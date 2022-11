Colegio Williams suspendió de manera temporal sus actividades escolares en todos sus planteles

A días de que se iniciarán las investigaciones por la muerte del pequeño Abner dentro de las instalaciones del Colegio Williams, la escuela informo a su comunidad estudiantil la suspensión de actividades de forma temporal en todos los planteles de la institución educativa con el objetivo de ayudar a las autoridades a esclarecer los hechos del fallecimiento del menor.

En un comunicado compartido en redes sociales, la escuela explicó que ha colaborado con las autoridades y ha presentado toda la información necesaria para ayudar al proceso de investigación del caso, por lo que no habrá actividades escolares de forma temporal en el instituto. No obstante, en el documento no se aclaró hasta cuándo los alumnos podrán presentarse nuevamente en las instalaciones de los diferentes planteles.

“Hemos declarado luto total en la institución y, en acuerdo con las autoridades, la suspensión temporal de actividades escolares en todos nuestros planteles, a fin de facilitar y contribuir en las investigaciones”, explicó la institución.

La información fue publicada el pasado 13 de noviembre en las redes oficiales del colegio, en su comunicado, aclararon que la institución ha compartido material audiovisual, reportes, testimonios, así como los protocolos de seguridad seguidos por la escuela en situaciones de peligro para determinar las razones que provocaron el deceso del pequeño de seis años.

“Hemos compartido reportes, materiales audiovisuales y testimonios que dan cuenta de los procedimientos que siguió el personal al detectar las emergencias, en los que se incluyen, además de los protocolos de auxilio, la comunicación inmediata con los padres de Abner, con su médico cardiólogo tratante y con los cuerpos de emergencia que lo canalizaron hacia una atención hospitalaria.”, se explicó en el documento.

Padres y madres de familkia se manifestaron en contra de la institución por la muerte de Abner dentro de las inmediaciones del Colegio Williams.

Por su parte, gracias a la información compartida y al proceso de investigación, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó de la detención de dos personas por el delito de homicidio, de acuerdo con sus indagaciones Abner perdió la vida debido al descuido de la profesora de natación y a la ausencia del salvavidas.

Así lo confirmó el vocero de la FGJCDMX, Ulises Lara López, quien mencionó que Ana María “N” y Alberto Alfonso “N”, docente y guardavidas del Colegio Williams respectivamente, fueron detenidos por su probable implicación en el caso. La detención estuvo a cargo de elementos de la Policía de Investigación, quienes llevaron a la mujer al Centro de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla, mientras que el varón fue trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Sur.

A través de las grabaciones se pudo observar el comportamiento de los individuos que fueron detenidos (Foto: FGJCDMX)

Del mismo modo, gracias a las grabaciones, las autoridades descubrieron que Alberto Alfonso “N” no se encontraba en su sitio de trabajo cuando ocurrió el incidente y cuando se enteró de lo sucedido aparentemente sólo observó al menor sin intervenir directamente en las labores de reanimación.

“A las 09:15 con 16 segundos, el niño ya se encontraba aparentemente inconsciente, cerca de los separadores de la alberca y es a las 09:16 con 50 segundos, que Ana María “N” se percata de que el niño estaba inconsciente, se mete al agua, lo carga y lo lleva al extremo de la alberca, donde a las 09:17 con 13 segundos lo recibe el coordinador de natación, quien lo coloca en el piso”, explicaron las autoridades.

La FGJ CDMX informó que detuvo a dos por el caso de un menor ahogado en el Colegio Williams

Pasados unos minuto, se presentó la doctora a realizar las tareas de reanimación y fue hasta las 10:01 horas cuando llegaron los elementos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) para realizar las medidas de resucitación.

“A las 10:12 con 21 segundos arriba la ambulancia al Hospital Materno Infantil Magdalena Contreras, donde a las 10:31 horas se confirma el fallecimiento del niño, se le hace del conocimiento a la directora técnica del colegio y posteriormente se realiza la notificación del caso médico legal, a la agencia del Ministerio Público en Magdalena Contreras”.

Hasta el momento, Ana María “N” y Alberto Alfonso “N” son los únicos detenidos por el caso de la muerte de Abner dentro de las instalaciones del Colegio Williams.

