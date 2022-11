Miguel Herrera habló sobre el debut mundialista de Gerardo Martino en Qatar 2022

(Foto: Twitter/MiguelHerreraDT)

El ahora ex técnico de los Tigres de la UANL, Miguel Herrera ha tenido la oportunidad de hablar en diversos espacios sobre su salida inesperada del cuadro Felino, sin embargo, al igual que todos los mexicanos se mantiene pendiente del inicio de la Copa del Mundo de Qatar 2022 en donde el cuadro de Gerardo Martino se enfrentará a Polonia, Argentina y Arabia Saudita.

Bajo este contexto, el ex estratega nacional en Brasil 2014 del Tricolor no ha perdido la oportunidad de refrendar su confianza hacia Gerardo Martino, quien durante el proceso mundialista para Qatar ha sido criticado por los aficionados y por la prensa, tras las convocatorias o por el estilo de juego de la Selección.

Ante esto, el Piojo aseguró en una entrevista para MARCA Claro aseguró que si hay un hombre capaz de revertir la situación del Tricolor, es Gerardo Martino, además habló de su interés por tomar las riendas de la Selección Nacional al terminar su participación en Qatar 2022.

“El tipo está preparado y tiene los tamaños para buscar revertir todo esto y ojalá y se dé… también hay que pensar que hubo un año y medio extraordinario, que se puede retomar. Hay muy buenos jugadores, buena amalgama de jóvenes con gente de experiencia, hay un buen técnico y hay que decirlo”, evocó el también ex entrenador del Club América.

Bajo el contexto del cuadro Nacional, Herrera fue cuestionado sobre si le interesaría tomar de nueva cuenta las riendas del Tri al terminar la participación de México en Qatar 2022

“Siempre la selección para mí será importante, pero también hay que respetar. Esperamos todos que hagan un buen Mundial y ya después veremos qué pasa, si van a cambiar de técnico”, remató.

La polémica salida de Miguel Herrera de los Tigres nos incita a hacer memoria, pues su salida del Tricolor en junio del 2015 se dio luego de que agredió al al periodista deportivo de TV Azteca, Cristian Martinoli en el aeropuerto de Filadelfia, Estados Unidos.

En 33 partido al frente de la selección mexicana, Herrera ganó 15, empató 11 y perdió 7, por lo que tuvo una efectividad de 56.57%. El entrenador mexicano llevó al conjunto nacional al Mundial de Brasil 2014, en dicha competición llegó hasta los octavos de final, donde perdió contra Holanda. Su máximo triunfo fue ganar la Copa de Oro de este año, luego de vencer a Jamaica en la final.

En una pasada entrevista para ESPN, Herrera Aguirre reconoció que entre sus aspiraciones está regresar al banquillo del Tri de cara a al Mundial de 2026, que se llevará a cabo de manera conjunta entre Estados Unidos, México y Canadá.

“La gente de Selección Mexicana me dijo ‘como saliste de selección, tu nombre siempre va a ser un común denominador en la mesa, siempre vas a estar con los candidatos’. He oído mucho que Gerardo Martino se va cuando termine el mundial. Por supuesto (que le gustaría el cargo). Reitero, los resultados tampoco me sacaron de la selección”, dijo para ESPN.

El cuadro Tricolor podrá tener su revancha como cada 4 años, pues comenzará su participación dentro del Grupo C de la Copa del Mundo de Qatar 2022 el martes 22 de noviembre contra Polonia; el sábado 26 se medirá a Argentina y terminará la fase de grupos contra Arabia Saudita el miércoles 30.

