Los motivos por los que Javier Hernández no fue convocado para Qatar 2022, según José Ramón Fernández

Soccer Football - World Cup - Group F - Mexico vs Sweden - Ekaterinburg Arena, Yekaterinburg, Russia - June 27, 2018 Mexico's Javier Hernandez looks dejected REUTERS/Darren Staples

Una de los temas que más llamaron la atención durante el proceso a Qatar 2022 fue sin duda alguna la ausencia de Javier Hernández, máximo goleador histórico del Tricolor. Su caso ha causado revuelo dentro y fuera de la Selección Nacional por un supuesto “veto” al que fue condicionado el ex atacante del Real Madrid, Manchester United, Sevilla y Chivas.

Bajo este contexto, se han escuchado diversas posturas y rumores desde todas las partes sobre la ausencia de Hernández Balcázar con el cuadro de Gerardo Martino. Ahora, uno de los periodistas más importantes en la escena deportiva de México, José Ramón Fernández, dio a conocer los supuestos motivos por los que el Chicharito no volvió a la Selección.

Esto debido a que un grupo de jugadores se opuso a su vuelta, después del escándalo que se generó por haber invitado a un par de “prostitutas”, como las calificó, en un viaje a Nueva York. Así lo dio a conocer el presentador de ESPN en una charla exclusiva con la Revista Proceso.

“Chicharito, nos confesó el Tata, metió dos prostitutas en un viaje de Nueva York a San Antonio y se acabó. El grupo lo rechazó porque comprometió a los futbolistas con sus mujeres (que pensaron) ‘no, hicieron una orgía’”, comentó al semanario Proceso.

El ex presentador de Los Protagonistas en TV Azteca, confesó que el futbolista “no supo pedir perdón” en el momento idóneo y, aunque Gerardo Martino estaba en la disposición de entablar un diálogo amistoso para llegar a un arreglo, Hernández negó todo.

“Hay un grupo que se opuso de inmediato a eso. Chicharito no supo pedir perdón a tiempo. Martino habló con él y negó todo. El chico que se encargó de mover todo el asunto y que trabajaba en la FMF que despidieron (por la culpa del jugador) ahora está en la FIFA trabajando en algo”, ahondó.

Soccer Football - World Cup - Round of 16 - Brazil vs Mexico - Samara Arena, Samara, Russia - July 2, 2018 Mexico's Javier Hernandez looks dejected after the match REUTERS/David Gray

Cabe recordar que, en su momento, el máximo goleador en la historia del Tricolor negó la versión de que había metido scorts, así lo comentó en una entrevista para Fox Sports. Este hecho, según lo relatado por Joserra fue el motivo que derramó el vaso y, el cual, ocasionó el rompimiento entre Hernández y la Selección Nacional.

Fue a penas hace unos días en una charla con Hugo Sánchez para ESPN y Star+, donde el el atacante que milita en el LA Galaxy de la Major League Soccer (MLS) desmintió el supuesto veto que le fue impuesto por el Tricolor, así como de su relación con el estratega nacional.

“Teníamos un grupo de WhatsApp y yo me salí de que ya no quería negociar nada, solo quería jugar futbol. La gente estuvo diciendo que yo no quería, pero hubo un momento cuando me salí de eso que me dijeron que tenía que firmar algo y yo les dije ‘mi dinero que voy a ganar por lo que sea, lo podemos repartir a los utileros y jugadores jóvenes, pero yo no quiero firmar esto”, argumentó.

Chicharito remarcó que desde que está fuera de la Selección dejó de saber lo que se decía o se comentaba de su caso al interior del Tri: “Ya no supe qué sucedió, llevo tres años fuera y yo no negocie absolutamente nada en este proceso con el ‘Tata’ Martino”, arguyó.

Sobre la relación que tiene con el seleccionador, Chicharito aceptó haber tenido diferencias con el argentino, mismas que resolvió de manera positiva desde hace tiempo, dejando claro que Gerardo Martino no lo ha convocado porque apostó por otros jugadores en la posición de centro delantero.

La última vez que Javier Hernández fue convocado por México fue en septiembre de 2019. Chicharito disputó su último partido como seleccionado el 7 de septiembre, durante la victoria mexicana 0-3 sobre los Estados Unidos. En aquel encuentro desde el MetLife Stadium de Nueva Jersey, el Tri selló una contundente victoria con un gol de Hernández al minuto 21.

