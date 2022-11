Presidente del PRI Hidalgo negó ruptura interna, pese a rechazo de la plantilla de Omar Fayad

El diputado local se refirió sobre los supuestos enfrentamientos, tras decisión en contra de Omar Fayad (Foto: Twitter/@CongresHidalgo)

El dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Hidalgo, Julio Manuel Valera Piedras, aseguró que no existe un rompimiento al interior del partido, pese a las disputas y conflictos que se generaron en torno al proceso de renovación de consejeros nacionales, especialmente en torno a la figura del exgobernador Omar Fayad.

Durante un encuentro con la prensa, el también diputado local indicó que el instituto a nivel local se encuentra inmerso en un periodo de renovación, debido a los cambios que se han dado para la conformación de los comités municipales, alcaldías y diputaciones locales.

“División no hay, estamos en un proceso electivo, como son todos los procesos donde hay dimes y diretes”, expresó el priista el pasado 9 de noviembre.

Se impugno por la planilla de @omarfayad el acuerdo emitido por la Comisión Nacional de Procesos Internos del @PRI_Nacional, son muy notorios los atropellos de su resolutivo; tenemos certeza que vamos por buen camino. pic.twitter.com/8sgI8bzl6u — 𝗥𝗼𝗯𝗲𝗿𝘁𝗼 𝗥𝗶𝗰𝗼 𝗥𝘂𝗶𝘇 (@RobertoRicoRuiz) November 10, 2022

En tanto, sobre la impugnación que realizó Roberto Rico Ruiz, secretario de Servicios Legislativos del Congreso de Hidalgo, para que se reconsidere la impugnación de la plantilla roja -presidida por Fayad Meneses-, Valera Piedras indicó que todo militante tiene derecho a impugnar.

Y es que el 9 de noviembre, un día posterior a la impugnación que difundió la Comisión de Procesos Internos del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), Rico Ruiz dio a conocer que impugnó la decisión oficial en el PRI, argumentando que “son muy notorios” los supuestos atropellos en el interior; sin embargo, se dijo confiado en que irá por buen camino el proceso interno.

Ante tal acto y al ser cuestionado sobre el porqué de los actuales conflictos que son públicos, Valera Piedras sentenció que anteriormente no se daba a notar dichos problemas, debido a que el PRI era gobierno tanto a nivel federal como en los 32 estados.

“Estamos en un proceso que habremos de ver todavía la película final en qué termina, propio de una elección de consejeros políticos nacionales que regularmente como son todas las elecciones, pues son movidas y cada uno arguye lo que a derecho corresponde”

El exgobernador de Hidalgo anunció sus intenciones de ser el candidato del PRI en 2024 a la presidencia (Foto: Twitter/@omarfayad)

Las declaraciones del legislador local se dio luego de que la Comisión de Procesos Internos declaró improcedente el registro de la plantilla del exgobernador, mismo que anunció sus intenciones para conformar el octavo Consejo Político Nacional.

Pese a que el grupo del exmandatario impugnó la decisión el pasado viernes 4 de noviembre, la comisión reiteró que durante el registro de la plantilla roja se incumplieron con algunos requisitos. Uno de ellos fue que se integró a Sayonara Vargas Rodríguez, misma que no es elegible debido a que forma parte del séptimo Consejo Político Nacional.

“Es improcedente la solicitud de registro de la plantilla identificada con el color ROJO del estado de Hidalgo presentada por las y los ciudadanos Omar Fayad Meneses, Roberto Rico Ruiz, Sayonara Vargas , Paola Jazmín Domínguez Olmedo y Cristhian Ruiz del Valle”, se pudo leer en el documento interno que emitió la Comisión de Procesos Internos del PRI este miércoles 9 de noviembre.

Asimismo, se indicó que nueve de los diez registrados en la fórmula no están al corriente en el pago de las cuotas partidarias, por lo que al incumplir la Base Segunda, Apartado A, Décima Segunda, Tercera y Quinta, además del Apartado B de la convocatoria no podrá participar en el proceso interno, es decir, que Fayad Meneses no podrá ser participe de las elecciones para renovar la dirigencia estatal.

No obstante, la plantilla blanca propiedad del delegado del CEN del PRI en Hidalgo, José Antonio Rojo, personaje que muchos apuntan cercano a la dirigencia nacional a cargo de Alejandro Alito Moreno Cárdenas y Carolina Viggiano, sí fue acreditada

