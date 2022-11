Trabajadores del ISSSTE protestaron en Campeche por la falta de medicamentos y equipo médico

Pacientes y personal del ISSSTE protestaron por la falta de equipo y medicamentos (Foto: CUARTOSCURO)

Mientras la gobernadora del estado, Layda Sansores, se encuentra protagonizando una trifulca de dimes y diretes en contra de Ricardo Monreal, una ola de indignación y enojo se ha desatado en los distintos hospitales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en Campeche luego de que pacientes y personal denunciaran la falta de medicamentos y equipo médico.

Tormenta tropical ‘Lisa’: Tabasco, Campeche y Quintana Roo suspendieron clases por el fenómeno meteorológico También causará lluvias intensas en zonas de Chiapas y sur de Veracruz, así como muy fuertes en el oriente de Oaxaca y Yucatán VER NOTA

Fue el pasado lunes 7 de noviembre cuando en las afueras de la clínica “Patricio Truena y Regil” de la mencionada institución se llevó a cabo una protesta para exigir a las autoridades mejores condiciones en el sistema de salud en el estado.

Entre las múltiples exigencias destacó que derechohabientes y personal médico explicaron que no hay equipos para la atención del paciente, así como la falta de disposición de las autoridades para atender la falta de insumos.

Personal médico del ISSSTE de Campeche exigió la renuncia de funcionarios (Foto: CUARTOSCURO)

Ante la omisión de autoridades por el desabasto de medicamentos y equipo médico, tanto personal del ISSSTE como pacientes pidieron la renuncia del encargado de la Delegación, José Antonio Carrancó Gómez, el Subdelegado Médico, Javier Parra Daláger y el propio director de la institución Marcel Ugalde Hernández.

Cómo solicitar el apoyo para gastos funerarios del IMSS o ISSSTE Ambas instituciones mexicanas otorgan una ayuda económica a los familiares del titular fallecido VER NOTA

Además, se denunciaron también las pésimas condiciones en las que se encuentra el edificio de la clínica “Patricio Truena y Regil”, ya que algunos de los plafones se han caído en días recientes, lo que supone un riesgo para los pacientes y el personal que labora en el mencionado inmueble.

De acuerdo con el medio El Financiero, el enojo de las y los trabajadores del ISSSTE que protestaron deviene de la carencia de insumos que padecen para realizar su labor y es que tanto médicos como enfermeras y personal de intendencia tienen que llevar lo que necesitan para poder desempeñar sus respectivas actividades, ya que la institución no solo no cuenta con el equipo necesario, sino que no les proporciona nada.

En vivo: la depresión tropical ‘Lisa’ se aleja de Dos Bocas y se encuentra sobre la Sonda de Campeche La Conagua estima que tocará aguas del Golfo durante la noche del 3 de noviembre y la madrugada del día siguiente VER NOTA

Aunque se desconocen los motivos del desabasto de medicamentos y equipo médico, las y los trabajadores así como los derechohabientes asumen que se debe a un saqueo y desvío de recursos que han realizado José Antonio Carrancó y su equipo de trabajo durante el tiempo que han estado en la Directiva de la clínica del ISSSTE en Campeche.

El sector salud presenta algunas limitaciones, pero no es tan grave: Senador de Morena

Jorge Alcocer compareció ante el Senado (Foto: Captura de pantalla)

Ante el desabasto de medicamentos y equipo médico que se padece en el sector salud de México, el pasado 3 de noviembre el Secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, compareció ante la Comisión de Salud del Senado de la República con motivo del cuarto informe del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Fue en dicho evento donde el senador del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Casimiro Méndez Ortíz, consideró que el sector salud presenta algunas limitaciones, pero no tan graves como la oposición quiere hacerlo ver “pues la salud no es voluntades, sino la reivindicación de una sociedad a la que representamos y será el pueblo quien dirá quien destrozó realmente el sistema”.

Por su parte, la senadora del Partido Acción Nacional (PAN) Lilly Téllez detalló que la bancada guinda redujo un 10% el presupuesto del 2022-2023 al sector salud, pues le quitaron casi 19 millones de pesos, lo que se refleja en el desabasto de medicamentos y vacunas contra el sarampión y la difteria en todo el país.

Del mismo modo, el partido Movimiento Ciudadano se sumó a los cuestionamientos al Secretario de Salud por la falta de medicinas especializadas y, por ello, la senadora Patricia Mercado urgió a tomar medidas que permitan adquirir medicamentos que tienen como base el cannabis porque su estigmatización y prohibición orilla a las familias a recurrir al mercado negro o a viajar al extranjero para abastecerse.

Finalmente, Juan Manuel Fócil Pérez, militante del Partido de la Revolución Democrática (PRD), dijo que el gobierno federal ha fallado en atender los problemas de salud de la población por la falta de medicamentos y personal médico, además de la corrupción que existe en la compra de instrumentos hospitalarios e insumos.

SEGUIR LEYENDO: