“¿No quieres ser diputada?”: Natália Subtil confesó que Sergio Mayer le ofreció trabajo en el gobierno de México

Natália Subtil se ha convertido en un rival público difícil de derrotar en la familia Mayer, pues desde que mencionó que tenía problemas de manutención y apoyo por parte de su ex pareja, Sergio Mayer Mori, las cosas no han parado, siendo una reciente confesión el nuevo gran escándalo al que se enfrenta el político.

La modelo fue entrevistada en El Minuto Que Cambió Mi Destino, por Gustavo Adolfo Infante, y sin ningún tipo de filtro confesó diversas cosas que han comenzado a resonar en redes sociales , debido a lo delicado que es el tema y que la relación entre su ex suegro y ella parece estar lejos de mejorar, pues en esta nueva oportunidad ha dejado mal parado al ex Garibaldi.

“Me quería poner a trabajar en la política, (Decía) ‘tú te llevas muy bien con las mujeres y los niños, ¿no quieres ser diputada?’. Primero no soy ni mexicana, no puedo trabajar en la política de un país donde no nací, no sé si nacionalizándome se puede pero es tanto o te ayudo o estamos en guerra… Yo no puedo estar donde no sé qué hacer, creo que hay muchas personas que están en un lugar donde no saben lo que están haciendo por dinero o por lo que sea pero yo nunca aceptaría algo de tanta responsabilidad”, expresó en Imagen Televisión.

La ex pareja de Sergio Mayer Mori, aseguró que que las intenciones de su ex suegro se debían al potencial que él veía en ella debido a que era muy cercana con las mujeres y con los niños, algo que aparentemente le interesaba mucho, pues actualmente es fundamental para tener una exitosa carrera política.

“Además me quería exponer con niños y con mujeres, que obviamente van a estar sufriendo sus necesidades y ¿Qué tengo que hacer? No puedo entrar en un cargo que no me puedo hacer responsable de eso. La pequeña ve como figura paterna a la pareja de Natália) sí, eso siento también, (sí lo quiere) dice que tiene dos papis, eso es bonito, le hacen más sus antojos que a mí, pasa más tiempo con ella que conmigo”, comentó.

El contraataque de Mayer

En medio de la polémicas por las acusaciones que ha hecho Natália Subtil contra Sergio Mayer Mori, con quien tiene una hija, Sergio Mayer mencionó que podría demandar a su exnuera por intentar chantajearlo y, además, por quedarse con una camioneta que le pertenece. Luego de que el pasado 10 de agosto Natália Subtil acusó a Sergio Mayer Mori de haber incumplido con la manutención de su hija en común, Mila, por varios meses, además de dudar de las causas de Sergio Mayer, el exdiputado nuevamente arremetió contra la modelo.

“Si tiene algún problema, ¿no crees que lo correcto es hacerlo a través de los tribunales?, ¿por qué en los medios?, ¿por qué a través de las redes? A eso se llama chantaje. ¿Por qué no va y presenta un documento? Ella ya dijo y declaró que ya le presentamos un documento nosotros y que ella no lo quiso firmar. Eso es estupro, definitivamente, era menor de edad (Sergio Mayer Mori) cuando se dio, ella estaba casada y es un tema que ahí se ha quedado encimita, pero tengamos la conciencia de lo que pasó y con todo y todo mi hijo de verdad está bien comprometido”, comentó en el matutino Hoy.

En medio de una guerra mediática, la modelo sumó una carta nueva a su defensa, pues en tema de política, a Mayer no le va tan bien como le gustaría.

