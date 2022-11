Layda Sansores repudió respaldo de senadores a Ricardo Monreal y urgió su salida de Morena

(Fotos: Cuartoscuro)

Layda Sansores, gobernadora de Campeche, repudió el apoyo que recibió el Senador, Ricardo Monreal, tras la supuesta conversación que sostuvo con Alejandro Alito Moreno y la cual filtró en su polémica transmisión del El Martes del Jaguar.

A través de su cuenta de Twitter, la también militante de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) lanzó una felicitación (con tono sarcástico) a su compañero de partido por demostrar que tiene un considerable apoyo de “adeptos”. La suficiente que compone la mayoría calificada y con la cual se puede impulsar reformas desde el Senado de la República, destacó.

“Felicidades, Monreal, ya demostraste que ya tienes los 2/3 de adeptos para defenderte a ti y Alito; quiere decir que tienes para impulsar las reformas necesarias para la transformación”.

Y es que, cabe recordar, fueron 87 legisladores que cerraron filas en defensa del presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) ante los diversos ataques de la campechana; mismos que tacharon de ser “falsedades y agresiones calumniosas”.

“Nos parece inaceptable que intervenga y altere comunicaciones privadas y que desde el poder haga uso de ellas para que denostar a ciudadanos; que con recursos públicos patrocine una campaña de descalificaciones”, plasmaron en un manifesto compartido por la periodista, Leticia Robles de la Rosa.



Sin embargo, lo más destacable fue que el apoyo provino tanto de las filas de Regeneración Nacional, así como de los partidos de la oposición. En total, según la columnista, 38 representantes de Morena se unieron al respaldo de Monreal; 13 fueron de Acción Nacional (PAN); 12 del Revolucionario Institucional (PRI); 5 del Verde Ecologista (PVEM), y 3 del de la Revolución Democrática (PRD).

Entre los nombres de la oposición resaltan el de Lilly Téllez, Josefina Vázquez Mota, Kenia López Rabadán y Xóchitl Gálvez. En tanto, de las filas del PRI firmaron a favor de Monreal Claudia Ruiz Massieu y Beatriz Paredes.

No obstante, la arremetida de Sansores no se limitó a reprochar dichos actos. En la misma publicación de Twitter, la gobernante estatal aprovechó para insinuar la urgente salida de Monreal de Regeneración Nacional. Esto, al retomar la canción Amarga Navidad con la que el legislador adelantaba que en diciembre decidiría si continuar o no en las filas del guinda.

“A ti te gustó diciembre, a mí me gusta noviembre pa’ que ...”, escribió la campechana dejando incompleto el extracto donde en la pieza de José Alfredo Jiménez se escucha “diciembre me gustó pa’ que te vayas”.



Ricardo Monreal agradeció apoyo de senadores

Ricardo Monreal agradeció a las y los legisladores que se solidarizaron a su favor tras los ataques de Sansores; un acto, dijo, lo compromete a ser “más plural, incluyente y respetuoso” y advirtió que no va a cambiar su postura de reconciliación para lograr un mejor país.

“90 compañeros, senadoras y senadores, hayan firmado una carta en mi respaldo en solidaridad y condenando los ataques, descalificaciones, los insultos y actos ilegales que se han cometido en nuestra contra”, comentó en un video.

“Eso me compromete mucho más en ser plural, incluyente y respetuoso de todos.

Por su parte, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se ha deslindado de las polémicas generadas entre Layda Sansores y Ricardo Monreal. En conferencia de prensa, la mandataria aseguró que los integrantes de la autodenominada Cuarta Transformación deberían centrarse en la unidad al interior del movimiento y no en crear conflictos

