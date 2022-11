Rafael Márquez se lanzó contra Gerardo Martino por no convocar a Javier Hernández para Qatar 2022

El capitán de la selección mexicana fue acusado de presuntos nexos con el narco.

Uno de las voces más autorizadas del Tricolor y en la historia del fútbol mexicano es sin duda alguna, Rafael Márquez quien tuvo la oportunidad de hablar de la Selección Nacional comandada por Gerardo Martino de cara a la Copa del Mundo de Qatar 2022, así como de la ausencia del máximo goleador histórico de México, Javier “Chicharito” Hernández.

En una entrevista con Hugo Sánchez para ESPN y Star+, el Kaiser michoacano señaló que para él era algo “inconcebible” no llevar a Hernández al Mundial de Qatar 2022, pues a lo largo de la temporada se ha distinguido por ser uno de los mexicanos con mejor ritmo de cara a la justa mundialista.

El ex zaguero central del FC Barcelona, Mónaco, León y Atlas resaltó que es lamentable que al interior de la Selección Nacional se bloqueen a jugadores que puede aportar experiencia y liderazgo en el Tricolor.

“Creo que al final el verdadero líder y quien lleva las riendas es el director técnico, no quiero pensar que si está pasando esto, que los jugadores decidan que alguien no venga a la Selección mexicana, me parece que está mal gestionado, porque ¿cómo puedes prescindir del gran goleador de la Selección y que aparte de todo estamos con falta de gol, que no pueda venir a la Selección?”, remarcó el Kaiser.

El ahora entrenador del Barcelona B. resaltó que ha sido una “mala gestión” la que ha llevado Gerardo Martino al interior del grupo y señaló de igual forma a la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) quien ha fungido como la “parte administrativa” durante el mandato del argentino al frente del Tri.

“Creo que es una mala gestión ya sea del que lleva un poco el líder en la Selección que es el director técnico y también de la otra parte administrativa, porque es un poco de todo, ¿por qué no tener todas las herramientas posibles que tenga para ser mejor?, entonces que esté fuera Javier, nada más por eso, es inconcebible”, aseveró.

El mexicano con mayor participación en Copas del Mundo (5) empatado con Antonio Carbajal, fue cuestionado por el Pentapichichi sobre si la situación que vivió Javier Hernández es similar a la que paso con Cuauhtémoc Blanco, quien no fue convocado para el Mundial de Alemania 2006.

“En lo de Cuauhtémoc estamos hablando que ya no había una muy buena relación con el jefe del grupo, que era La Volpe, y que se sabía y era público y cada vez que se enfrentaban o podía haber una falta de respeto o no”, comentó para ESPN y Star+.

“Eso también nos lo achacan a cierto grupo de jugadores que yo, en lo personal, no soy de ese tipo de jugadores que aunque no me lleve bien con alguien diga que no voy a jugar con él, ya que sé que puede aportar algo al equipo, siempre defiendo antes lo deportivo que lo personal, es de mala manera decir que un grupo de jugadores evitó que Cuauhtémoc fuera a un Mundial”, añadió.

Fue en una pasada entrevista con Hugo Sánchez donde Javier Hernández tuvo la oportunidad de disolver todas las incógnitas que existen detrás de su supuesto veto con el Tricolor y de su relación con el estratega nacional, Gerardo Martino.

En la charla con Hugol, Hernández Balcázar dio a conocer la razón por la que se alejó de la Selección, así como de desmentir cualquier veto del Tricolor: “La gente estuvo diciendo que yo no quería, pero hubo un momento cuando me salí de eso que me dijeron que tenía que firmar algo y yo les dije ‘mi dinero que voy a ganar por lo que sea, lo podemos repartir a los utileros y jugadores jóvenes, pero yo no quiero firmar esto”, argumentó.

Acto seguido, Chicharito remarcó que desde que está fuera de la Selección dejó de saber lo que se decía o se comentaba de su caso al interior del Tri: “Ya no supe qué sucedió, llevo tres años fuera y yo no negocie absolutamente nada en este proceso con el ‘Tata’ Martino”, arguyó.

