México

Ricardo Monreal llama a Morena a mantener la unidad ante tensiones internas y presiones externas

El diputado del oficialismo aseguró que la fortaleza del partido no radica en su capital político o electoral

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Ricardo Monreal destacó que la fortaleza de Morena no solo radica en el capital político o electoral. (Foto: Cámara de Diputados)
Ricardo Monreal destacó que la fortaleza de Morena no solo radica en el capital político o electoral. (Foto: Cámara de Diputados)

En un contexto marcado por la presión externa y las diferencias internas, Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, llamó a fortalecer la unidad del partido como condición indispensable para garantizar la continuidad y legitimidad del proyecto político encabezado por Claudia Sheinbaum. El legislador advirtió que la permanencia de Morena no estaba garantizada y que el riesgo de fragmentación podía debilitar cualquier avance.

Monreal sostuvo que la historia ha demostrado cómo los movimientos que permitieron que las divisiones internas dominaran su agenda terminaron perdiendo legitimidad. Citó la advertencia de Abraham Lincoln: “Una casa dividida contra sí misma no puede sostenerse”. El diputado subrayó que la cohesión no implicaba uniformidad total, sino la capacidad de articular diferencias en torno a un objetivo común.

La fortaleza de Morena, señaló Monreal, no reside únicamente en su capital electoral, sino en su capacidad para evitar la fragmentación y procesar las diferencias de manera constructiva. Destacó que los movimientos que trascendieron fueron aquellos capaces de mantener la unidad frente a contextos adversos, tanto internos como externos.

La unidad como arma estratégica

En el texto “Unidad política y destino histórico: lecciones para el presente”, Monreal retomó la experiencia de líderes como Nelson Mandela, quien afirmó: “La unidad es la mayor arma que tenemos para transformar el futuro”. El legislador recalcó que no se trataba de una consigna vacía, sino de una lección estratégica basada en la experiencia histórica.

El hijo de Noroña y el de Marcelo Ebrard se mantienen al centro de la polémica debido a los escándalos sobre un presunto "sueldazo" en CFE y acusaciones de haber vivido en la embajada de México en Londres.
El hijo de Noroña y el de Marcelo Ebrard se mantienen al centro de la polémica debido a los escándalos sobre un presunto "sueldazo" en CFE y acusaciones de haber vivido en la embajada de México en Londres.

La coyuntura que enfrenta Morena exige una visión de altura, donde las disputas personales y la profundización de grupos internos deben ceder ante el interés colectivo. Para el diputado, la responsabilidad histórica del partido radica en su capacidad para mantenerse cohesionado y responder a las expectativas sociales.

Presiones externas e internas ponen a prueba la cohesión

El contexto que atraviesa México presenta retos para el partido en el poder. Monreal señaló que existen presiones provenientes del entorno internacional, en particular desde Estados Unidos, así como demandas legítimas de la sociedad mexicana. De acuerdo con el legislador, solo un movimiento cohesionado puede responder con eficacia y responsabilidad, sin confiar en una supuesta permanencia automática en el poder.

Entre los factores que identificó como amenazas para la unidad de Morena se encuentran:

  • La existencia de presiones externas, sobre todo desde el país vecino del norte.
  • Las demandas sociales que exigían respuestas prontas y eficaces.
  • El riesgo de que las facciones internas impusieran su agenda y debilitaran al partido.

Monreal concluyó que la historia es clara: los movimientos que se dividieron se debilitaron, mientras que aquellos que se cohesionaron lograron trascender.

Citlalli Hernández se reintegra a Morena rumbo a las elecciones 2027. | YouTube Morena
Citlalli Hernández se reintegra a Morena rumbo a las elecciones 2027. | YouTube Morena

Advirtió que Morena enfrenta una etapa en la que la unidad deja de ser una opción discursiva para convertirse en una necesidad histórica: “Tengamos conciencia de que la responsabilidad histórica de Morena no es menor. Su continuidad dependerá tanto de sus logros pasados como de su capacidad presente para mantenerse unido y consolidar un proyecto incluyente”.

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