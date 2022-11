Santiago Creel exigió discutir narco elecciones en vez de la Reforma Electoral

Creel denunció la intromisión del narcotráfico en las elecciones (Foto: Twitter/SantiagoCreelM)

El presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda, se pronunció una vez más en contra de la Reforma Electoral. En esta ocasión el militante de Partido Acción Nacional (PAN) aseguró que el tema que debería ser priorizado es el de la intervención del crimen organizado en las elecciones.

Creel aseguró que son tres los asuntos que se deberían discutir: la imposición de candidatos por parte de delincuentes, la violencia durante los procesos electorales y la presencia de narcotraficantes que imposibilita el buen desarrollo de las elecciones.

“Quieren discutir la Reforma Electoral, mejor discutamos la amenaza del narcotráfico y el crimen organizado. Que digan cómo impedir que criminales pongan a sus candidatos, cómo impedir los asesinatos y secuestros durante las elecciones, cómo entrar a los territorios bajo su mando”, escribió este 15 de noviembre en redes sociales.

"Quieren discutir la Reforma Electoral, mejor discutamos la amenaza del narcotráfico y el crimen organizado. Que digan cómo impedir que criminales pongan a sus candidatos, cómo impedir los asesinatos y secuestros durante las elecciones, cómo entrar a los territorios bajo su mando".

En conferencia de prensa, el panista añadió que, en caso de que no se discuta el tema de las narco elecciones, la militancia del PAN no tiene nada que discutir con los legisladores que apoyan al gobierno en turno, ya que es la delincuencia organizada y no el Instituto Nacional Electoral (INE) lo que atenta contra el sistema democrático mexicano.

“Eso es lo que hay que discutir porque el principal tema que vive el país se llama violencia. Y si eso no lo quiere discutir no hay nada de qué hablar. La gran amenaza que tenemos en contra de nuestra democracia se llama el crimen organizado”

Detalló que es particularmente necesario definir una estrategia para que la democracia llegue a zonas controladas por el crimen organizado como Tierra Caliente, Michoacán; Badiraguato, Sinaloa o el llamado triángulo dorado (Durango, Chihuahua y Sinaloa).

Creel arremetió contra el "plan b" de AMLO (Foto: REUTERS/Gustavo Graf)

Finalmente Creel adelantó que existe una gran posibilidad de que el presidente Andrés Manuel López Obrador retire la Reforma Electoral ante la falta de consenso y advirtió que si eso ocurre tampoco conseguirá poner en marcha el “plan b” del que habló durante su conferencia matutina y que consiste en una iniciativa de reforma en materia de legislación secundaria.

En ese sentido, señaló: “El Presidente NO puede cambiar el corazón del sistema electoral del país, ni mucho menos trastocar la autonomía, independencia, ni integración del INE. Reitero que no habrá consenso para una Reforma Constitucional y más habiendo participado en la marcha del domingo”.

Sumado a ello el 12 de noviembre Creel aseguró que incluso si la Reforma Electoral fuera aprobada no avanzaría, ya que el asunto sería llevado hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Rubén Moreira lanzó propuesta contra las narco elecciones

Por otra parte, Rubén Moreira, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), presentó en Cámara de Diputados una iniciativa para combatir las narco elecciones.

Rubén Moreira, coordinador de la bancada del PRI, hizo una propuesta contra las narco elecciones (Foto: Twitter/@GPPRIDiputados)

Una de las medidas propuestas por el legislador es sancionar como miembros del crimen organizado a los implicados en la utilización de recursos de procedencia ilícita en procesos electorales. La pena podría ser de entre 15 y 30 años en prisión.

Asimismo, contempla la creación de un Comisionado y un Observatorio Electoral, integrantes del Instituto Nacional Electoral (INE). Éstos tendrían la faculta para solicitar información sobre procesos electorales a partidos políticos e instituciones tanto públicas como privadas.

Además, los organismos podrían aplicar penalizaciones como cancelar el registro a la candidatura, negar a la agrupación política la participación en el proceso y retirar el financiamiento de campaña.

