz México durante sus pasos de principiante en la música resaltó que nunca se imaginaría que al pasar las primeras pruebas de sonido, iba a ser parte de la cinta que cerraría la Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) y, más aún, que incursionaría con más connacionales en la tracklist compuesta en su mayoría por Ludwig Göransson.

“Hicimos la canción y me explicaron un poco de la película, que Tenoch iba a actuar y que iba a tratar de la muerte, fue un proceso muy largo, pasaron 3 meses regrabe voces, luego pasaron 6 meses, luego me dijeron ‘la canción va a estar en la pelí’ me pusieron muy nervioso”, detalló.

Llegó al corte final de la cinta a días del estreno, su emoción por ser valorado por Marvel Studios

Dentro de la incógnita por ver quienes de los artistas aparecerían en le corte final del metraje hecho por Ryan Coogler, el mexicano que radica en San Diego reveló que su equipo y él se enteraron de que Inframundo aparecería al final de los créditos de Wakanda Forever.

Blue Rojo en la presentación de Black Panther: Wakanda Forever en Plaza Satelite (Foto: Instagram/@bluerojo.x)

“Cuando fue el sí, fue el mismo miércoles, dos días antes del estreno, ya nos había dicho, pero no sabes que onda, el viernes que vimos la canción me emocioné, creo que la voz se escucha muy bien. Me siento muy orgulloso, valorado por ellos (Marvel Studios) y eso me da validación como artista, me siento muy feliz, emocional y valorado de que me quede ahí”

Más adelante, el intérprete de Pop alternativo contó el impacto “mágico” que fue trabajar con el multipremiado compositor, Ludwig Göransson con quien, según el propio intérprete “tuvo una gran conexión desde el minuto uno”.

Famosos al desnudo: del majestuoso vestido de la venganza de Shakira al encuentro de Ester Expósito y Yalitza Aparicio Angela Aguilar deslumbró con lencería de Rihanna, Belinda lució una prenda llena de escotes y Lupita Nyong’o siguió bailando tras la premier de “Black Panther Wakanda Forever” VER NOTA

“Fue mágico, llegué e hicimos y yo no tuve que decir mucho por qué es buenísimo, ya dentro les dije que si querían que cantara. Se fue dando, regrabé voces, siempre hubo una conexión, fue muy genuino desde que empezó, me preguntaron que como quería que se llamara la canción, porque me sonaba muy ancestral, mexicano, fue todo sin pensar tanto”, evocó

Blue Rojo sueña con seguir creciendo en la música y considera que este acercamiento con Marvel podrá ayudarlo a catapultar su carrera (Foto: Instagram/@bluerojo.x)

Sobre ser uno de los nuevos mexicanos en participar con Marvel Studios, Santiago Ogarrio se mostró incrédulo al verse partícipe de una de la cinta que marcó al séptimo arte durante este 2022.

“Eres parte de la lista de mexicanos que ya triunfaron en Marvel, te juro que hace tres semanas jamás imagine estar junto a Rihanna, tal vez no puedo ver la capacidad de lo grande que es, pero me siento muy agradecido, siendo un artista nuevo, teniendo tanta competencia, lo veo enorme”

Para dar fin al encuentro con Infobae México, Blue Rojo remarcó que este es solo el primero paso en la carrera que quiere forjar, ahora en sus proyectos a corto plazo es encontrar a un productor que lo ayude a posicionar su música con un estilo personal.

SEGUIR LEYENDO: