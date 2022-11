Por qué Andrés Guardado recordó el “No era penal” de la Copa del Mundo de Brasil 2014

Soccer Football - World Cup - Group F - South Korea vs Mexico - Rostov Arena, Rostov-on-Don, Russia - June 23, 2018 Mexico's Andres Guardado reacts REUTERS/Damir Sagolj

El capitán de la Selección Nacional, Andrés Guardado se sinceró sobre lo sucedido en Brasil 2014 con aquel “No era penal”, el cual todavía le saca pesadillas al centrocampista mexicano al recordar, al que sin duda alguna, es uno de los momentos más trágicos en la historia del Tricolor.

En esa ocasión la Selección Mexicana entonces comandada por Miguel Herrera cayó eliminada en Octavos de Final del Mundial de Brasil 2014 a manos de Países Bajos, todo por un penal de dudosa valía por parte del exjugador, Arjen Robben.

Fue en plática con ESPN donde el mediocentro del Real Betis de La Liga reconoció que no ha vuelto a ver la falta que se marcó como pena máxima, pero deja algo en claro que “No era penal”, sino un “clavadazo” por parte del ex Bayen Múnich.

(Foto: Reuters)

“Nunca era penal, no chingu*n. No lo he vuelto a ver, no he querido volver a ver. Lo que más me da coraje de este partido, no es el penal en sí. Es que nos empatan en un córner faltando cinco minutos, donde debíamos de haber estado defendiendo de otra manera, donde Sneijder está solo al borde del área”, manifestó.

Más adelante el Principito hizo una pequeña radiografía de otras eliminaciones que lo han marcado, tales como la caída ante Brasil en Rusia 2018, donde reconoce que perder ante Suecia (3-0) golpeó anímicamente al cuadro comandado por Juan Carlos Osorio.

“La de Holanda me dolió mucho más. Todas duelen, pero la de Holanda me dolió mucho más. Contra Brasil no estábamos bien, por el partido que perdimos con Suecia, ya veníamos un poco con una mentalidad… no estábamos preparados mentalmente para este partido”, mencionó.

Sep 20, 2022; Carson, CA, USA; Mexican National Team midfielder Andres Guardado during media day at Dignity Health Sports Park. Mandatory Credit: Kirby Lee-USA TODAY Sports

El cuadro Tricolor podrá tener su revancha como cada 4 años, pues comenzará su participación dentro del Grupo C de la Copa del Mundo de Qatar 2022 el martes 22 de noviembre contra Polonia; el sábado 26 se medirá a Argentina y terminará la fase de grupos contra Arabia Saudita el miércoles 30.

Por otro lado, con su muy probable participación en Qatar 2022 como uno de los 26 convocados por Gerardo Martino, el nacido en Guadalajara se unirá a una lista selecta de personalidades del balompié mexicano que han disputado el Mundial en cinco ocasiones.

El nombre del mediocampista nacional se encumbrará en la historia de los mundiales y del futbol mexicano con personalidades de la talla de Antonio ‘Tota’ Carbajal y Rafael Márquez. Además, superaría a Claudio Suárez y empataría a su compañero en selección y guardameta del Club América, Guillermo Ochoa.

El capitán de México Andrés Guardado durante el partido amistoso que su selección ganó 2-1 a Nigeria. Estadio AT&T, Arlington, Texas, EEUU. 28 de mayo de 2022. CREDITO OBLIGADO USA TODAY/Chris Jones

Trayectoria de Andrés Guardado con la Selección Mexicana en Mundiales

A lo largo de su carrera profesional Andrés Guardado Hernández ha participado en la convocatoria de los cuatro Mundiales más recientes. El primero de ellos fue en Alemania, en el año 2006, donde solamente fue partícipe de un encuentro bajo el mando de Ricardo Antonio La Volpe. Cuatro años después repitió convocatoria para Sudáfrica y disputó tres encuentros.

El primer Mundial donde gozó de amplio protagonismo fue en el de Brasil 2014, así como en Rusia 2018, donde fue partícipe de todos los partidos desde la fase de grupos hasta los octavos de final.

