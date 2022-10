Frida Sofía lanzó escandalosas declaraciones en contra de Enrique Guzmán; lo acusó de “deber vidas”

Desde que Frida Sofía reveló lo que presuntamente habría hecho su abuelo en su contra, terminó su relación con la dinastía Pinal. (Fotos: Cuartoscuro // Captura YouTube Noche de Luz)

Ya pasó más de un año desde que Frida Sofía acusó públicamente a su abuelo materno, Enrique Guzmán, de haberla tocado indebidamente cuando era una niña. Como era de esperarse sus declaraciones destaparon uno de los escándalos más fuertes que ha atravesado la dinastía Pinal hasta el momento y aunque ambas partes ya llevaron su versión de los hechos ante las autoridades correspondientes, el caso sigue sin resolverse.

Después de varios meses entre dimes y diretes el caso perdió fuerza, pero hace unas horas volvió a ser tendencia de redes sociales por unas nuevas declaraciones que la hija de Alejandra Guzmán lanzó en contra de su abuelo. Fue durante una reciente emisión de De Primera Mano donde Gustavo Adolfo Infante compartió una charla que tuvo con la modelo.

Alejandra Guzmán estuvo entre la espada y la pared, pero al final terminó apoyando a su papá, con quien mantiene una estrecha relación. (Foto Instagram: @laguzmanmx)

En los audios se escucha a Frida Sofía muy molesta por la situación que la mantiene en el ojo del huracán desde hace aproximadamente un año siete meses, pues hasta antes de conocer su versión de lo que habría ocurrido hace ya mucho tiempo solo se rumoreaba que el intérprete de Tu cabeza en mi hombro habría sido agresivo con Silvia Pinal durante su fugaz matrimonio.

Ahora, la modelo de 30 años no solo reiteró sus acusaciones contra su pariente materno, también lo señaló de presunto asesinato. Y es que según contó, hace un tiempo habría estado involucrado en la muerte de un mesero de quien no dio más detalles.

Se debería de preocupar también, digo ya sé que es un narcisista, psicópata que no tiene empatía y que no siente absolutamente nada, pero por qué no se pone a hablar de las vidas que debe, a la gente que mató, al mesero, haber por qué no habla de todas esas cosas. A mí me vale lo que diga, es un c*rdo y él lo sabe.

Frida Sofía continuó con fuertes expresiones sobre Enrique Guzmán por todo lo ocurrido y una vez más aclaró que ya no tiene comunicación con sus familiares maternos, aunque posiblemente sí con Silvia Pinal. Y es que hace unas semanas la Última Diva del Cine Nacional confesó que habla en secreto con su nieta contrario a todos los demás.

La modelo lamentó que su madre sufriera una aparatosa caída en su concierto, pero no se puso en contacto con ella. (Foto: Getty Images)

“Cero que lo que más asco, incongruencia o no sé lo que me da, me da asquito cuando dice ‘es que es familia’. No, señor o lo que seas pedófil* asqueroso, no soy tu fuk*ng familia, me vale, pero a veces la sangre no es tan gruesa”, comentó Frida Sofía.

Por último, la modelo mexicana pidió que Enrique Guzmán deje de hablar sobre ella y todo el proceso que están enfrentando los dos, pues no quiere volver a interactuar con él porque sigue afectada debido a todo lo que supuestamente sucedió: “Definitivamente no soy su familia y definitivamente si necesito ayuda, pero una de las razones es él”.

(Foto: Instagram/@eguzmanoficial)

La modelo no dio más declaraciones al respecto y todavía se desconoce la postura de Enrique Guzmán, quien podría arremeter en contra de ella como lo ha hecho en otras ocasiones. Mientras tanto, el periodista de espectáculos, Gustavo Adolfo Infante, reveló que tiene otros seis audios donde Frida Sofía estalla en contra del intérprete de rock and roll.

Asimismo, adelantó que dichos fragmentos contienen información sobre la denuncia por abuso sexual infantil, maltrato psicológico y daño moral que la hija de Alejandra Guzmán interpuso. Respecto al proceso legal que comenzó el intérprete de La plaga se sabe muy poco, pues ya pasaron varios meses desde que informó que recurrió a su equipo legal para tratar de demostrar su inocencia.

SEGUIR LEYENDO: