Alex Fernández y Alexia Hernández se casaron por la iglesia; eligieron un tema del Potrillo como vals

Alex Fernández, hijo del Potrillo, se casará con Alexia Hernández (IG: alexfernandez.g)

Tras posponer su boda religiosa por complicaciones de salud que enfrentó el Charro de Huentitán antes de su lamentable deceso, Alejandro Fernández Jr. y Alexia Hernández por fin celebraron su matrimonio con una majestuosa ceremonia en compañía de sus seres queridos y su hija Mía. Aunque los enamorados no han compartido fotografías o videos en sus redes sociales, se viralizaron algunos que dejaron al descubierto la romántica canción que eligieron como vals.

El primogénito del Potrillo y su mejor amiga se casaron por el civil en mayo de 2021 en Guadalajara. Posteriormente tuvieron una íntima ceremonia espiritual cerca del mar en Puerto Vallarta y a partir de ese momento comenzaron a planear su boda religiosa que se llevaría a cabo en noviembre del mismo año. Desafortunadamente tuvieron que retrasarla un año por la irreparable pérdida del ícono del regional mexicano y la dulce espera de su hija.

Además de su boda civil, los enamorados tuvieron una ceremonia en la playa. (Captura: @alexfernandez.g/Instagram)

Pero no hay fecha que no se cumpla y el pasado viernes 11 de noviembre intercambiaron sus votos en el Templo de San Judas Macías, ubicado en Zapopan, Jalisco. De acuerdo con información que compartieron con la revista ¡HOLA!, los vestidos de novia que usó Alexia Hernández fueron bordados a mano con inspiración en trajes típicos en bodas hindúes.

Y es que gracias a los videos recuperados por la cuenta de Instagram @chaminc3, se pudo apreciar el despampanante vestido corte sirena con detalles bordados en los laterales que recorrieron desde sus manos hasta sus pies. Asimismo, portó un gran velo con el mismo diseño en la orilla que cubrió su cabellera rubia y un ramo de peonias.

Como era de esperarse, Alex Fernández lució con mucho orgullo un clásico traje charro con aplicaciones plateadas y un botonier a juego con el ramo de su esposa. Quienes también llamaron la atención fueron los felices padres, el intérprete de 51 años y su ex pareja América Guinart, pues como buenos amigos acompañaron a su hijo en la iglesia con trajes muy elegantes.

Tras la ceremonia Alejandro Fernández tuvo un encuentro con medios que cubrieron la ceremonia religiosa y, con mucho sentimiento confesó que su hijo trató de mantener presente a su abuelo en un día tan especial llevando un valioso objeto que le regaló.

Alejandro Fernández entrando a la iglesia. (Captura Instagram: @chamonic3)

La pistola que trae se la regaló mi papá, el traje de charro se lo regaló él, prácticamente es como si se lo hubiera regalado yo... más bien es como la tradición charra de casarse de charro, así lo quiso y se me hace increíble que siga con esas tradiciones.

El cantante también bromeó que no cantaría durante el evento porque “ya no tenían ni para la fiesta” y hasta el momento se desconoce sí lo hizo. No obstante, se sabe que los novios eligieron uno de sus icónicos temas como vals, fue nada más ni nada menos que Canta Corazón, tema que lanzó en 2004.

Por otro lado, durante un breve momento Alex Fernández se acercó con los medios para compartir un poco de su felicidad y fue cuestionado sobre el recuerdo de Vicente Fernández: “Estoy seguro que siempre me acompaña a todos lados”.

Alex Fernández defendió a su padre ante críticas por sus looks

Desde hace unos meses Alejandro Fernández ha desatado críticas en redes sociales por sus outfits, pues algunos consideran que son bastante fashionistas. Aunque el cantante arremetió en contra de todos aquellos que opinan sobre las prendas que luce, ahora su primogénito lo defendió.

“Es algo con lo que tenemos que vivir nosotros, siempre va a haber haters y es algo con lo que tienes que estar ya mentalizado y, entre más exitoso eres, más haters vas a tener. Mis plataformas ahorita están muy sanas gracias a Dios, hay casi cero hate, te podría decir que menos del 1% en mis plataformas, de mi gente, en las cosas que yo subo, casi no hay haters. Ignoro a los haters, te lo juro que para mí es irrelevante”, expresó.

