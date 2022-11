Oposición apoyó a Monreal en contra de las declaraciones de Layda Sansores

La alcaldesa, Lía Limón apoyó al senador Ricardo Monreal y también se lanzó contra el partido morenista por no investigar a los verdaderos corruptos.

Después de que el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República, Ricardo Monreal presentó una denuncia contra la gobernadora de Campeche, Layda Sansores por la intervención ilegal de comunicaciones privadas, la funcionaria decidió ignorar los avisos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y dio a conocer más información del senador. Ante el hecho, el legislador morenista mencionó que buscaría el desafuero para la gobernadora para proceder legalmente, hecho que fue celebrado por varios miembros de la oposición.

A pesar de la suspensión emitida por un juez federal, Layda Sansores expuso en su programa Martes del Jaguar las propiedades del senador Ricardo Monreal. (foto: @LaydaSansores)

Así lo manifestó la alcaldesa de Alvaro Obregón, Lía Limón, quien compartió en un mensaje de redes sociales su postura de apoyo con el legislador morenista. En su publicación mencionó que se cuentan con todas las pruebas necesarias para proceder legalmente contra la funcionaria; sin embargo consideró que a pesar de los documentos presentados, Movimiento Regeneración Nacional (Morena) sólo persigue a la oposición y no investiga los crímenes de corrupción.

“Por supuesto qué hay elementos, y son muchos, lo que pasa es que a pesar de las denuncias y actas que hemos presentado Claudia Sheinbaum, con su contralor y su fiscal carnal la encubren porque Morena persigue a la oposición, no la corrupción.”, aseguró la servidora pública en su cuenta oficial de Twitter.

"Por supuesto qué hay elementos, y son muchos, lo que pasa es que a pesar de las denuncias y actas que hemos presentado @Claudiashein, con su contralor y su fiscal carnal la encubren porque @PartidoMorenaMx persigue a la oposición, no la corrupción."





Las declaraciones de Limón se dieron luego de que el presidente de la Jucopo mencionara en conferencia de prensa que hay elementos suficientes para ejercer acciones penales contra Sansores; sin embargo, gracias al fuero como funcionaria pública, la Fiscalía General de la República (FGR) no podía continuar con ningún proceso penal. Por lo que aseguró que el insistirá a las dependencias correspondientes para pedir el desafuero de la gobernadora de Campeche.

“Yo voy a insistir, estoy esperando prudentemente que la FGR termine con las pruebas, los peritajes, donde demuestro que hubo violación a la ley y que hay delito, pero que el Ministerio Público tiene que, con la carpeta de investigación determinar y después plantearlo a la Cámara de Diputados (para proceder con el desafuero). Voy a estar en espera prudentemente porque no hay forma de que se escape”, explicó ante los medios de comunicación.

Del mismo modo, aseguró que Sansores cometió dos delitos en el momento de compartir sus presuntas conversaciones de mensajería, por lo que es necesario que la gobernadora se separe del cargo y que se someta a un proceso ordinario. Así mismo, precisó que la funcionaria decidió ignorar la suspensión emitida por un Juez Federal el pasado ocho de noviembre, lo cual es considerado como desacato.

“La suspensión provisional de los actos reclamado que emitió un juez federal y que se violó la suspensión, el violar la suspensión es desacato de una autoridad federal y que también es otro delito, que trae como consecuencia el suprimir el fuero y someterlo por desacato a la autoridad”, aclaró el senador.

El coordinador de la bancada de Morena ofreció una conferencia de prensa acompañado por algunos de sus compañeros de partido (Foto: Twitter/@RicardoMonrealA)

Al respecto del asunto interno que actualmente enfrenta el partido del mandatario, Monreal respondió que desde hace tiempo persisten los conflictos en Morena, pero que ahora se ha acrecentado la situación y es posible que gracias a ello se disuelva el movimiento. Tanto en sus comentarios, como en declaraciones pasadas culpó a la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum por crear una campaña en su contra.

“Hay intereses muy fuertes tratando de eliminarme a la mala, incluso se abroga el derecho de decir que me vaya sin que pueda existir un mecanismo o una razón. El partido no es propiedad de nadie, ni de los adelantados, ni de las corruptas, es de todos. Vamos a resistir, no me van a doblegar, no me van a someter, con la Constitución y la Ley en la mano”, puntualizó el legislador.

