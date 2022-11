Por qué Ricardo Monreal no es Alito Moreno en el pleito con Layda Sansores

Ricardo Monreal agradeció a senadores que lo apoyaron (Video: Twitter/@RicardoMonrealA)

La emisión del Martes del Jaguar que conduce la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, cada semana comenzó siendo un espacio donde se informaba a la ciudadanía de la entidad los trabajos que se realizaban a favor de la ciudadanía; sin embargo, poco a poco se ha vuelto el lugar donde se han destapado algunos escándalos políticos.

Layda Sansores aseguró que no espió a Monreal y lo acusó de “tráfico de influencias” a favor de Alito El morenista obtuvo un amparo a su favor, por lo que la gobernadora no podría pasar más información o conversaciones de él en el “Martes del Jaguar” VER NOTA

Desde el pasado mes de abril la emisión ha generado mucha controversia y se ha robado los reflectores de la escena social, especialmente porque ha sido el espacio donde se han dado a conocer algunos presuntos actos ilícitos por parte del presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Alito Moreno Cárdenas.

La difusión de algunos audios en donde supuestamente se escuchaba al priista cometiendo delitos o aceptando su participación en los mismos, generaron que su imagen se viera fuertemente afectada, tanto al exterior como al interior del partido, tanto así que muchos cuadros de relevancia en el partido como Manlio Fabio Beltrones, Miguel Ángel Osorio Chong o Claudia Ruiz Massieu han solicitado su renuncia al cargo.

Monreal definirá en “diciembre y sus posadas” si continúa o no en Morena El senador insistió en que pedirá el desafuero de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, tras la divulgación de información en personal en la última emisión del "Martes de Jaguar", pese a amparo VER NOTA

No obstante, en los últimos dos capítulos ha versado sobre un personajes: Ricardo Monreal Ávila. Aunque la gobernadora y el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República pertenecen al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) ha escalado su rivalidad y conflictos al máximo escrutinio público.

Agradezco el respaldo de senadoras y senadores, por solidarizarse conmigo ante las conductas ilegales que se han intensificado en mi contra. La reconciliación es indispensable. pic.twitter.com/EdNVYQFs31 — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) November 10, 2022

A diferencia del camino que ha transitado el priista con alertas migratorias y la solicitud de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Campeche para que la Cámara de Diputados inicie el proceso de desafuero, el coordinador de Morena en el Senado ha sido fuertemente respaldado por integrantes de su bancada, así como de otros partidos políticos.

Este fue el reto que Layda Sansores lanzó a Ricardo Monreal: “A ver qué tan valiente es” La gobernadora de campeche recordó un polémico capítulo de la carrera política de Monreal cuando iba a ser jefe delegacional en la Cuauhtémoc VER NOTA

De acuerdo a la explicación que dio la gobernadora sobre el porqué difundir información sobre Monreal Ávila, indicó en la emisión que no podía permitir que el legislador siguiera engañando y haciendo un doble discurso al interior de la Cuarta Transformación; sin embargo, el senador replicó a dichos señalamientos y apuntó a que se trata de una estrategia para sacarlo de la carrera por la Presidencia de la República en las elecciones de 2024.

¿Por qué Monreal tiene el apoyo de otros grupos políticos?

En Morena las aguas comienzan a moverse de cara a las Elecciones del 2024 (Ilustración: Infobae México/Jesús Abraham Avilés Ortiz)

Muchas personas han cuestionado por qué el exgobernador de Zacatecas se ha colocado como una figura de poder en el actual panorama político, pues tanto al interior de Morena como al exterior se ha impuesto y ha ganado terreno en el Senado de la República, por lo que los primeros años del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) funcionó como el arma conciliadora entre el oficialismo y la oposición para que se aprobaran algunos cambios en el Estado mexicano.

Empero, el apoyo no viene del presente sexenio, sino de mucho antes pues conviene recordar que Monreal no solo ha militado en Morena, sino que su carrera política inició en 1975 en el PRI donde se desempeñó como regidor de Fresnillo, presidente local del partido, diputado y senador; sin embargo, al no ser elegido como candidato a la gubernatura de Zacatecas renunció a su militancia para unirse al Partido de la Revolución Democrática (PRD).

No obstante, previo a su llegada al Sol Azteca, Monreal se consolidó como una figura fuerte en Zacatecas debido a su recorrido por el estado que lo vio nacer, así como al poder que ya representaba su padre como representante del sector campesino en el PRI. Pese a abandonar el tricolor, el poder de la familia Monreal continúa pues sus hermanos David y Saúl actualmente son el gobernador, así como el presidente municipal de Fresnillo, respectivamente.

En 1998 Monreal se unió al PRD (Foto: Facebook/Ricardo Monreal A.)

Fue en 1998 cuando no solo se unió al PRD, sino al movimiento del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), razón por la cual ha argumentado que lleva más de 25 años trabajando con el tabasqueño a favor del movimiento de la Cuarta Transformación.

Sin embargo, en 2008 renunció a su militancia en el partido amarillo y se unió a las filas del Partido del Trabajo (PT), otro de los institutos que fue parte de las alianzas que representó AMLO en los tres comicios en los que participó como aspirante a la titularidad del Ejecutivo Federal. Su paso fue corto, pues en 2012 anunció que ahora representaría a Movimiento Ciudadano (MC), dicho movimiento respondió a la salida del obradorismo del Sol Azteca.

Aunque militó en el instituto naranja y fue diputado de 2012 a 2015, tras la formación de Morena se unió a la 4T, en donde en un inicio fue jefe delegacional de Cuauhtémoc, en la Ciudad de México y, tras no ser elegido en la encuesta interna como candidato a la Jefatura de Gobierno, fue puesto en la lista plurinominal del partido guinda para el Senado de la República.

Sin embargo, algo que ha caracterizado su paso por la Cámara Alta ha sido su poder conciliador, además de alejarse de los señalamientos directos contra la oposición, acción que muchos integrantes de su partido sí han encabezado; situación que muchos, al interior de la Cuarta Transformación, han cuestionado fuertemente su lealtad al movimiento.

Su paso por cinco de los actuales partidos políticos, así como su poder de concentración social tanto en la Ciudad de México como en Zacatecas -entidades donde gobernó-, además de poder conciliar ha hecho que sea actualmente una figura respetada; empero, las actuales disputas con Layda Sansores han cuestionado fuertemente por qué sigue en Morena, algo que el senador dijo resolverá en “diciembre y sus posadas”.

SEGUIR LEYENDO: