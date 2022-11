Qué se sabe del caso de Abner, el niño que se ahogó en el Colegio Williams

El siete de noviembre un menor falleció dentro de las inmediaciones del Colegi Williams, hasta el momento la Fiscalía ya inició un proceso de investigación.

A tres días de que si diera a conocer la muerte de un menor dentro de las instalaciones del Colegio Williams, en la Ciudad de México, la Fiscalía General de Justicia capitalino ya abrió una carpeta de investigación sobre el caso. No obstante, tanto familiares como autoridades se han pronunciado ante la situación, algunas de las declaraciones han sido reprobadas por los ciudadanos.

El pasado siete de noviembre, familiares del menor de seis años informaron por medio de redes sociales el fallecimiento del pequeño dentro de las instalaciones escolares. De acuerdo con los primeros reportes, el niño de nombre Abner se encontraba en clase de natación cuando se desvaneció dentro de la alberca, por lo que, al no ser atendido de forma inmediata, sufrió una asfixia por sumersión.

El pasado nueve de abril, padres de los alumnos del Colegio Williams se manifestaron en el plantel Mixcoac.

Ante el suceso, familiares denunciaron negligencia por parte de los directivos escolares, pues no atendieron de manera adecuada al menor; del mismo modo, aseguraron que la institución no les brindó más información sobre el incidente y que trataron de no hacerse responsables de la situación, pues aludieron que fue un accidente, por lo que no había culpables a quienes hacer responsable.

Fue hasta que el caso se hizo viral en redes sociales, la presión de los internautas y las diferentes movilizaciones en la ciudad, cuando el Colegio emitió un comunicado donde informaban la suspensión de clases por tres días, además de mencionar que trabajaban conjuntamente con las autoridades para esclarecer el caso. No obstante, los padres del menor mencionaron que dichas acciones no eran suficientes y pidieron el cierre total de las instalaciones, así lo mencionó el padre del menor en una entrevista para Milenio.

El acta de defunción del menor determina como causa de muerte una asfixia por sumersión (Foto: Twitter / @Lorealmon)

“Lo que nosotros pedimos no son medidas, es el cierre total de la escuela, no puede ser posible que uno lleve su hijo a la escuela y en la tarde ya no esté. Entonces no sé, preguntar con los legisladores que puedan sustituir, que puedan generar esta ley en donde se señale que cualquier escuela en donde haya un percance, por mínimo que sea, se cierre de inmediato. No puede ser que al día siguiente haya clases como si nada haya pasado.”, mencionó Leonardo Álvarez, padre del menor, en entrevista para Milenio.

Por su parte, después de que se dieran a conocer algunos comentarios presuntamente del director del colegio, Juan Camilo Williams, en los cuales refirió que la culpa era totalmente del menor por ser un niño “travieso” y de los padres por no implementar una “buena educación en casa”. La escuela emitió un segundo comunicado donde avisaba a la población la existencia de cuentas falsas que usurpaban la identidad de los directivos; no obstante, la cuenta sigue vigente y no se ha negado su uso por parte del director.

“El Colegio Williams alerta sobre la aparición en esta red social (Twitter) de cuentas falsas que usurpan la identidad de nuestros directivos, mismas que ya fueron denunciadas. En estos momentos de luto y de profundo dolor, resulta indispensable acudir a las fuentes de comunicación oficiales”, se mencionó en el comunicado compartido en redes sociales.

En cuanto a la respuesta de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM) informó el ocho de noviembre que las actividades escolares debían ser suspendidas tres días; así mismo, detallaron que revisarán la actuación de las autoridades del plantel con base en la Guía operativa para la organización y funcionamiento de los servicios de educación básica para las escuelas particulares en la Ciudad de México incorporadas a la SEP.

Hasta el momento, la investigación continua su desarrollo, el director de la institución informó ante los medios de comunicación que ya fueron entregadas las grabaciones del incidente ante la Fiscalía y que ayudarían en todo lo posible para esclarecer los hechos.

