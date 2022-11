Acusan de corrupción en adjudicaciones directas del ISSSTE que derivaría en la muerte de al menos 9 personas

Por las irregularidades del ISSSTE han fallecido nueve personas Foto: Getty Images

Debido a la contratación irregular de una empresa que no cumplía con los requerimientos para poder prestar servicios de imagenología en los hospitales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), terminó en el fallecimiento de nueve personas y también afectó el tratamiento de 2 mil 573 pacientes en estado de gravedad, según investigaciones reveladas.

La empresa IMEDIC, sin licitación, logró obtener un contrato por 144.8 millones de pesos, sin embargo por su falta de experiencia e incumplimientos, no instaló ni siquiera los equipos correspondientes en los 31 hospitales del instituto.

De acuerdo con la investigación realizada por el Órgano Interno de Control (OIC), la contratación de IMEDIC estuvo a cargo de la directora normativa de Administración y Finanzas, Almendra Lorena Ortiz Genis, misma que antes de ser designada en dicho cargo, había pertenecido a la Ayudantía de la Presidencia de la República.

Según la información del contrato, IMEDIC tenía que proporcionarle, a partir del 1 de julio, el servicio para la gestión, digitalización, almacenamiento, procesamiento y distribución de imágenes médicas de: imagenología (radiología), endoscopía y anatomía patológica.

Se registraron las muertes de 9 personas y 2 mil 573 se encontraban en estado de gravedad Foto: Getty Images

La Dirección Normativa de Salud del ISSSTE habría detallado la afectación de pacientes por la falta del servicio de IMEDIC. De tal forma que en 31 unidades médicas no habían presentado los 40 mil 086 servicios, dando un retraso en 35 mil 547, y no realizándose 25 mil 633 diagnósticos, por lo tanto se suspendieron 503 cirugías y mil 057 tuvieron que ser reprogramadas, resultando afectados un total de 57 mil 595 pacientes, hasta la fecha se registró la defunción de 9 personas y 2 mil 573 se encontraban en estado de gravedad, señaló el informe.

Pedro Zenteno, director del ISSSTE, habría enviado el pasado 2 de septiembre de 2022 un oficio a Ortiz Genis en el que le reprochaba las irregularidades del contrato y además la hizo responsable de los problemas generados por dicha irresponsabilidad.

Por la tarde el sábado 12 de noviembre, la senadora Lilly Téllez en su cuenta personal de Twitter comentó sobre la corrupción en los procesos de la licitación y adjudicación directa propiciada por el ISSSTE, de la cual durante el mes de septiembre habría presentado un acuerdo para que se llevará a cabo una investigación sobre el caso y se logre sancionar a los responsables, sin embargo indicó que el partido Movimiento de Renovación Nacional (Morena) no había querido dictaminarlo.

Sobre la corrupción en los procesos de licitación y de adjudicación directa en el ISSSTE, hace tres meses presenté un punto de acuerdo para que se informe, se investigue y sancione a los responsables.



Morena no la quiere dictaminar: https://t.co/WQvY85JziV — Lilly Téllez (@LillyTellez) November 12, 2022

A lo que varios internautas respondieron de la siguiente forma: “En el ISSSTE hace meses no hay medicinas, no hay reactivos para laboratorio, es un caos, el sexenio anterior no pasaba esto”, “Lily estás peleando contra un monstruo de cien mil cabezas. Cortas una y salen dos. Pero esas cabezas solo distraen, ataca con fuego directo a los altos grados. A las altas esferas. Denuncia sus agendas. cosas pequeñas nadie las pela ni da importancia” y “Gracias por su esfuerzo Senadora! Sabemos que MORENA y el Presidente le ponen obstáculos en el camino, sin embargo usted sigue trabajando y demostrando su compromiso de defender la democracia”.

