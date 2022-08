Alex Fernández defendió al “Potrillo” de las críticas por sus looks: “Hay gente que quiere tirar m...”

Alex Fernández aseguró no darle importancia a los comentarios negativos contra su papá

Alex Fernández está estrenando álbum, el segundo en su discografía, un trabajo que significa una armonía entre su propuesta artística personal y la reafirmación del legado musical heredado por su abuelo y su padre.

Con Buscando el olvido, Alex experimenta con el mariachi, el sierreño y la banda en combinaciones libres, ofreciendo a su público temas inéditos como Peca de bonita, el single con el que el artista se reencuentra con su público, aquel que ha seguido sus pasos desde 2018, cuando comenzó a abrirse camino en el competido ambiente del regional mexicano.

“La verdad es que no podría estar más orgulloso del resultado”, contó Alex en un encuentro con los medios para presentar el material. “Es un disco súper balanceado. Está todo fresco: ¡la música, los videos, las fotos! Este es el disco en el que me abro a la gente. Está ese gran mariachi con el que me conocieron y también pueden encontrarme a mí por completo, hay mezclas de géneros, canciones que desde niño me inspiraban y varias inéditas que hablan mucho de lo que soy y vivo”.

Con su nuevo álbum, el artista experimente entre géneros mezclándolos con el regional mexicano (Foto: Eduardo Cano (Infobae México)

Pero la exposición de su famosa familia ante el ojo público no siempre es del todo positiva, pues la dinastía ha sido objeto de críticas y comentarios de los llamados “haters” que en no pocas ocasiones han provocado que los Fernández se posicionen en las tendencias de las redes sociales. Es el caso de Alejandro Fernández, pues recientemente el artista causó revuelo por una imagen que compartió desde sus vacaciones en Italia.

Al Potrillo se le vio luciendo una camisa con estampado animal y floral, bermudas de mezclilla, gafas de sol y el radiante color plata de sus canas en una fotografía que de forma casi inmediata se viralizó. Pero el fashionista look del cantante de Como quien pierde una estrella no fue bien recibido por algunas personas, y por medio de ácidos comentarios y burlas, los trolls de las redes sociales se hicieron presentes, señalando su larga cabellera, su estilo y hasta el alto precio de su camisa Dolce & Gabbana.

Alejandro Fernández causó revuelo por su cabellera y su camisa de animal print (Ig:@alexoficial)

Ante ello, el mismo cantante reaccionó dos días después con un mensaje donde invita a ‘los odiadores’ a preocuparse por sí mismos. “No te preocupes por lo que yo tenga o deje de hacer… preocúpate por lo que a ti te falta o no puedas hacer! #yoestoymuyfeliz.”, redactó Alejandro en su cuenta de Instagram junto a una nueva fotografía donde se le ve con un conjunto de camisa y pantalón de grecas en tonos rosas y lilas.

Ahora, ha sido Alex Fernández quien salió en defensa de las críticas a su padre y señaló que los ataques fortuitos en redes sociales ya son familiares para él y su dinastía.

“Es algo con lo que tenemos que vivir nosotros, siempre va a haber haters y es algo con lo que tienes que estar ya mentalizado y, entre más exitoso eres, más haters vas a tener. Mis plataformas ahorita están muy sanas gracias a Dios, hay casi cero hate, te podría decir que menos del 1% en mis plataformas, de mi gente, en las cosas que yo subo, casi no hay haters. Ignoro a los haters, te lo juro que para mí es irrelevante”, expresó el artista de 28 años.

Alex Fernández se proyecta como revelación del regional mexicano, heredero de una tradición vernácula (Foto: Sony Music)

Alex, quien se encuentra feliz viviendo su etapa como padre primerizo con su bebé Mía, destacó el sinsentido evidente que hay detrás de los comentarios de odio, pues no puede creer que se tomen el tiempo para atacar a quien no conocen.

“A mí se me hace chistoso porque a veces digo, ‘cómo hay gente que quiere tirar mierda’ que va, se mete a tu perfil, se mete a tu foto, se pone a comentar, que dices ‘a ver, si te valgo madres, si no te interesa, lo último que haces es meterte a su perfil’ y aparte luego te metes y te siguen, o sea, entonces está muy chistoso. Sí se me ha hecho bastanate chistoso. Yo veo a los haters como un medidor de qué tan bien vamos, porque si de repente veo como que ‘ay wey, ya hay más haters’, siento que perfecto, está bien, porque son como un parámetro para mí. Les diría que gracias por ponerme atención, por subir el algoritmo”.

Para el famoso, los ataques de los 'haters' son irrelevantes e inversamente proporcionales al éxito (Foto: Sony Music)

El heredero del legado Fernández destacó la versatilidad de su padre, tanto en su propuesta musical como los cambios de imagen que ha presentado a lo largo de su carrera, que ya suma 27 años.

“Él ha hecho todo, ha cantado pop, mariachi, boleros, mezclas, de todo ha cantado...él ha traído todos los looks, pelo largo, pelo corto, mohawk, porque él es así de andar con todo, lo que me ponga de todos modos va a ser algo que ya haya usado mi papá, por eso me dejé el candado, como un poco diferenciador, ahora ya me lo quité y me dejé el bigote”.

Alex destacó que los cambios de imagen sirven para “refrescar” el estilo de cada artista y aseguró que él mismo también es asiduo a cambiar de look:

“Al final siempre se trata de estar cambiando y estar dándote una refrescada, así como te digo que yo también cambié de look, no sé cuánto me durará, no sé si sean muchos años, o que en un mes ya tenga otro look. Al final de cuentas se trata de que tú te sientas bien y que estés contento”.

SEGUIR LEYENDO: