Cuál fue la señal que aparece en la película Black Panther: Wakanda Forever, y fue tomado de códices prehispánicos

El peculiar saludo Líik’ik Talokan, que fue implementado en la película, se ve en códices prehispánicos.

Una de las películas que han causado sensación en los últimos días, es la de Black Panther: Wakanda Forever. Esto, porque un actor mexicano protagonizó uno de los papeles más importantes. Se trata de Tenoch Huerta, quien hizo el papel de Namor. Algo que ha llamado la atención del actor en su papel, es el peculiar saludo Líik’ik Talokan, que utilizan tanto él, como su pueblo.

El pueblo serían los wakandios, una versión propia de la película, sin embargo, el Líik’ik Talokan no fue inventado nada más porque sí, pues este está relacionado con los códices prehispánicos Nutall, donde se puede ver a las personas haciendo el saludo. En el UCM tendría que ver con la puesta de sol.

El mismo actor mexicano Tenoch Huerta, reveló esto en una entrevista, señalando que el saludo en Wakanda Forever sería utilizado en varios contextos. Líik’ik Talokan puede ser utilizado como un saludo amistoso, indicar que uno se levanta para hacer sus labores diarias o, incluso, un llamado de guerra, pues su traducción sería El Levantar.

Hay que destacar que el Líik’ik Talokan no se encontraba en el guion original de Black Panther: Wakanda Forever, pues el pueblo de Talokan no tenía un saludo distintivo. Implementarlo a la cinta fue una idea del propio Tenoch Huerta, Mabel Cadena y Alex Livinalli, quienes convencieron a Ryan Coogler y el resto de realizadores de la cinta para implementarlo. Esto, como una manera de identificar a la sociedad del pueblo submarino.

La idea de implementar el saludo fue de Tenoch Huerta. REUTERS/Mario Anzuoni

Durante toda la gira de prensa de Black Panther: Wakanda Forever, el elenco ha estado usando el Líik’ik Talokan y el “Wakanda Forever” para identificarse.

Fans confunden el Líik’ik Talokan con el Kame Hame Ha

Algo que causó curiosidad, que ha estado sucediendo con el antiguo saludo, es que mucha gente, en redes sociales, lo ha estado confundiendo con el Kame Hame Ha de Dragon Ball, o al menos, así lo hacen ver. Y es que la forma en la que se hacen ambos es muy similar, pues en ambos se ponen las palmas de las manos entreabiertas con la manos estiradas hacia enfrente, formando una especie de esfera.

Luego de conocer el origen del saludo de la película, nos damos cuenta que nada tiene que ver este con la clásica posición que se utiliza en la serie animada japonesa creada por Akira Toriyama. Desde el pasado 10 de noviembre, Black Panther: Wakanda Forever puede verse en cines de todo México.

Tenoch Huerta confieza que sufrió Bullying en su niñez

El actor mexicano que encarnó a Namor, Tenoch Huerta en el cierre de la Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) avivó nuevamente el debate sobre el racismo y el clasismo en la escena del entretenimiento en México, sin embargo, ahora llamó la atención de sus ávidos fanáticos al dar a conocer que sufrió bullying durante su infancia.

Fans de la película han señalado que el saludo que se ve, parece al Kame Hame Ha, de Dragon Ball Z.

Así lo dio a conocer durante una entrevista de promoción en México sobre Black Panther: Wakanda Forever con el programa vespertino, Sale el Sol. Fue un a dinámica con la presentadora, Mónica Noguera donde el afamado histrión mexicano detalló algunos pasajes de su infancia y su sueño para convertirse en actor.

Bajo ese contexto, Huerta detalló que “de chavillo sufrí bullying”: “Ahí de repente, pero salvo ese pequeño, que no estuvo tan divertido, lo demás la verdad es que de mucha plenitud y mucha diversión”, evocó para Sale el Sol.

Sobre el motivo por el que sufría agresiones, Tenoch explicó: “Por gandallas nada más, porque yo vengo de una familia muy amorosa y muy estable, y mis vecinos vienen de otros contextos, no todos obviamente, pero eran bastante más cabezones los hijos de su madre”, recordó.

Huerta confesó que ese tipo de acciones hizo especial hincapié en que esta situación no se debería de normalizar en el desarrollo de la vida: “Más que empezar la lucha (por decir yo mando en mi vida), te va forjando el carácter, con esto no apoyo ni quiero decir… porque hay gente que justifica el bullying diciendo ‘te forja el carácter’, y no, sobrevives al bullying, aprendes a vivir con el bullying”, evocó.

“Yo he conocido mucha gente que nunca tuvieron bullying y tienen un gran carácter, hacen cosas chingonas, y de hecho mucho más pronto encuentran su camino, mucho más pronto ejercen su derecho a ser felices y construyen felicidad, entonces, el bullying no forma el carácter. Lo que forma carácter es el amor, la comprensión, el apapacho, estar con la familia, con los amigos, practicar deporte, todo lo que ya sabemos, eso te forma el carácter, no que te estén agarrando a zapes”, añadió.

